Haval Jolion 2024 về Việt Nam có gì để cạnh tranh Toyota Corolla Cross?

Như thông tin đã đưa, hãng xe Trung Quốc Great Wall Motor (GWM) sẽ ra mắt thêm 2 mẫu ôtô mới ở thị trường Việt Nam trong năm nay, đó là Haval Jolion và Tank 300. Thông tin này đã được ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng giám đốc Haval Việt Nam tiết lộ. Chẳng bao lâu sau đó, đại lý tại Việt Nam đã bắt đầu nhận cọc cho Haval Jolion 2024 mới. Đây là mẫu SUV cỡ B+ sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Hyundai Creta, Kia Seltos, Honda HR-V và Toyota Corolla Cross ở thị trường Việt Nam. So với những mẫu SUV cỡ B đang bán tại Việt Nam, Haval Jolion có kích thước nhỉnh hơn đáng kể. Cụ thể, mẫu xe này sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.472 x 1.841 x 1.574 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. Như vậy, đây sẽ là mẫu SUV cỡ B có chiều dài cơ sở lớn nhất tại Việt Nam, vượt cả Toyota Corolla Cross. Không chỉ có kích thước lớn, Haval Jolion còn có một điểm nhấn nữa là động cơ hybrid. Đây sẽ là mẫu SUV cỡ B tiếp theo tại Việt Nam dùng động cơ hybrid, sau Toyota Yaris Cross, Toyota Corolla Cross và Nissan Kicks. Cụ thể, Haval Jolion dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, mô-tơ điện và hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Hệ truyền động này tạo ra công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 375 Nm. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của xe là 23,8 km/lít (khoảng 4,2 lít/100 km). Hiện chưa rõ Haval Jolion về Việt Nam sẽ thuộc phiên bản nào. Tại thị trường Thái Lan, mẫu xe này hiện có 2 phiên bản là Sport và Ultra. Cả hai phiên bản đều dùng động cơ hybrid nhưng thiết kế ngoại thất lại không hoàn toàn giống nhau. Phiên bản Sport sở hữu một số chi tiết ngoại thất khác biệt so với bản Ultra như lưới tản nhiệt, cụm đèn phía trước, vành la-zăng và cản trước/sau. Dù ở phiên bản nào, Haval Jolion đều có những trang bị như đèn pha LED tự động bật/tắt, đèn hậu LED, vành hợp kim 18 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch Hỗ trợ Android Auto/Apple CarPlay, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, cửa gió điều hòa ở hàng ghế sau, 4 cổng USB trước/sau, núm xoay chuyển số, hệ thống âm thanh 6 loa, chìa khóa thông minh và khởi động nút bấm. Tuy nhiên, bản tiêu chuẩn của xe sẽ có trang bị an toàn cơ bản hơn với 4 túi khí, hệ thống kiểm soát hành trình, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, camera lùi, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc, cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo khi người lái mất tập trung và phanh tự động sau va chạm. Trong khi đó, bản Ultra có thêm những tính năng an toàn hiện đại như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm phía trước, tránh va chạm với xe lớn ở làn bên cạnh, cảnh báo chuyển làn đường, giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo va chạm trong điểm mù khi lùi, camera 360 độ, 6 cảm biến đỗ xe trước và 6 cảm biến đỗ xe đằng sau. Giá bán của Haval H6 tại Việt Nam hiện vẫn còn là ẩn số. Trong khi đó, tại Thái Lan, xe có giá dao động từ 799.000 - 999.000 Baht (khoảng 543 - 679 triệu đồng). Haval Jolion tại Việt Nam dự kiến cũng sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như đàn anh H6. Cộng thêm động cơ hybrid, mẫu xe này nhiều khả năng sẽ có giá không quá rẻ, tương tự trường hợp của Haval H6. Video: Haval Jolion 2024 sắp về Việt Nam có gì hay?

