Hàng loạt hãng xe thiếu phụ tùng từ Trung Quốc do virus corona

(Kiến Thức) - Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona đã ảnh hưởng đến các chuỗi cung ứng cho sản xuất toàn cầu. Trong đó, nhiều nhà máy sản xuất ôtô đã không có đủ phụ tùng từ Trung Quốc để lắp ráp.

Các nhà sản xuất xe tại Đức đã phải tuyên bố tạm thời đóng cửa các nhà máy vì lý do thiếu hụt phụ tùng lắp ráp ôtô. Gián đoạn sản xuất cho thấy dịch do virus corona đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các chuỗi cung ứng ở mọi lĩnh vực sản xuất khi mà việc hạn chế di chuyển đi lại gây ảnh hưởng đến việc quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại nhiều nơi ở Trung Quốc.

Nhiều công ty cho biết họ sẽ quay trở lại hoạt động sản xuất vào tuần tới theo như hướng dẫn của chính quyền địa phương tại Trung Quốc. Tuy nhiên, kế hoạch này có thể sẽ thay đổi nếu dịch do virus corona vẫn tiếp tục lây lan. Trong khi đó, hãng sản xuất ôtô của Hàn Quốc Hyundai Motor cũng tuyên bố phải đóng cửa tất cả các nhà máy sản xuất xe tại Hàn Quốc do không đủ phụ tùng mà Trung Quốc là nhà cung cấp.

Các nhà máy tại Hàn Quốc của hãng hy vọng có thể nối lại hoạt động vào tuần tới. Công ty con Kia Motors cũng tạm dừng sản xuất một số dây chuyền lắp ráp tại Hàn Quốc. Hyundai Motor và Kia Motors đã "bắt tay" để trở thành nhà sản xuất ôtô lớn thứ năm thế giới Hyundai Motor Group.

Các chuyên gia phân tích đánh giá tác động do virus corona khiến doanh số bán ôtô và phụ tùng do Trung Quốc sản xuất và cung cấp sẽ lớn hơn nhiều so với tác động của dịch SARS hồi năm 2002-2003.

Lý do là Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, hiện đã trở thành trung tâm sản xuất lớn hơn rất nhiều so với trước đây cho ngành công nghiệp tự động hóa, trong đó bao gồm các linh kiện điện tử.

Doanh thu tại các cơ sở sản xuất của các hãng xe của Đức Volkswagen và BMW tại Trung Quốc được dự đoán sẽ giảm ít nhất là 5% trong sáu tháng đầu năm 2020.

Các nhà phân tích làm việc tại Nomura nhận xét việc hạn chế di chuyển và một số biện pháp khác đã làm tăng rủi ro đối với các chuỗi cung ứng, nguy cơ đình trệ tiềm ẩn trong lĩnh vực sản xuất phụ tùng ôtô và những tác động dây chuyền lên hoạt động sản xuất tại Nhật Bản và các nơi khác tại châu Á.

Hãng sản xuất ôtô Nissan của Nhật Bản ngày 4/2 cũng cho biết họ đang xem xét có thể kéo dài thời gian tạm thời đóng cửa các hoạt động của liên doanh tại Trung Quốc giống như các hãng xe khác như Toyota, Honda và Ford.

Đối với hai nhà máy sản xuất của hãng đóng tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) nơi khởi phát dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Nisan cho biết họ hy vọng có thể trở lại hoạt động sản xuất bình thường sau ngày 14/2.

Chuyên gia nghiên cứu tại Viện nghiên cứu Thương mại và Kinh tế Công nghiệp của Hàn Quốc Lee Hang-koo cũng đưa ra nhận định những gián đoạn của chuỗi cung ứng có thể sẽ kéo dài hơn là dự đoán ban đầu.

Ông cho rằng các hãng sản xuất ôtô Hàn Quốc có thể bắt đầu nối lại sản xuất trong nước, song giá thành có khả năng bị đẩy lên cao, khiến lợi nhuận sụt giảm và doanh số bán ra thấp hơn.