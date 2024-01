Haval Jolion từ 700 triệu sắp về VIệt Nam, "đấu" Mitsubishi Xforce

Dự kiến, Haval Jolion 2024 mới sẽ được phân phối với hai phiên bản là xăng và hybrid. Giá xe sẽ dao động quanh mức 700 triệu đồng. Nếu thông tin này là thật thì phân khúc SUV/CUV cỡ B tại Việt Nam sẽ rất sôi động khi ngay từ đầu năm đã đón nhận đến hai “tân binh” là Mitsubishi Xforce và Haval Jolion. Mẫu xe SUV Haval Jolion sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.472 x 1.841 x 1.574 và chiều dài cơ sở 2.700 mm. Kích thước này có phần nhỉnh hơn so với các đối thủ cùng phân khúc. Haval Jolion 2023 mang dáng dấp thể thao, hiện đại. Đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn dạng "sao rơi" giống với “người anh em” Haval H6. Mở rộng về hai phía của lưới tản nhiệt là cụm đèn pha LED lớn có 3 bóng chiếu sáng hình vuông liền kề nhau, đi cùng với đó là dải đèn định vị ban ngày thanh mảnh được thiết kế giống hình số 7 khá bắt mắt. Phía đuôi xe là cụm đèn hậu LED có thiết kế tương tự như đầu xe, đi cùng cản sau được mạ crom sáng bóng. Bên cạnh đó, mẫu SUV cỡ B này còn sở hữu các trang bị cơ bản khác như: Cánh lướt gió, đèn báo phanh, ăng ten vây cá, cần gạt tự động phía sau. Về nội thất, bên trong khoang cabin của xe có khá nhiều chi tiết tương đồng với Haval H6. Xe sở hữu hàng loạt các tiện ích hiện đại như: vô lăng dạng 3 chấu tích hợp các phím chức năng; màn hình sau vô-lăng là điện tử có kích thước 7 inch; màn hình trung tâm 12,3 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto; điều hoà 2 vùng độc lập có cửa gió sau; hệ thống âm thanh 6 loa; cần số dạng núm xoay; phanh đỗ điện tử có tự động giữ; cổng sạc USB; cửa sổ trời toàn cảnh… Chưa biết khi về Việt Nam xe sẽ có những trang bị an toàn nào. Tại thị trường Thái Lan, Jolion có gói an toàn ADAS tiên tiến bao gồm các tính năng: hỗ trợ giữ làn đường, phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo điểm mù... cộng thêm camera 360 độ, cảm biến áp suất lốp, cảm biến va chạm trước sau và 6 túi khí. Cung cấp sức mạnh cho xe là hai tùy chọn động cơ máy xăng và hybrid. Thứ nhất là hệ truyền động hybrid là sự kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L 4 xi lanh và 1 mô tơ điện. Khối động cơ này tạo ra công suất tổng cộng đạt 190 mã lực, mô men xoắn cực đại 375 Nm. Kết hợp với động cơ trên là dẫn động cầu trước và hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Thứ hai là máy xăng 1.5L tăng áp cho công suất 147 mã lực, mô-men xoắn 220 Nm, cũng dùng hộp số tương tự. Video: Chi tiết SUV cỡ B - Haval Jolion 2024 mới.

