Hoa hậu Hương Giang "tậu" Porsche Cayenne 2020 gần 5 tỷ đồng

Mới đây, hoa hậu Hương Giang bất ngờ tậu thêm cho mình một chiếc xe SUV thể thao hạng sang Porsche Cayenne 2020 mới theo diện chính hãng. Trước đó người đẹp chuyển giới đã từng sở hữu hai chiếc xe sang thương hiệu Đức khác là Mercedes-Benz GLC 300 và BMW 7-Series. Về ngoại hình, Porsche Cayenne của Hương Giang nổi bật với với những chi tiết sắc nét hơn so với phiên bản hiện tại, thiết kế phía sau được hãng xe Đức mô tả là “độc nhất”, cánh lướt gió phía sau thích ứng, cửa sổ trời toàn cảnh panorama là trang bị tiêu chuẩn hay những tùy chọn bằng sợi carbon. So với bản tiêu chuẩn, mẫu xe Porsche Cayenne thế hệ mới sở hữu phần mái dốc nhiều ra phía làm nhiều người liên tưởng đến mẫu Panamera. Cột A hẹp hơn, cắt vát làm tăng thêm vẻ ấn tượng của xe khi nhìn từ 2 bên. Cayenne Coupe mới có trọng tâm thấp hơn 20 mm, cửa sau được làm mới và chắn bùn được cập nhật làm nổi bật các góc bằng cách mở rộng chiều rộng thêm 18mm. Mỗi chiếc Cayenne Coupe có phần mái bằng kính cố định toàn cảnh rộng 2,16 m2, tuy nhiên, mui xe sử dụng carbon là tùy chọn. Một cánh gió mái adaptive (trang bị tiêu chuẩn Cayenne) cũng có sẵn và sẽ khởi động khi xe đạt tốc độ từ 90 km/h trở lên. Cụm đèn hậu của xe vẫn có thiết kế tương tự như biến thể Cayenne tiêu chuẩn. Trên phiên bản Cayenne Turbo Coupe cũng được trang bị thêm hệ thống ống xả thể thao. Các tính năng tiêu chuẩn Cayenne bao gồm hệ thống treo chủ động của Porsche (PASM), gói thể thao Chrono, la zăng 20 inch, ghế thể thao chỉnh 8 hướng. Các thông số kích thước tổng thể dài x rộng x cao của Cayenne Coupe thế hệ mới tương ứng 4.939 x 1.989 x 1.653 (mm), chiều dài cơ sở 2.895 mm. Bên trong cabin xe, phong cách thể thao và nhiều tính năng hiện đại vẫn là điểm thu hút cho Porsche Cayenne Coupe 2020. Các trang bị tính năng cao cấp và công nghệ hỗ trợ lái xe không có sự khác biệt so với Porsche Cayenne SUV. Xe được trang bị cụm đồng hồ lái màn hình kép 7 inch nhiều chế độ hiển thị, màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 12,3 inch, các cụm phím điều khiển cảm ứng thay cho phím bấm vật lý, đèn viền nội thất sang trọng, âm thanh cao cấp Burmester, các dịch vụ kết nối trực tuyến.. Với chiều cao trần xe thấp hơn, hàng ghế trước kiểu dáng thể thao điều chỉnh 18 hướng giúp người ngồi dễ dàng có được vị trí thoải mái nhất, hàng ghế sau được tinh chỉnh với trọng tâm thấp hơn 1,18 inch để đầu hành khách không va vào trần. Xe sở hữu khoang hành lý 622L và mở rộng lên 1.537L khi gập hàng ghế sau. Khách hàng sẽ có 2 tùy chọn động cơ bao gồm V6 3.0L công suất 335 mã lực và mô men xoắn 450 Nm trên phiên bản tiêu chuẩn và khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 5,7 giây với tốc độ tối 243 km/h trên bản tiêu chuẩn. Riêng bản Cayenne Turbo Coupe sẽ sử dụng động cơ V8 4.0L tăng áp kép công suất 541 mã lực và mô men xoắn 768 Nm. Xe chỉ mất 3,7 giây để tăng tốc từ 0 - 100 km/h và tốc độ tối đa 286 km/h. Porsche Việt Nam cũng chính thức công bố giá xe Porsche Cayenne 2020 bao gồm Cayenne Coupé từ 4,95 tỷ đồng và 9,35 tỷ đồng cho phiên bản Cayenne Turbo Coupé. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, chiếc Porsche Cayenne 2020 của hoa hậu Hương Giang sở hữu tùy chọn riêng màu ngoại thất với giá hơn 70 triệu đồng. Video: Chi tiết Porsche Cayenne thế hệ mới.

