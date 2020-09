"Hàng nóng" Ducati Multistrada V4 2021 mới lộ diện

Sau một thời gian dài tiến hành chạy thử nghiệm mẫu xe môtô đa dụng Multistrada V4, có vẻ như thương hiệu Ducati đã hoàn thành giai đoạn này và sẵn sàng tung ra phiên bản mới nhất của mẫu Adventure Touring ra thị trường. Mới đây, các hình ảnh quảng cáo đầu tiên về mẫu Ducati Multistrada V4 2021 mới vừa bị rò rỉ. Nhìn vào gốc độ ảnh, thân xe không được nguỵ trang cũng như người lái ăn mặc khá chỉnh thề, có thể thấy rằng đây là các hình ảnh quảng cáo do Ducati thực hiện nhằm chuẩn bị cho việc ra mắt mẫu Multistrada V4 thế hệ mới. Chiếc Ducati Multistrada V4 xuất hiện trong các hình ảnh này dường như là phiên bản Enduro cao cấp với trang bị vành nan dạng cross-spoke, cho phép trang bị lốp không săm thay vì vành nan thường buộc phải sử dụng săm bên trong. Hệ thống treo ủa xe gồm cặp phuộc trước hành trình ngược và giảm xóc lò xo trụ đơn phía sau đặt lệch đi kèm càng đôi phía sau. Theo các thông tin trước đó, bộ khung sườn chính và khung phụ phía sau của xe là trang bị hoàn toàn mới, trong đó khung phụ phía sau để lộ ra ngoài với màu sơn đỏ nổi bật. Về ngoại hình, mặt đèn pha Ducati Multistrada V4 dù mang kiểu dáng khá tương đồng với trang bị của thế hệ xe hiện tại, nhưng đã được bổ sung thêm dải đèn định vị LED ở mép trên mặt đèn, tương tự như thiết kế của sport bike Ducati Panigale V4. Chính giữa đầu xe dường như được trang bị rada cảm biến của hệ thống giám sát hành trình thích ứng. Ốp đầu kiêm chắn bùn phụ của xe cũng co thiết kế mới, mang tính khí động học hơn. Kính chắn gió của xe cũng có kích thước lớn và cao hơn so với mẫu Multistrada 1260 hiện tại. Phần ốp đuôi xe dường như dày hơn, phần khung để bắt thùng chứa đồ cũng được giữ lại. Bên cạnh đó, mặt đèn hậu của Multistrada V4 có thiết kế đơn giản nhưng bắt mắt hơn. Dự kiến Ducati Multistrada V4 sẽ được trang bị động cơ Desmosedici Stradale V4. Động cơ V4 trang bị trên Multistrada V4 có thể sẽ là phiên bản cải tiến của động cơ trên sport bike Panigale V4. Hiện tại Ducati Panigale V4 sở hữu động cơ V4 dung tích 1.103 cc, sản sinh công suất 214 mã lực và mômen xoắn cực đại 124 Nm. Khi ra mắt trên thị trường, mức giá xe Ducati Multistrada V4 cũng như sức mạnh sẽ cạnh tranh với các đối thủ như KTM 1290 Super Adventure R, BMW R1250GS Adventure hay Triumph Tiger 1200. Video: Ducati nhá hàng Multistrada V4 2021 mới.

Sau một thời gian dài tiến hành chạy thử nghiệm mẫu xe môtô đa dụng Multistrada V4, có vẻ như thương hiệu Ducati đã hoàn thành giai đoạn này và sẵn sàng tung ra phiên bản mới nhất của mẫu Adventure Touring ra thị trường. Mới đây, các hình ảnh quảng cáo đầu tiên về mẫu Ducati Multistrada V4 2021 mới vừa bị rò rỉ. Nhìn vào gốc độ ảnh, thân xe không được nguỵ trang cũng như người lái ăn mặc khá chỉnh thề, có thể thấy rằng đây là các hình ảnh quảng cáo do Ducati thực hiện nhằm chuẩn bị cho việc ra mắt mẫu Multistrada V4 thế hệ mới. Chiếc Ducati Multistrada V4 xuất hiện trong các hình ảnh này dường như là phiên bản Enduro cao cấp với trang bị vành nan dạng cross-spoke, cho phép trang bị lốp không săm thay vì vành nan thường buộc phải sử dụng săm bên trong. Hệ thống treo ủa xe gồm cặp phuộc trước hành trình ngược và giảm xóc lò xo trụ đơn phía sau đặt lệch đi kèm càng đôi phía sau. Theo các thông tin trước đó, bộ khung sườn chính và khung phụ phía sau của xe là trang bị hoàn toàn mới, trong đó khung phụ phía sau để lộ ra ngoài với màu sơn đỏ nổi bật. Về ngoại hình, mặt đèn pha Ducati Multistrada V4 dù mang kiểu dáng khá tương đồng với trang bị của thế hệ xe hiện tại, nhưng đã được bổ sung thêm dải đèn định vị LED ở mép trên mặt đèn, tương tự như thiết kế của sport bike Ducati Panigale V4. Chính giữa đầu xe dường như được trang bị rada cảm biến của hệ thống giám sát hành trình thích ứng. Ốp đầu kiêm chắn bùn phụ của xe cũng co thiết kế mới, mang tính khí động học hơn. Kính chắn gió của xe cũng có kích thước lớn và cao hơn so với mẫu Multistrada 1260 hiện tại. Phần ốp đuôi xe dường như dày hơn, phần khung để bắt thùng chứa đồ cũng được giữ lại. Bên cạnh đó, mặt đèn hậu của Multistrada V4 có thiết kế đơn giản nhưng bắt mắt hơn. Dự kiến Ducati Multistrada V4 sẽ được trang bị động cơ Desmosedici Stradale V4. Động cơ V4 trang bị trên Multistrada V4 có thể sẽ là phiên bản cải tiến của động cơ trên sport bike Panigale V4. Hiện tại Ducati Panigale V4 sở hữu động cơ V4 dung tích 1.103 cc, sản sinh công suất 214 mã lực và mômen xoắn cực đại 124 Nm. Khi ra mắt trên thị trường, mức giá xe Ducati Multistrada V4 cũng như sức mạnh sẽ cạnh tranh với các đối thủ như KTM 1290 Super Adventure R, BMW R1250GS Adventure hay Triumph Tiger 1200. Video: Ducati nhá hàng Multistrada V4 2021 mới.