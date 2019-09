Xe Honda CB1100 RS đặc biệt bán ra từ 450 triệu đồng

Vào năm nay dòng roadster CB của Honda đã cùng lúc chạm tới 2 cột mốc lớn: 60 năm kể từ khi ra mắt chiếc xe môtô Honda CB đầu tiên ra đời, cũng như 50 năm ngày CB750 - mẫu môtô với động cơ 4 xi-lanh đầu tiên được bán ra thị trường. Nhân dịp kỷ niệm kép này, chi nhánh Honda Anh Quốc đã hợp tác cùng xưởng độ 5Four để tạo ra một series xe đặc biệt, dựa trên mẫu mô tô hoài cổ hiệu năng cao CB1100 RS. Có tên gọi Honda CB1100 RS 5Four, phiên bản đặc biệt này có thiết kế lấy cảm hứng từ những chiếc xe đua đường trường trong thập niên 80 của Thế kỷ XX. Để chiếc xe có được vẻ ngoài như vừa bước ra từ đường đua, 5Four đã trang bị cho CB1100 RS một bộ quây gió bao quanh đèn pha, kèm theo phần đuôi với yên solo, bỏ dè sau và yên bọc da/alcantara chần chỉ vân con thoi tinh tế. Toàn bộ thân xe được sơn trong tông màu đỏ đặc trưng của Honda, với logo cánh chim hai bên bình xăng sử dụng thiết kế đúng như trên những chiếc CB cổ. Bên cạnh đó, CB1100 RS còn được trang bị sẵn các đồ chơi như bao tay Tomaselli và hệ thống xả Race FIt. Ngoài những điểm đặc biệt trên, phần còn lại của phiên bản 5Four này hoàn toàn giống với những chiếc CB1100 RS bình thường khác. Vốn dựa trên cơ sở chiếc CB1100, một trong những thay đổi quan trọng nhất của CB1100 RS đó là hệ thống giảm xóc trước sau mới đều được cung cấp bởi Showa. Trong đó, cặp phuộc trước dù vẫn sở hữu dạng ống lồng thay vì USD nhưng vẫn có đường kính lớn tới 43 mm và có thể điều chỉnh được. Phuộc sau của xe có thêm bình dầu rời. Tư thế ngồi của CB1100 RS cũng trở nên thể thao hơn hẳn so với phiên bản CB1100 EX với góc nghiêng giữa khung và tay lái đã được giảm đi 1 độ, đạt 26 độ để người điều khiển có thể đánh lái nhanh hơn. Đồng thời, chiều cao yên nay đã được nâng lên 795 mm và dàn để chân được bố trí lại. Thay vì bộ vành nan cổ điển như phiên bản CB1100 EX hay mâm đúc 5 cây như CB1100 thường, CB1100 RS đã được trang bị cặp mâm đúc với thiết kế 10 cánh xoắn thể thao hơn và phanh trước với heo Tokico 4 piston.Honda CB1100 RS đặc biệt vẫn được trang bị động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng 1.140cc với hộp số 6 cấp như các phiên bản CB1100 khác, nhưng có thêm hệ thống ly hợp trượt chống khóa bánh khi dồn số gấp. Honda còn cải tiến cổ hút trên phiên bản này để trở nên thoáng hơn, đồng thời trang bị pô ngắn hơn 70 mm và cổ pô nhẹ hơn có dạng 4-2-2. Đúng như tên gọi, sẽ chỉ có tổng cộng 54 chiếc CB1100 RS 5Four được tạo ra, mỗi chiếc sẽ có gía 15.554 Bảng (tương đương 450 triệu đồng). Video: Chi tiết Honda CB1100 RS 5Four đặc biệt.

