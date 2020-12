Honda CB 1000R 2021 phiên bản Black Edition trình làng

Đúng như tên gọi Black Edition, Honda CB1000R 2021 mới sở hữu ngoại hình "ngầu" hơn với toàn bộ chi tiết trên xe đều là màu đen. Các chi tiết được đổi mới trên mẫu xe môtô Honda CB1000R 2021 là bộ quây bằng nhôm hai bên két nước tản nhiệt, các chi tiết bằng nhôm được gia công sắc sảo và cặp mâm đúc toàn đen thiết kế xen kẽ cứng cáp hơn so với kiểu chữ Y trước đó. Bên cạnh đó, cụm đồng hồ hiển thị trên Honda CB1000R 2021 này được nâng cấp thành TFT màu, thay thế cho kiểu LCD trước đó, và tích hợp hệ thống điều khiển bằng giọng nói "Honda Smartphone Voice Control System" kết nối với điện thoại thông minh qua ứng dụng Bluetooth. Không chỉ vậy, dưới yên xe còn có cổng sạc USB. Không thể không kể đến chi tiết Quick Shift với 3 cấp độ: Soft – Medium – Hard cho phép người điều khiển sang số tức thì trên chiếc Honda CB1000R 2021. Đây vốn là công nghệ thường chỉ xuất hiện hiện trên những mẫu xe tầm cao Honda CB1000R 2021 phiên bản Black Edition sử dụng khung phụ bằng nhôm sáng nổi bật trên nền đen và hệ thống bảo vệ tản nhiệt tối màu. Cặp phuộc USD Showa SFF-BP trên xe được phủ lớp sơn cùng màu theo đúng chủ đề “Black Edition". Chưa hết, ghi đông trên Honda CB1000R 2021 với sắc đen kết hợp cùng gù cố định được gia công phức tạp cho khả năng cố định và giảm rung lắc khi di chuyển ở tốc độ cao. Ốp yên sau dạng solo là trang bị tiêu chuẩn. Honda CB1000R 2021 vẫn sử dụng động cơ loại DOHC, 4 xy-lanh, dung tích 998 phân khối, sản sinh công suất tối đa 143,5 mã lực tại 10.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 104 Nm từ 8.250 vòng/phút. Những công nghệ nổi bật trên xe bao gồm: Hệ thống Throttle By Wire (TBW) với 3 chế độ chạy riêng biệt (Standard, Rain và Sport), hệ thống phanh động cơ (EB/Engine Brake), hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC/Honda Selectable Torque Control)... Bên cạnh đó là hệ thống phanh ABS 2 kênh, đèn báo tiêu thụ nhiên liệu hiệu quả ECO, chìa khoá H.I.S.S và tay phanh điều chỉnh 6 cấp độ. Tại Việt Nam, giá xe Honda CB1000R 2020 với mức 468 triệu đồng. Phiên bản đặc biệt của CB1000R là CB1000R Plus Limited Edition được nhập khẩu bởi một vài đơn vị tư nhân và có giá bán gần 500 triệu đồng. Video: Honda CB 1000R 2021 phiên bản Black Edition trình làng.







