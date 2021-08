Gunther Werks Porsche 993 Speedster "hàng thửa", giới hạn 25 chiếc

Gunther Werks đã đem đến cho những người yêu thích phiên bản Porsche 993 Speedster siêu hiếm này một cơ hội để có thể sở hữu một phiên bản tương tự nhưng đã được hãng độ nâng cấp một cách ấn tượng. Thiết kế tổng thể của xe đã được thay đổi hoàn toàn, thậm chí phần nắp sau của xe cũng đã được thương hiệu sửa đổi lại một cách tinh tế. Gunther Werks cũng đồng thời can thiệp vào sửa đổi động cơ nhằm tăng công suất cho xe. Hơn hết, hãng độ này sẽ chỉ phát hành tổng cộng 25 chiếc xe theo đơn đặt hàng của những vị khách đam mê. Thương hiệu độ này cũng đã chọn sự kiện The Quail để trình làng phiên bản Porsche 993 Speedster Remastered đặc biệt của mình. Chiếc siêu xe Porsche 993 Speedster Remastered hàng thửa xuất hiện tại The Quail mang trên mình màu sơn xanh lá độc đáo Peninsula Cypan, kết hợp với sắc xanh này chính là một số chi tiết màu cam Mandarin ở cả ngoại thất và trong nội thất của xe. Nhằm gia cố khung xe, Gunther Werks đã bổ sung thêm các chi tiết gia cố ở sau ghế ngồi. Phần ốp nắp sau của xe được thiết kế với hai hốc gió trồi lên ôm lấy ghế ngồi được làm bằng chất liệu carbon. Hai phần nắp này cũng có hộp chứa đồ có thể mở ra tiện lợi. Kính chắn gió phía trước của xe được thiết kế thấp với các viền kính được bo tròn, khung kính được làm bằng sợi carbon và được ốp bằng nhôm gia cố tạo nên một vẻ đẹp hoài cổ cho phiên bản độ. Để tạo ra hệ thống khung gầm phù hợp cho phiên bản độ dựa trên 993, Gunther Werks đã thực hiện những việc sửa đổi để đảm bảo an toàn cho việc loại bỏ nóc xe nguyên bản bởi việc loại bỏ nóc xe thường làm giảm độ cứng xoắn của khoang ghế sau của xe. Gunther Werks cũng bổ sung thêm gương chiếu hậu bằng nhôm hình viên đạn và bộ chia trước bằng sợi carbon. Người mua cũng có thể lựa chọn tùy chọn nâng cấp lên bộ mâm 5 chấu có thiết kế giống với bộ mâm Fuchs cổ điển được làm bằng sợi carbon với khóa tâm bánh xe bằng magie. Các đầu ống xả được thương hiệu chế tác bằng cách in 3D với vật liệu Inconel. Với sự hợp tác giữa hai thương hiệu Gunther Werks với Eisenlohr Racing, Speedster được trang bị bộ mâm Center Lock hiện đại với thiết kế cổ điển để thuận lợi hơn trong việc thay thế. Đồng thời xe được lắp đặt hệ thống treo thích ứng hoàn toàn mới từ JRZ có ba chế độ được phát triển đặc biệt bao gồm Composed, Sport và Sport Plus nhằm đáp ứng một cách tối đa nhu cầu sử dụng của người lái. Porsche 993 Speedster hiện đạt độ cứng xoắn 8.200 pound (so với 3.500 pound của Porsche 993 Cabriolet và 5.200 pound của 993 coupe). Khoang nội thất của phiên bản độ vẫn được giữ lại với những thiết lập nguyên bản nhưng hầu hết các chi tiết được thay mới cũng như thiết kế lại. Mặt trên của táp lô đã được thay thế hoàn toàn bằng chất liệu carbon. Xe được lắp đặt vô lăng thể thao mới được bọc Alcantara với thiết kế ba chấu đơn giản với trung tâm vô lăng và các nút bấm cũng được ốp carbon đầy tinh tế, phần bụng cửa của xe cũng được thay thế bằng chi tiết ốp cửa được làm bằng carbon. Ngoài ra, xe được trang bị hệ thống ghế đua với khung carbon. Khoang nội thất của xe được bọc da kết hợp giữa màu cam điểm xuyết với một số chi tiết da bọc màu xanh lá cây đem lại một không gian nội thất đầy phong cách thể thao cho phiên bản độ cá tính. Cửa sổ bên của phiên bản độ được thừa hưởng từ mẫu 964 Speedster ghép với cửa không khung. Xe được trang bị nắp capo mới nhẹ hơn 25% cùng phần nắp động cơ phía sau được sửa đổi với phần lưới tản nhiệt mới cũng như cánh gió dạng Ducktail cỡ lớn. Dải đèn chiếu sáng phía sau của xe cũng đã được thay thế thành dạng đèn LED hiện đại cho phiên bản độ. Động cơ 4.0 lít 6 xi-lanh phẳng trên chiếc 993 Speedster đã được thương hiệu Rothsport phát triển một cách tỉ mỉ. Hãng đã tiến hành nâng cấp các chi tiết từ piston Mahle đến bộ quản lý động cơ Motec đánh lửa đôi, thân bướm ga riêng lẻ, trục khuỷu mới,… Hầu hết các chi tiết của động cơ nguyên bản trên xe đều được thương hiệu này sửa đổi để tạo mức công suất đầu ra ấn tượng. Với những tinh chỉnh cùng loạt chi biết bằng vật liệu carbon, 993 Speedster Remastered có trọng lượng chỉ khoảng 1.175 kg. Với trang bị động cơ 6 xi-lanh dung tích 4,0 lít, Gunther Werks 993 Speedster Remastered có khả năng sản sinh mức công suất đầu ra lên tới 435 mã lực và mô-men xoắn 454 Nm. Xe được trang bị đi kèm với hộp số sàn sáu cấp Getrag G50 với tỷ số điều chỉnh và bộ vi sai mới với ly hợp carbon. Thương hiệu Gunther Werks sẽ chỉ sản xuất tổng cộng 25 chiếc xe độc đáo này, những chiếc xe đầu tiên sẽ được bàn giao tới tay khách hàng vào khoảng đầu năm 2022. Mức giá xe Gunther Werks Porsche 993 Speedster không được công bố. Video: Ngắm siêu xe Gunther Werks Porsche 993 Speedster "hàng thửa".

