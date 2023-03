Hé lộ Hyundai Accent 2023, sang trọng và rộng rãi hơn

Chẳng bao lâu sau khi Honda giới thiệu phiên bản nâng cấp của dòng xe City ở thị trường Ấn Độ, Hyundai đã tung ra đoạn video "úp mở" đầu tiên dành cho Accent thế hệ mới. Ở thị trường Ấn Độ, mẫu sedan hạng B này được gọi bằng cái tên riêng là Verna. Đoạn video ngắn do hãng Hyundai tung ra chỉ cho thấy một số chi tiết thiết kế ngoại thất và nội thất của Accent. Trong đó, thiết kế ngoại thất của Hyundai Accent 2023 hiện không còn là bí ẩn vì trong thời gian qua, đã có hàng loạt hình ảnh của mẫu xe này bị rò rỉ. Theo hãng Hyundai, Accent thế hệ mới sẽ trở nên sang trọng và rộng rãi hơn trước nhờ kích thước của xe sẽ tăng mạnh so với thế hệ mới. Kích thước cụ thể của Hyundai Accent 2023 bao gồm chiều dài 4.535 mm, chiều rộng 1.765 mm, chiều cao 1.475 mm và chiều dài cơ sở 2.670 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 95 mm, rộng hơn 36 mm, cao hơn 5 mm và chiều dài cơ sở tăng 70 mm. Đồng thời, mẫu xe này cũng vượt trội so với những đối thủ cùng phân khúc sedan hạng B về mặt kích thước. Không chỉ tăng kích thước, Hyundai Accent 2023 còn lột xác về mặt thiết kế ngoại thất. Theo đó, mẫu xe này được bổ sung lưới tản nhiệt hình thang ngược rộng hơn trước với mắt lưới mới. Bên cạnh là hệ thống đèn 2 tầng mới với dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang, ôm lấy nắp capô, và đèn pha nhỏ gọn đặt phía dưới, cạnh lưới tản nhiệt. Cản trước của Hyundai Accent 2023 cũng được thay đổi thiết kế theo phong cách sắc sảo và góc cạnh hơn, tích hợp hốc đèn sương mù hình tam giác nằm dọc mới. Trong khi đó, logo của hãng Hyundai được đặt trên nắp capô thay vì trên lưới tản nhiệt như thế hệ cũ.Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ bắt gặp những đường dập gân và cắt xẻ phức tạp hơn, vành lazăng đa chấu thể thao cùng nẹp mạ crôm mới sau cột C. Phía sau xe xuất hiện cụm đèn hậu LED mới nằm vắt ngang đuôi xe và kéo dài từ nắp cốp xuống cản sau. Nằm bên trên đèn hậu là tem chữ nổi "Accent" hoặc "Verna" và logo của hãng Hyundai. Trong khi đó, dưới đèn hậu dường như là 3 khe gió mới, nằm ở hai bên cửa cốp.Tiếp đến là cản sau mới được thiết kế 2 màu với nẹp đen bóng làm điểm nhấn, tích hợp đèn ở hai góc. Trong khi đó, đèn phản quang được đặt ở giữa tấm ốp dưới cản sau. Hiện chưa có nhiều hình ảnh chụp nội thất của mẫu xe này. Tuy nhiên, hình ảnh chụp xe chạy trên đường thử cho thấy Hyundai Accent 2023 được trang bị màn hình đặt nổi mới trên mặt táplô. Trang bị này là sự kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm. Trong đoạn video do hãng Hyundai tung ra, Accent mới được trang bị nội thất màu sáng tạo cảm giác sang trọng. Hàng ghế sau khá rộng rãi nhờ chiều dài cơ sở tăng mạnh và đi kèm cửa gió điều hòa. Ngoài ra, nội thất của xe sẽ trở nên thoáng đãng hơn nhờ cửa sổ trời trong khi khoang hành lý sở hữu thể tích 528 lít, tăng 50 lít so với trước. Đặc biệt, Hyundai Accent 2023 còn có gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai Smartsense mới, mang đến những tính năng như hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Bản tiêu chuẩn của xe sẽ có 4 túi khí trong khi bản cao cấp có 6 túi khí. Hệ thống cảnh báo áp suất lốp, cảm biến đỗ xe phía trước, cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo cũng sẽ được trang bị cho xe. Tại thị trường Ấn Độ, Hyundai Accent 2023 có 2 tùy chọn động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L. Đầu tiên là động cơ hút khí tự tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 113 mã lực và mômen xoắn cực đại 144 Nm, đi với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động biến thiên vô cấp IVT. Thứ hai là động cơ tăng áp, phun xăng trực tiếp, tạo ra công suất tối đa khoảng 160 mã lực và mômen xoắn cực đại 260 Nm. Động cơ đồng hành với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Theo kế hoạch, Hyundai Accent 2023 sẽ chính thức trình làng ở thị trường Ấn Độ vào ngày 21/3 tới đây. Giá bán của xe dự kiến sẽ dao động từ 999.000 - 1.900.000 Rupee (khoảng 288 - 547 triệu đồng). >>> Mời độc giả xem thêm video Kỳ lạ hàng trăm con vịt đi vòng quanh chiếc xe ô tô:

