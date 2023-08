Giá xe Honda City 2023 tại Việt Nam giảm mạnh trước “tháng cô hồn“

Để kéo khách trước thời điểm tháng 7 âm lịch "tháng cô hồn", các đại lý ôtô đang tăng mạnh các chương trình ưu đãi. Đại lý Honda cũng không phải là ngoại lệ, cụ thể một số đại lý hiện đang chạy chương trình ưu đãi tiền mặt hơn 30 triệu đồng cho dòng xe Honda City 2023 mới. Vào thời điểm cuối tháng 7 Dương lịch, giảm giá tiền mặt cho mẫu sedan hạng B này chỉ dừng ở mức 15 triệu đồng. Bên cạnh việc tăng mức ưu đãi tiền mặt, các đại lý còn tiếp tục tặng gói phụ kiện và bảo hiểm thân vỏ cho khách hàng mua Honda City 2023 tại Việt Nam. Là xe lắp ráp trong nước nên Honda City 2023 hiện cũng đang được hưởng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ. Nhờ đó, giá lăn bánh Honda City 2023 hiện chỉ dao động trong khoảng từ 580 - 640 triệu đồng. Trước đây, những mẫu xe mới ra mắt như Honda City 2023 thường sẽ không có chương trình khuyến mại. Tuy nhiên, do thị trường ôtô Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn khó khăn vì suy thoái kinh tế nên các đại lý phải nhanh chóng tung ra ưu đãi cho mẫu sedan hạng B này. Tương tự Honda City 2023 đang giảm giá, một số mẫu sedan hạng B khác hiện cũng đang được ưu đãi. Ví dụ như Mitsubishi Attrage với chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, cộng quà tặng là anten vây cá trị giá 1,5 triệu đồng, phiếu nhiên liệu 10 triệu đồng và 1 năm bảo hiểm vật chất. Trong khi đó, Nissan Almera được ưu đãi tiền mặt 70 triệu đồng cho cả hai bản CVT và CVT cao cấp. Giá bán sau ưu đãi của mẫu sedan hạng B này chỉ còn 469 triệu đồng ở bản CVT và 525 triệu đồng ở bản CVT cao cấp. Ra mắt thị trường Việt Nam vào hồi đầu tháng 7/2023, Honda City mới có 3 phiên bản là G, L và RS với giá dao động từ 559 - 609 triệu đồng, tăng từ 10 - 30 triệu đồng. Bù lại, xe được thay đổi nhẹ ở kích thước, thiết kế ngoại thất và có những nâng cấp quan trọng về trang bị an toàn. Cụ thể, Honda City 2023 được bổ sung phanh đĩa trên bánh sau ở 2 bản L và RS. Bên cạnh đó là gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing tiêu chuẩn trên cả 3 phiên bản, bao gồm 6 tính năng: hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), đèn pha thích ứng tự động (AHB) Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM), hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) và hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN). Động cơ của Honda City 2023 không có gì thay đổi, vẫn là máy xăng i-VTEC 4 xi-lanh, DOHC, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 119 mã lực tại tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại tua máy 4.300 vòng/phút. Động cơ đi kèm hộp số biến thiên vô cấp CVT. Trong 6 tháng đầu năm nay, hãng Honda đã bán được tổng cộng 5.194 chiếc City cho khách hàng Việt Nam, đứng sau Hyundai Accent (7.452 xe) và Toyota Vios (5.425 xe) trong phân khúc sedan hạng B. Video: Giới thiệu mẫu xe sedan Honda City 2023 mới.

