Điểm mặt các hãng ôtô điện bán chạy nhất tại Trung Quốc

Triển lãm ô tô Thượng Hải diễn ra vào hồi tháng 4 vừa qua xuất hiện rất nhiều mẫu ôtô điện của Trung Quốc, bao gồm: xe concept, xe thể thao và xe sang. Sự kiện này là một thời điểm quan trọng đối với ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc. Nó cho thấy vị thế của các hãng xe nước ngoài tại Trung Quốc đang bị các hãng xe nội địa làm lu mờ. Theo đó, các thương hiệu ôtô Trung Quốc cung cấp xe điện có hiệu suất, thiết kế và công nghệ phù hợp với thị trường hoặc vượt xa mọi thứ mà các công ty ôtô Đức, Mỹ và Nhật Bản cung cấp. Trung Quốc đã là gã khổng lồ của thị trường xe điện toàn cầu. Vào năm 2022, 6,7 triệu xe, tương ứng 64% sản lượng phương tiện năng lượng mới (new energy vehicle - NEV) toàn cầu (bao gồm xe điện, xe hybrid, ôtô chạy bằng hydro và các nguồn năng lượng sạch khác) đã được sản xuất tại Trung Quốc. Doanh số bán ôtô năng lượng sạch tại Trung Quốc cũng chiếm 59% của 10,52 triệu xe toàn cầu. Tổng kết năm 2022, BYD là hãng bán được nhiều xe điện nhất với gần 1,85 triệu chiếc xe điện trên toàn cầu, chiếm 18,3% thị phần toàn cầu. Kết quả này vượt xa cả Tesla chỉ đạt 1,31 triệu xe. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2011, Giám đốc điều hành Tesla - Elon Musk, đã chế giễu BYD vì thiết kế kém hấp dẫn và công nghệ yếu kém. Tuy nhiên đến nay có lẽ CEO của Tesla đã phải có cái nhìn khác về thương hiệu ôtô điện đến từ Trung Quốc này. BYD hiện là nhà bán NEV hàng đầu thế giới và là đối thủ toàn cầu thực sự duy nhất của Tesla. Mẫu xe điện bán chạy nhất ở Trung Quốc trong cả năm 2021 và 2022 là Mini Hongguang do Wuling sản xuất, một phần của liên doanh giữa SAIC Motor và General Motors. Tỷ lệ doanh số bán xe điện mini trong tổng doanh số xe điện ở Trung Quốc đã tăng từ 17,7% vào năm 2019 lên 29,8% vào năm 2021. Nhưng tỷ lệ này đã giảm xuống còn 19,3% vào năm 2022 và kỷ nguyên của xe điện mini có thể đang dần kết thúc khi các mô hình lớn hơn trở nên phổ biến hơn đồng thời lại có giá cả phải chăng. Doanh số bán hàng của Hongguang chỉ tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022 và trong quý đầu tiên của năm 2023, doanh số bán hàng thực tế đã giảm 26,2% so với cùng kỳ năm ngoái từ 105.227 chiếc xuống 77.701 xe Tuy nhiên, có thể có nhiều thị trường hứa hẹn hơn cho xe điện cỡ nhỏ của Trung Quốc như ở Châu Âu, Châu Á và các nước đang phát triển. SAIC-GM-Wuling đang có kế hoạch chuẩn bị tăng xuất khẩu xe điện của mình. Mặc dù các công ty Trung Quốc đang thống trị ngành công nghiệp xe điện trong nước, nhưng bước quan trọng tiếp theo của họ là vươn ra toàn cầu. BYD và các thương hiệu Trung Quốc khác hiện đang ráo riết mở rộng ra các thị trường nước ngoài. Video: Top ôtô điện bán chạy nhất tại Trung Quốc.

