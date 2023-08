Honda City 2023 giảm 60 triệu, Hyundai Accent và Toyota Vios dè chừng

Video: Giới thiệu Honda City 2023 thế hệ mới tại Việt Nam.

Honda City 2023 tại Việt Nam hiện vẫn chưa đạt doanh số như kỳ vọng, dù đã bổ sung phiên bản nâng cấp đầu tháng trước. Theo số liệu thống kê từ VAMA trong tháng 7 vừa qua, Honda City mới chỉ tiêu thụ được 454 xe, giảm 20% so với tháng trước và giảm 41% so với cùng kỳ. Kể từ đầu năm đến nay, lượng xe City bàn giao đạt hơn 5.600 xe, giảm 45% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn, nhu cầu mua xe tiếp tục giảm sút bất chấp việc được nhà nước ưu đãi lệ phí trước bạ, thì các đại lý chấp nhận giảm giá thêm để thu hút khách hàng và cải thiện doanh số là điều dễ thấy.

Honda City 2023 giảm giá, cạnh tranh Hyundai Accent và Toyota Vios.

Tại một số đại lý chính hãng ở Hà Nội, Honda City 2023 giảm giá 34 triệu đồng ở cả 3 phiên bản. Giá khuyến mãi chỉ còn 525 triệu đồng với bản 1.5G, 555 triệu đồng với bản 1.5L và 575 triệu đồng với bản RS.

Cùng với ưu đãi 50% lệ phí trước bạ dành cho xe lắp ráp thì giá lăn bánh Honda City giảm khoảng trên 60 triệu đồng so với mức tính từ giá niêm yết. Đây được coi là mức giảm hấp dẫn đối với một mẫu xe vừa ra mắt thị trường như Honda City 2023.

Sau giảm giá, ưu đãi, giá lăn bánh Honda City 2023 tại khu vực Hà Nội còn 583 triệu đồng với bản 1.5G, 615 triệu đồng với bản 1.5L và 636 triệu đồng với bản RS. Trong khi với những ưu đãi tương tự thì giá lăn bánh Honda City 2023 tại TP.HCM sẽ thấp hơn tại Hà Nội khoảng 5-6 triệu đồng.

Honda City 2023 là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của thế hệ thứ 5 đã ra mắt Việt Nam vào năm 2021 với nhiều thay đổi. Ở bản bản nâng cấp này, Honda City 2023 đã có sự cải tiến đáng kể tập trung vào tiện nghi và đặc biệt là gói an toàn Honda Sensing trên cả 3 phiên bản 1.5L, 1.5G và RS - với những tính năng như phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo chệch làn, đèn pha tự động và điều khiển hành trình thích ứng (không tương thích với dải tốc độ thấp như trên CR-V).

Không chỉ nâng cấp tính năng an toàn và thay đổi ở ngoại thất, Honda City 2023 sẽ sở hữu phanh đĩa 4 bánh ở bản L và RS thay vì cấu hình phanh đĩa trước và tang trống phía sau ở phiên bản cũ, còn bản G vẫn giữ nguyên.

Cả 3 phiên bản sở hữu nội thất đen nhưng viền trang trí khác nhau, bản G viền màu bạc, Bản L là màu đỏ đậm, còn RS là đỏ thể thao. Trần xe bản G và L là màu be trong khi bản RS là màu đen. Trong đó, phiên bản L có nhiều nâng cấp mới tương tự bản RS như ghế da, khởi động từ xa, lẫy chuyển số trên vô lăng, điều hòa tự động, hệ thống âm thanh 8 loa… nhưng vẫn chưa có bệ tỳ tay hàng ghế sau như bản RS.

Honda City 2023 được trang bị động cơ 1.5L công suất 119 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm cùng hộp số tự động vô cấp CVT.