Hậu "tháng cô hồn", ôtô tại Việt Nam lại xuống giá tìm doanh số

Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 và tháng Ngâu "tháng cô hồn" vừa qua, thị trường ôtô Việt Nam ghi nhận sự sụt giảm mạnh trong tháng 8. Theo đó, doanh số bán hàng tháng 8/2020 của toàn thị trường đạt 27,516 xe bán ra, giảm 18.8% so với tháng 7, giảm 14% so với tháng 7/2020 và giảm 4% so với tháng 8/2019. Nếu tính chung cả các doanh nghiệp không thuộc VAMA thì con số này lên đến 25%.

Cụ thể, doanh số xe VinFast tụt giảm mạnh đối với cả 3 phiên bản hiện hành là Fadil, Lux A2.0 và Lux SA2.0 với doanh số bán ra là 1.494 xe. Kết quả này khiến mẫu xe bán chạy nhất của hãng - Fadil bị tuột mất vị trí bán chạy nhất phân khúc liên tục 3 tháng liền vào tay Hyundai Grand i10 và tụt xuống vị trí thứ 9 trong top 10 mẫu xe bán chạy. Trong khi đó, VinFast Lux A2.0 vẫn đứng đầu phân khúc sedan hạng D với 337 xe bán ra, vượt qua đối thủ Toyota Camry. VinFast Lux A 2.0 đứng đầu phân khúc sedan hạng D.

Tổng doanh số xe ôtô Hyundai trong tháng 6/2020 đạt 7.606 xe. So với tháng trước, doanh số của Hyundai cũng sụt giảm hơn 2,2 nghìn xe. Trong đó, mẫu xe bán chạy nhất là Hyundai Accent với doanh số đạt 1.393 xe. Toyota Việt Nam công bố tổng doanh số bán hàng trong tháng 08/2020 đạt 4.334 xe (bao gồm xe Lexus), tuy giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng đây là mức giảm thấp nhất từ đầu năm đến nay. Trong đó mẫu xe Toyota Vios giữ vững vị trí số 1 về doanh số toàn thị trường.

Trước tình hình đó, hàng loạt các hãng xe tung ra các chương trình khuyến mãi lớn trong tháng 8 kéo dài đến Trung Thu để kéo lại doanh số. Cùng với chương trình giảm 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ sẽ là những nhân tố tích cực để hồi phục thị trường ôtô.

Đầu tiên là hãng xe đến từ Mỹ, Ford đang tích cực tung ra chương trình khuyến mãi lớn cho hầu hết các dòng xe với mức ưu đãi từ 25-75 triệu đồng/chiếc, đi kèm là nhiều ưu đãi về hỗ trợ thuế trước bạ và gói bảo hành cao cấp. TC MOTOR cũng giảm giá xe ôtô khi thực hiện chương trình khuyến mại dành cho 3 mẫu xe Hyundai Grand i10 Sedan, Kona và Elantra với mức ưu đãi lên đến 20 triệu đồng/chiếc.

Nissan cũng giảm từ 20-30 triệu đồng cho 4 dòng xe với mức giá khác nhau. Mẫu xe Terra bản cao nhất V 2.5A 4x4 cũng được giảm gần 130 triệu. Trong khi đó chiếc X-Trail sau thông tin ngừng bán cũng được giảm từ 50-70 triệu đồng.

Subaru Forester 2021 giảm giá từ 1,218 tỷ đồng.

Các mẫu xe của VinFast sản xuất trong năm 2019 cũng được giảm giá trực tiếp từ 50-150 triệu đồng. Cụ thể, xe sedan lux A2.0 màu xám và bạc được hãng giảm giá 80 triệu đồng. Lux A2.0 phiên bản Tiêu chuẩn, Nâng cao và Cao cấp (màu xám và bạc) được giảm giá lần lượt 150 triệu đồng, 100 triệu đồng và 50 triệu đồng.



MIV (Motor Image Việt Nam), nhà phân phối và nhập khẩu dòng xe Subaru tại thị trường Việt Nam cũng tham gia cuộc đua giảm giá cho dòng xe Subaru Forester. Cụ thể, Forester i-S giảm từ 1,218 tỷ đồng xuống 1,029 tỷ đồng, Forester i-L giảm từ 1,128 tỷ xuống 959 triệu đồng, Forester i-S EyeSight giảm từ 1,288 tỷ đồng xuống còn 1,159 tỷ đồng.

Ngoài ra, thương hiệu BMW khuyến mãi đậm nhất khi đồng loạt giảm giá các mẫu xe từ 20-810 triệu đồng. Dòng xe BMW X7 giảm giá 810 triệu đồng. Dòng xe BMW X2 giảm giá 270 đến 310 triệu đồng. Dòng xe X3 giảm 250 đến 330 triệu đồng, BMW X4 giảm giá 160 triệu đồng.