Audi A3 Sportback mới sử dụng nhiên liệu khí tự nhiên CNG

Audi A3 Sportback mới bản 30 g-tron sử dụng động cơ TFSI dung tích 1.5 lít với công suất 131 mã lực và 200 Nm. Tuy nhiên, khi sử dụng kèm với nhiên liệu khí tự nhiên CNG, động cơ này sẽ có thể đạt tỉ số nén 12,5:1 và tạo ra công suất cực đại 150 mã lực. Nhiều chi tiết của động cơ này như đầu xy-lanh, bộ tăng áp, hệ thống phun nhiên liệu,… đã được thiết kế lại để thích hợp hơn với việc sử dụng nhiên liệu dạng khí. Phiên bản này của Audi A3 Sportback 2021 mới có khả năng tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí đứng yên trong 9,7 giây trước khi đạt tốc độ 211 km/h. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu trước, hộp số S tronic 7 cấp. Ba bình khí được với tổng dung tích có thể sử dụng khoảng 9 kg đi kèm một bình xăng phụ để đề phòng khi hết khí ga. Theo chu kỳ NEDC, mẫu xe này tiêu thụ khoảng 3,5 kg khí CNG cho 100 km và có thể di chuyển đến 495 km với một lần nạp đầy nhiên liệu. Audi bố trí ba bình khí nén và bình xăng phụ ở phía đuôi xe. Một trong số các bình khí được làm bằng thép để có thể chịu được áp suất lên đến 200 bar trong lúc vận hành và hai bình còn lại là bình chứa, được là bằng sợi thủy tinh gia cường polymer với khối lượng chỉ 26 kg mỗi bình. Để đảm bảo an toàn cho chiếc xe, Audi đã thử nghiệm sức chịa đựng của bình ở áp suất 300 bar, cao hơn gấp rưỡi so với áp suất vận hành 200 bar. Cùng với đó, bộ bình chứa này có thể chịu được áp suất tức thời 580 bar, cao hơn con số tiêu chuẩn được đề ra là 470 bar. Các phép thử độ bền khi xảy ra va chạm cũng được thực hiện. Ngoài động cơ sử dụng nhiên liệu sinh học và CNG, Audi A3 Sportback 30 g-tron vẫn có vẻ ngoài giống với những phiên bản A3 Sportback khác. Xe vẫn sở hữu ngoại thất có thiết kế đậm chất thể thao, nổi bật nhất vẫn là thiết kế lưới tản nhiệt Singleframe, thiết kế theo hình lục giác đặc trưng của các dòng xe Audi. Chạy dọc thân xe là những đường gân dập nổi thể thao kéo dài từ cụm đèn pha đến cụm đèn hậu. Hệ thống đèn pha LED matrix hiện đại với dải đèn LED chạy ngày sở hữuthiết kế mới, giúp chiếc xe có thể dễ dàng được nhận diện khi đi trên đường. Tương tự, thiết kế đèn hậu công nghệ LED có những ống quang học được vuốt sắc sảo hơn so với phiên bản 2017. Hệ thống đèn được đặt song song với tay nắm cửa khoang hành lý và kéo dài về 2 bên thân xe. Một trong những thiết kế nổi bật mới của Audi trong thời gian gần đây là hốc gió cản trước. Chi tiết này được làm theo dạng đa giác được ốp chất liệu mang màu sắc tương phản tạo thêm mạnh mẽ cho ngoại thất của xe Bên trong, khoang lái của Audi A3 Sportback có được thiết kế hiện đại và hầm hố. Audi trang bị cho xe màn hình trung tâm kích thước 10,25 và có thể nâng cấp lên thành màn hình 12,3 inch. Màn hình thông tin 10,1 inch đặt chéo về phía người lái, và tích hợp thẳng vào cụm điều khiển trung tâm. Hệ thống điều hòa được tinh chỉnh lại với các màn hình hiển thị LCD. Vì là một chiếc xe xanh, khoang lái của xe có được ghế ngồi được bọc da công nghiệp, được làm từ chất liệu nhựa PET tái chế từ các vật phẩm nhựa trước đây. Ngoài A3 Sportback 30 g-tron, những phiên bản khác của A3 cũng như các dòng xe khác của Audi cũng sẽ có được loại vật liệu này. A3 Sportback 30 g-tron sẽ bắt đầu được bán ra tại thị trường Đức vào mùa thu này. Giá xe Audi A3 Sportback 30 g-tron mới sẽ khởi điểm từ 30.705 Euro (khoảng 841 triệu Đồng). Video: Chi tiết Audi A3 Sportback 30 g-tron thế hệ mới.

