Haval H6 sắp bán tại Việt Nam, "đấu" Mazda CX-5 và Honda CR-V

Từ đầu năm 2022, hãng xe Trung Quốc Great Wall Motor (Trường Thành) đã hé lộ kế hoạch mở rộng thị trường sang khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Hiện thương hiệu con Haval của GWM đã có mặt tại một số thị trường Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia và chuẩn bị vào Việt Nam. Theo một số thông tin, thương hiệu xe Trung Quốc Haval của GWM sẽ chính thức ra mắt Việt Nam vào nửa cuối năm nay. Một trong những mẫu xe đầu tiên mà Haval bán ở Việt Nam sẽ là H6. Haval H6 tại Việt Nam dự kiến sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, tương tự xe MG. Hiện GWM đang sản xuất xe ở nhà máy cũ của tập đoàn General Motors tại Thái Lan. Haval H6 đã lần đầu tiên ra mắt thị trường Thái Lan vào hồi năm 2021. Đến cuối năm ngoái, mẫu xe này được bổ sung phiên bản nâng cấp với một số thay đổi trong thiết kế. Được định vị trong phân khúc SUV cỡ C, mẫu xe này sở hữu chiều dài 4.653 mm, chiều rộng 1.886 mm, chiều cao 1.730 mm, chiều dài cơ sở 2.738 mm và chiều cao gầm 175 mm. Như vậy, Haval H6 sẽ là đối thủ của những mẫu xe như Honda CR-V, Mazda CX-5, Hyundai Tucson và Kia Sportage ở Việt Nam. Haval sẽ bán cả phiên bản máy xăng và hybrid của H6 ở Việt Nam. Phiên bản máy xăng dùng động cơ 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm. Động cơ đi kèm với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian. Trong khi đó, phiên bản hybrid của xe được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 230 Nm. Động cơ kết hợp với mô-tơ điện mạnh 177 mã lực và 300 Nm. Nhờ đó, Haval H6 Hybrid sở hữu sức mạnh tổng cộng 243 mã lực và 530 Nm. Theo hãng Haval, hệ truyền động hybrid cho phép xe chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 19,2 km/lít (khoảng 5,2 lít/100 km). Ở thị trường Thái Lan, Haval H6 còn có cả phiên bản plug-in hybrid (PHEV). Tuy nhiên, phiên bản này dự kiến sẽ không được bán ở Việt Nam vì giá cao. Về thiết kế, mẫu xe Trung Quốc này sở hữu lưới tản nhiệt không viền Star Matrix với những chi tiết mạ crôm đa điểm, gợi liên tưởng đến xe Peugeot. Bên cạnh đó là cụm đèn pha LED gọn gàng, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày và đèn sương mù nằm trên cản trước. Phía sau xuất hiện cụm đèn hậu có thiết kế xuyên suốt và nẹp mạ crôm cùng nằm vắt ngang khiến đuôi xe trông rộng hơn. Theo đúng truyền thống của xe Trung Quốc, Haval H6 cũng có nhiều trang bị để hấp dẫn khách hàng. Tại Thái Lan, mẫu xe này có đèn pha tự động bật/tắt, tự động điều chỉnh chiếu xa/gần, chiếu sáng theo góc cua; gương chiếu hậu gập điện, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ, tự động gập khi khóa cửa; cần gạt nước tự động; ăng-ten vây cá mập; vành hợp kim 19 inch; cửa cốp chỉnh điện và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Bên trong Haval H6 là không gian nội thất 5 chỗ ngồi và bọc da 2 màu tương phản. Trang bị nội thất của xe ở Thái Lan gồm có vô lăng bọc da đa chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch, hệ thống định vị, điều hòa tự động với bộ lọc không khí, hệ thống đèn viền Ambient Light, gương chiếu hậu chống chói tự động, kết nối WiFi, hệ thống âm thanh 8 loa, điều khiển bằng giọng nói và màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD. Chưa hết, mẫu SUV cỡ C này còn có ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ lái chỉnh điện 4 hướng, ghế sau gập 60:40, làm mát ghế, cổng USB cũng như cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, khởi động nút bấm, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. Tương tự như trang bị tiện nghi, tính năng an toàn của Haval H6 cũng khá nhiều với 6 túi khí, phanh đĩa trên 4 bánh, camera 360 độ, phanh khẩn cấp tự động trên đường thẳng/tại giao lộ, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, kiểm soát hành trình ở tốc độ thấp TJA, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ đưa xe vào giữa làn đường, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ đỗ xe tự động 3 chế độ, hỗ trợ lùi tự động, hỗ trợ tránh va chạm bên sườn, hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, phanh tự động khi lùi, cảnh báo tốc độ, cảnh báo khi người lái mất tập trung và cảnh báo va chạm khi mở cửa. Hiện giá xe Haval H6 tại Việt Nam chưa được hé lộ. Trong khi đó, ở thị trường Thái Lan, mẫu xe này có giá 1,349 triệu Baht (khoảng 914 triệu đồng) cho phiên bản Ultra dùng hệ truyền động hybrid. Để giữ giá bán cạnh tranh, Haval H6 tại Việt Nam dự kiến sẽ bị cắt bớt trang bị so với xe ở Thái Lan. Ngoài Haval, còn có hàng loạt thương hiệu ôtô Trung Quốc khác cũng chuẩn bị vào Việt Nam như BYD, Wuling, Haima, Chery, OMODA và Jaecoo. Video: Chi tiết xe SUV Haval H6 2023 mới tại Thái Lan.