Chẳng bao lâu sau khi Honda giới thiệu phiên bản nâng cấp của dòng xe City ở thị trường Ấn Độ, Hyundai đã tung ra đoạn video "úp mở" đầu tiên dành cho Accent thế hệ mới. Ở thị trường Ấn Độ, mẫu sedan hạng B này được gọi bằng cái tên riêng là Verna. Đoạn video ngắn do hãng Hyundai tung ra chỉ cho thấy một số chi tiết thiết kế ngoại thất và nội thất của Accent. Trong đó, thiết kế ngoại thất của Hyundai Accent 2023 hiện không còn là bí ẩn vì trong thời gian qua, đã có hàng loạt hình ảnh của mẫu xe này bị rò rỉ. Theo hãng Hyundai, Accent thế hệ mới sẽ trở nên sang trọng và rộng rãi hơn trước nhờ kích thước của xe sẽ tăng mạnh so với thế hệ mới. Kích thước cụ thể của Hyundai Accent 2023 bao gồm chiều dài 4.535 mm, chiều rộng 1.765 mm, chiều cao 1.475 mm và chiều dài cơ sở 2.670 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 95 mm, rộng hơn 36 mm, cao hơn 5 mm và chiều dài cơ sở tăng 70 mm. Đồng thời, mẫu xe này cũng vượt trội so với những đối thủ cùng phân khúc sedan hạng B về mặt kích thước. Không chỉ tăng kích thước, Hyundai Accent 2023 còn lột xác về mặt thiết kế ngoại thất. Theo đó, mẫu xe này được bổ sung lưới tản nhiệt hình thang ngược rộng hơn trước với mắt lưới mới. Bên cạnh là hệ thống đèn 2 tầng mới với dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang, ôm lấy nắp capô, và đèn pha nhỏ gọn đặt phía dưới, cạnh lưới tản nhiệt. Cản trước của Hyundai Accent 2023 cũng được thay đổi thiết kế theo phong cách sắc sảo và góc cạnh hơn, tích hợp hốc đèn sương mù hình tam giác nằm dọc mới. Trong khi đó, logo của hãng Hyundai được đặt trên nắp capô thay vì trên lưới tản nhiệt như thế hệ cũ.Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ bắt gặp những đường dập gân và cắt xẻ phức tạp hơn, vành lazăng đa chấu thể thao cùng nẹp mạ crôm mới sau cột C. Phía sau xe xuất hiện cụm đèn hậu LED mới nằm vắt ngang đuôi xe và kéo dài từ nắp cốp xuống cản sau. Nằm bên trên đèn hậu là tem chữ nổi "Accent" hoặc "Verna" và logo của hãng Hyundai. Trong khi đó, dưới đèn hậu dường như là 3 khe gió mới, nằm ở hai bên cửa cốp.Tiếp đến là cản sau mới được thiết kế 2 màu với nẹp đen bóng làm điểm nhấn, tích hợp đèn ở hai góc. Trong khi đó, đèn phản quang được đặt ở giữa tấm ốp dưới cản sau. Hiện chưa có nhiều hình ảnh chụp nội thất của mẫu xe này. Tuy nhiên, hình ảnh chụp xe chạy trên đường thử cho thấy Hyundai Accent 2023 được trang bị màn hình đặt nổi mới trên mặt táplô. Trang bị này là sự kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm. Trong đoạn video do hãng Hyundai tung ra, Accent mới được trang bị nội thất màu sáng tạo cảm giác sang trọng. Hàng ghế sau khá rộng rãi nhờ chiều dài cơ sở tăng mạnh và đi kèm cửa gió điều hòa. Ngoài ra, nội thất của xe sẽ trở nên thoáng đãng hơn nhờ cửa sổ trời trong khi khoang hành lý sở hữu thể tích 528 lít, tăng 50 lít so với trước. Đặc biệt, Hyundai Accent 2023 còn có gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai Smartsense mới, mang đến những tính năng như hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Bản tiêu chuẩn của xe sẽ có 4 túi khí trong khi bản cao cấp có 6 túi khí. Hệ thống cảnh báo áp suất lốp, cảm biến đỗ xe phía trước, cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo cũng sẽ được trang bị cho xe. Tại thị trường Ấn Độ, Hyundai Accent 2023 có 2 tùy chọn động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L. Đầu tiên là động cơ hút khí tự tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 113 mã lực và mômen xoắn cực đại 144 Nm, đi với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động biến thiên vô cấp IVT. Thứ hai là động cơ tăng áp, phun xăng trực tiếp, tạo ra công suất tối đa khoảng 160 mã lực và mômen xoắn cực đại 260 Nm. Động cơ đồng hành với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Theo kế hoạch, Hyundai Accent 2023 sẽ chính thức trình làng ở thị trường Ấn Độ vào ngày 21/3 tới đây. Giá bán của xe dự kiến sẽ dao động từ 999.000 - 1.900.000 Rupee (khoảng 288 - 547 triệu đồng). >>> Mời độc giả xem thêm video Kỳ lạ hàng trăm con vịt đi vòng quanh chiếc xe ô tô: