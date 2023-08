Loạt ôtô Haima từ 600 triệu về Việt Nam, có cả xe xăng và điện

Được biết, đây là 3 dòng xe sẽ “đổ bộ” thị trường Việt trong thời gian tới và sẽ tập trung ở phân khúc SUV và MPV. Trong số 3 mẫu xe Haima tại Việt Nam, Haima 7X-E được nhà phân phối kỳ vọng sẽ tiếp cận được nhiều khách hàng và đủ sức cạnh trang với các đối thủ. Haima 7X-E 2023 mới là mẫu xe MPV 7 chỗ chạy điện đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam. Haima 7X-E là bản động cơ điện của 7X, xe được phát triển dựa trên thiết kế của mẫu MPV Haima 7X và mới được bán ra thị trường Trung Quốc vào Quý II/2022. Mẫu xe MPV Haima 7X-E chạy điện 7 chỗ này dự kiến ra mắt tại Việt Nam với 3 phiên bản tùy chọn. Cung cấp sức mạnh cho xe là khối động cơ điện công suất 201 mã lực, mô men xoắn cực đại 340 Nm và dẫn động cầu trước. Pin của xe được sản xuất bởi CALT có dung lượng lên tới 73,7kWh, cho phép di chuyển tới 510 km sau một lần sạc, công nghệ sạc nhanh từ 30-80% pin chỉ mất 27 phút. Hiện tại, nhà phân phối chưa tiết lộ giá của mẫu xe này, nhưng mức giá sẽ trong khoảng trên 1 tỷ đồng. Ngoài Haima 7X-E, phiên bản Haima 7X chạy xăng cũng được nhà phân phối khá kỳ vọng. Theo các trang tin tức nước ngoài, Haima 7X là một trong những mẫu MPV cỡ trung có ngoại hình hấp dẫn khi được thiết kế bởi Pininfarina. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.815 x 1.874 x 1.720 (mm). Xe được trang bị động cơ xăng với 2 tùy chọn gồm động cơ 1.5 Turbo công suất 162 mã lực, mô-men xoắn 240 Nm và động cơ 1.6 T-GDI công suất 192 mã lực, mô-men xoắn 293 Nm. Cả hai sẽ đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Theo đó, mức giá dự kiến của Haima 7X sẽ dao động trong khoảng 700 - 800 triệu đồng. Nếu mức giá trên là thật thì mẫu xe Trung Quốc này đang có giá cao hơn đáng kể so với các đối thủ cùng phân khúc như Mitsubishi Xpander (555-688 triệu đồng), Toyota Veloz (658-698 triệu đồng). Sản phẩm thứ 3 mà hãng xe Trung Quốc muốn giới thiệu tại Việt Nam lần này là chiếc Haima S8. Thuộc phân khúc SUV cỡ C, xe được phân phối với 3 phiên bản, giá bán từ 600 - 700 triệu đồng. Xe sở hữu hàng loạt trang bị an toàn như: 6 túi khí, cảm biến trước sau, camera toàn cảnh, cân bằng điện tử, hỗ trợ lên/xuống dốc. Bản cao cấp nhất có thêm ga tự động thông minh, hỗ trợ chuyển làn, phanh tự động, cảnh báo điểm mù và cảnh báo chệch làn đường. Tại quê nhà Trung Quốc, mẫu SUV này được trang bị động cơ 1.6 T-GDI với tùy chọn hộp số tự động 6 cấp và tự động 7 cấp ly hợp kép. Tuy nhiên, khi phân phối tại Việt Nam, Haima S8 sẽ chỉ có hộp số tự động 6 cấp. Video: Chi tiết Haima 7x - MPV Trung Quốc tại Việt Nam.

