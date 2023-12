Haima 7X và 7X-E từ 700 triệu đồng "chốt" ra mắt tại Việt Nam

Từ hồi giữa năm nay, thông tin về việc thương hiệu ôtô Trung Quốc Haima ra mắt xe tại Việt Nam đã được lan truyền. Mãi đến nay, Haima mới công bố thời điểm giới thiệu xe ở thị trường Việt Nam. Cụ thể, vào ngày 17/12/2023 tới đây, Haima 7X và 7X-E sẽ ra mắt Việt Nam. Ra mắt thị trường Trung Quốc từ năm 2020, Haima 7X sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.815 x 1.874 x 1.720 mm và chiều dài cơ sở 2.860 mm. Như vậy, Haima 7X có kích thước tương đương Toyota Innova Cross và lớn hơn những mẫu MPV cỡ nhỏ như Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross. Bên ngoài, Haima 7X được thiết kế theo phong cách góc cạnh và sắc sảo. Những chi tiết ngoại thất của xe như lưới tản nhiệt, đèn pha, đèn hậu và cản trước/sau đều được thiết kế theo phong cách này. Bên cạnh đó là những đường dập gân nổi bật như trên nắp ca-pô hay bên sườn. Xe sẽ dùng cửa mở thông thường thay vì cửa lùa, tương tự Toyota Innova Cross. Hiện chưa có thông tin về trang bị của Haima 7X tại Việt Nam. Trong khi đó, tại Trung Quốc, xe được trang bị nội thất 7 chỗ với bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch, ghế bọc da, tính năng điều khiển bằng giọng nói, điều hòa tự động, cửa sổ trời toàn cảnh, camera giám sát hàng ghế thứ ba,... Nằm bên dưới nắp ca-pô của Haima 7X là 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là máy xăng tăng áp 1.5L với công suất tối đa 165 mã lực. Thứ hai là máy xăng tăng áp 1.6L, sản sinh công suất tối đa 195 mã lực. Ngoài ra, xe còn có những tính năng an toàn như 6 túi khí, camera lùi, camera 360 độ, phanh tay điện tử và hệ thống kiểm soát hành trình. Một số tính năng an toàn chủ động ADAS cũng có trên mẫu xe Trung Quốc này. Đúng như tên gọi, Haima 7X-E tại Việt Nam chính là phiên bản thuần điện của 7X. Đây cũng sẽ là mẫu MPV thuần điện đầu tiên bán ở thị trường Việt Nam. Haima 7X-E sở hữu kích thước giống hệt 7X thông thường. Thiết kế ngoại thất và nội thất của xe cũng chỉ thay đổi ở một số chi tiết so với Haima 7X như lưới tản nhiệt đóng kín, cổng sạc trên chắn bùn trước bên phải hay sự biến mất của ống xả ở phía sau. Haima 7X-E dùng mô-tơ điện có công suất tối đa 150 kW (khoảng 201 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 340 Nm. Trong khi đó, pin của xe có dung lượng khả dụng 73,7 kWh, cho phép xe chạy 500 km sau một lần sạc đầy pin. Theo đại diện của Haima, 7X sẽ có giá bán khoảng 700-800 triệu đồng tại Việt Nam. Trong khi đó, Haima 7X-E dự kiến có giá hơn 1 tỷ đồng. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên thương hiệu Haima vào thị trường Việt Nam. Vào năm 2011, xe ôtô Haima từng được phân phối tại Việt Nam nhưng không gây được tiếng vang. Trong lần quay trở lại này, Haima sẽ hợp tác với nhà nhập khẩu và phân phối mới là Carvivu. Ngoài cặp đôi 7X và 7X-E, thương hiệu Haima còn dự định giới thiệu mẫu SUV cỡ C mang tên 8S ở Việt Nam. Video: Haima 7x - MPV Trung Quốc rộng hơn Xpander.

