Hyundai i10 2023 giá rẻ thêm công nghệ an toàn ADAS, "đấu" Toyota Aygo

Trong khi nhiều hãng ô tô đã từ bỏ phân khúc xe đô thị tại thị trường châu Âu, ít nhất là xe dùng động cơ đốt trong, thì Hyundai lại đi ngược số đông. Mới đây, hãng xe Hàn Quốc đã tung ra phiên bản nâng cấp nhẹ của dòng xe đô thị hạng A - Hyundai i10 2023 mới ở thị trường lục địa già. So với phiên bản cũ, Hyundai i10 2023 giá rẻ chỉ thay đổi nhẹ trong thiết kế ngoại thất, bổ sung trang bị mới và giữ lại bản N-Line như trước. Đầu tiên là thiết kế ngoại thất của mẫu xe hạng A này. Hyundai i10 2023 được bổ sung lưới tản nhiệt với mắt lưới mới. Lưới tản nhiệt vẫn tích hợp đèn LED định vị ban ngày như phiên bản cũ. Tuy nhiên, đèn LED định vị ban ngày của xe đã được thay đổi từ hình tròn sang hình tổ ong mới. Ngay cả hốc gió trung tâm trên cản trước cũng được cải tiến. Những thay đổi tiếp theo của Hyundai i10 2023 bao gồm tạo hình mới bên trong cụm đèn hậu LED và bộ vành hợp kim 15 inch. Bên cạnh đó là những màu sơn ngoại thất mới như xám Lumen Grey và xanh dương Meta Blue. Ngay cả Hyundai i10 2023 bản N-Line cũng gần như giữ nguyên thiết kế cũ, trừ những nâng cấp ở hệ thống đèn và bộ vành hợp kim 16 inch mới. So với bản thường, bản N-Line tạo sự khác biệt bằng thiết kế cản trước/sau riêng, những chi tiết màu đỏ làm điểm nhấn và hệ thống treo thể thao hơn. Bên trong xe, hãng Hyundai trang bị hệ thống đèn viền màu xanh dương mới ở khu vực sàn đặt chân cho xe. Trong khi đó, phiên bản N-Line có thêm 3 sọc kẻ màu đỏ mới ở giữa ghế trước và logo riêng làm dấu hiệu nhận biết. Nếu khách hàng chọn mua gói Purple Package mới, xe sẽ được bổ sung những điểm nhấn màu tím trên ghế bọc nỉ, chỉ khâu và viền cửa gió điều hòa. Trang bị của Hyundai i10 2023 tại thị trường châu Âu cũng khá tươm tất với bảng đồng hồ kỹ thuật số 4,2 inch mới, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch hiện đã hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, camera lùi, bản đồ cập nhật qua WiFi, sạc không dây và cổng sạc USB Type C trước/sau. Khoang hành lý của Hyundai i10 2023 có thể tích 252 lít nếu ghế sau không gập xuống. Con số tương ứng khi gập ghế sau xuống là 1.050 lít.Đặc biệt, Hyundai i10 2023 ở thị trường châu Âu còn được trang bị gói an toàn chủ động Hyundai Smart Sense, bao gồm các tính năng như hỗ trợ tránh va chạm phía trước với 4 chế độ City, Interurban, Pedestrian và Cyclist. Thêm vào đó là tính năng hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo còn hành khách trên hàng ghế sau và camera lùi. Hiện hãng Hyundai chưa công bố thông số động cơ của i10 mới dành cho thị trường châu Âu. Tuy nhiên, nhiều khả năng xe sẽ giữ nguyên động cơ như cũ. Mẫu xe này hiện có 3 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 3 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.0L, sản sinh công suất 66 mã lực. Thứ hai là động cơ xăng MPi 4 xi-lanh, dung tích 1.2L với công suất tối đa 83 mã lực. Riêng Hyundai i10 2023 bản N-Line sẽ dùng động cơ xăng 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.0L với công suất tối đa 99 mã lực. Giá bán của Hyundai i10 2023 hiện chưa được công bố. Xe sẽ bắt đầu được sản xuất tại nhà máy ở Izmit, Thổ Nhĩ Kỳ, vào tháng 4 năm nay. Khi có mặt trên thị trường vào nửa cuối năm nay, xe sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Kia Picanto, Toyota Aygo X và Suzuki Ignis. Video: Giới thiệu mẫu xe cỡ A - Hyundai i10 2023 mới.

