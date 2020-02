Chi tiết hàng hiếm Mclaren MSO HS rao bán 16 tỷ đồng

Một trong những phiên bản đặc biệt mà MSO từng ra mắt, chúng ta không thể không nhắc đến MSO HS, hay còn gọi là 688 HS. Siêu xe McLaren MSO HS là một phiên bản đặc biệt được tạo ra trên nền tảng của Mclaren 675LT và được lấy cảm hứng từ siêu xe đường đua P1 GTR. Phiên bản đặc biệt này của 675LT sẽ sở hữu cánh gió chủ động phía sau cỡ lớn được đặt cao, hốc gió trên mui xe cũng như những cánh mang và lỗ thoát khí ở trước đầu xe. Những nâng cấp bên ngoài của MSO trên chiếc xe này giúp nó tạo ra thêm đến 220 kg lực ép ở tốc độ 241 km/h. Chiếc Mclaren MSO HS hàng hiếm này đang được rao bán này đặc biệt hơn khi nó sở hữu màu sơn Liquid Chrome Silver, hay còn được gọi với tên gọi khác là MSO F1 Chrome. Màu sơn này trước đây được sử dụng cho những chiếc xe đua Công thức 1 của Mclaren trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2014. Ý tưởng về một chiếc xe đua với màu sơn bạc crom được Ron Dennis, Giám đốc điều hành của Mclaren khi đó đưa ra. Azkonobel là hãng được chọn để thi công màu sơn này lên chiếc xe đua khi đó vì Mclaren cần một lớp sơn đủ nhẹ, đủ chắc, chịu nhiệt tốt và hơn cả là ít tạo ra ma sát với không khí. Để có thể sở hữu màu sơn đặc biệt này lên chiếc Mclaren của mình, khách hàng phải bỏ ra số tiền 100.000 USD. Đặc biệt hơn, đây được coi là màu sơn “khó chịu” nhất trên thị trường hiện tại khi hãng siêu xe Mclaren cho biết nó không nên được rửa trực tiếp bằng nước và dán phim bảo vệ (PPF). Bất kì những tác động nào lên bề mặt sơn cũng có thể khiến nó bị trầy xước ngay lập tức. Ngoại thất của xe được hoàn thiện với nhiều chi tiết được làm bằng sợi carbon mờ như cản trước, cản sau cũng như nhiều chi tiết khiến động học khác đặt dọc thân xe. Một số chi tiết khác được hoàn thiện bóng là cánh gió, nắp capo và mui xe,… Những đường kẻ sọc màu cam cũng xuất hiện tại nhiều chi tiết khí động học, tạo nét tương phản cho ngoại thất. Xe được trang bị bộ mâm đa chấu hoàn thiện bề mặt crom. Khoang lái của Mclaren MSO HS không có gì khác biệt so với bản hiệu năng cao ra mắt trước nó là 675LT. Xe vẫn được trang bị ghế đua thể thao bọc da lộn Alcantara màu đen cũng da Nappa. Hai chất liệu da này còn xuất hiện ở nhiều chi tiết khác bên trong khoang lái, đi cùng chỉ khâu tương phản màu cam. Sợi carbon được sử dụng rộng rãi khắp nội thất. Để khiến MSO HS trở nên đặc biệt hơn so với 675LT, Mclaren cùng MSO đã cùng nhau nâng cấp khối động cơ V8 tăng áp kép của dòng 650S. Khối động cơ dung tích 3.8 lít giờ đây có thể tạo ra công suất cực đại lên đến 688 mã lực, nhiều hơn 13 mã lực so với 675LT tuy nhiên mô-men xoắn cực đại vẫn được giữ nguyên ở mức 700 Nm. Sức mạnh vẫn được truyền qua hộp số ly hợp kép 7 cấp, đến bánh sau của xe như trước đây. Theo công bố từ Mclaren, chỉ có 25 chiếc MSO HS được chế tạo và chúng đều được bán hết từ trước khi thế giới biết về chúng. Chiếc MSO HS với màu sơn Liquid Chrome Silver này mang trên mình số thứ tự 20 trên tổng số 25 chiếc. Hiện tại, giá xe Mclaren MSO HS được rao bán bởi Mclaren New Port Beach ở mức 700.000 USD (tương đương 16,5 tỷ đồng). Video: Chi tiết siêu xe Mclaren MSO HS hàng hiếm.

