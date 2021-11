Haval Jolion - SUV cỡ B Trung Quốc từ 545 triệu đồng tại Thái Lan

Thương hiệu Haval của Trung Quốc hiện đã không còn xa lạ với khách hàng tại thị trường Thái Lan. Thuộc hãng mẹ Great Wall Motors đến từ Trung Quốc, Haval hiện đang bán mẫu SUV cỡ C mang tên H6 tại thị trường Thái Lan với 2 phiên bản Pro và Ultra. Trong tháng 11 này, thương hiệu Haval dự định sẽ giới thiệu một mẫu xe nữa với khách hàng Thái Lan, đó là Jolion. Đây chính là mẫu xe Haval First Love hay Sơ Luyến trong tiếng Trung Quốc, Haval Jolion 2021 mới đã từng lần đầu tiên trình làng tại triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2020. Được định vị trong phân khúc SUV cỡ B, Haval Jolion sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Honda HR-V, Kia Seltos, Toyota Corolla Cross và Mazda CX-30. So với các đối thủ, xe có kích thước nhỉnh hơn đáng kể, bao gồm chiều dài 4.472 mm, chiều rộng 1.841 mm, chiều cao 1.574 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. Như vậy, Haval Jolion sẽ trở thành mẫu xe có chiều dài cơ sở lớn nhất phân khúc SUV cỡ B tại Thái Lan. Bên ngoài, Jolion được áp dụng phong cách thiết kế khá đặc trưng của thương hiệu Haval với lưới tản nhiệt hình lục giác, đi kèm mắt lưới mạ crôm tạo hiệu ứng không gian 3 chiều. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha thanh mảnh, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài xuống bên dưới và bao quanh khe gió nằm dọc ở 2 góc đầu xe. Ở sườn xe, mẫu SUV cỡ B này có nẹp trên cửa và đường chân kính đều mạ crôm, tạo cảm giác cao cấp. Bên cạnh đó là bộ vành hợp kim 5 chấu kép, sơn 2 màu với thiết kế khá ấn tượng. Đằng sau mẫu xe này xuất hiện đèn hậu hình chữ "C" ôm lấy 2 góc đuôi xe. Ở giữa đèn hậu là tem chữ nổi "Haval" cỡ lớn. Ngoài ra, xe còn có nẹp mạ crôm trên cản trước, bao quanh dải đèn phản quang, và ống xả được giấu kín nên trông khá gọn gàng. Bên trong xe, Haval Jolion được trang bị nội thất rộng rãi nhờ chiều dài cơ sở lớn và ghế bọc da với thiết kế thể thao. Hiện hãng Haval chưa công bố trang bị cụ thể của Jolion tại thị trường Thái Lan. Tuy nhiên, qua những hình ảnh ban đầu, có thể thấy xe đi kèm bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng cỡ lớn, núm xoay chuyển số trên cụm điều khiển trung tâm, màn hình hiển thị thông tin kính lái, sạc điện thoại thông minh không dây, phanh tay điện tử, tính năng tự động giữ phanh tạm thời và cửa sổ trời. Dự kiến, tại thị trường Thái Lan, Haval Jolion sẽ chỉ có 1 loại động cơ là hệ truyền động hybrid với máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L và mô-tơ điện. Rất có thể đây chính là hệ truyền động hybrid hiện đang được dùng cho đàn anh Haval H6 ở Thái Lan nhưng yếu hơn. Ở Haval H6, hệ truyền động hybrid này tạo ra công suất tổng cộng 243 mã lực và mô-men xoắn cực đại 530 Nm. Một điểm nhấn đáng chú ý nữa của Haval Jolion tại thị trường Thái Lan chính là hệ thống an toàn. Xe sẽ có những trang bị an toàn cơ bản như hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát lực bám đường, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo mất tập trung cho người lái và 6 túi khí. Bên cạnh đó là những tính năng an toàn chủ động như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ tránh va chạm với xe lớn ở làn bên cạnh, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường, chuyển làn đường, điểm mù, va chạm phía sau, phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ phanh để tránh va chạm với phương tiện nằm trong điểm mù khi lùi và camera 360 độ. Hiện giá xe Haval Jolion 2021 tại thị trường Thái Lan chưa được công bố nhưng dự đoán sẽ dao động trong khoảng từ 800.000 - 1.000.000 Baht (khoảng 545 - 682 triệu đồng). Video: Giới thiệu chi tiết Haval Jolion 2021 mới tại Thái Lan.

