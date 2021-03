Gunther Werks 993 Speedster Remastered, Porsche 911 siêu đẹp

Công ty Gunther Werks là một cái tên đang nỗ lực trở thành huyền thoại trong thế giới Porsche. Những chiếc xe phục chế kiêm độ riêng dựa trên siêu xe Porsche 911 thế hệ trước của họ không những đẹp mắt vô cùng và được chế tạo kỹ lượng, mà chúng còn cực kỳ tốc độ nữa. Giờ đây, họ quyết định tháo bỏ phần nóc cho mẫu xe coupe đó và bổ sung thêm một chút công suất nữa cho động cơ 6 xi-lanh phẳng, dung tích 4.0 lít độ theo cấu hình đi đua. Đây không phải là một công việc đơn giản, nhưng kết quả là mẫu Porsche 993 Speedster Remastered này. Tạo nên một chiếc speedster mui trần không đơn giản chỉ là cắt bỏ phần nóc và coi thế là xong. Gunther Werks đã tháo bỏ ghế ngồi phía sau, thay thế chúng với một phần khung gầm trọng lượng nhẹ được gia cố, và bổ sung thêm một khung chống lật để khiến chiếc xe thêm cứng cáp và an toàn. Dĩ nhiên, điều đó đồng nghĩa chiếc xe bị nặng hơn, vậy nên đội ngũ độ xe đã bù lại bằng cách dùng nắp capô và ghế carbon rỗng nhẹ hơn 25%. Chưa hết, các la-zăng cũng là dạng nhôm đúc liền khối trọng lượng nhẹ, trong khi bộ đĩa khóa trung tâm kiểu Fuchs là một tùy chọn. Hiện tại, Gunther Werks chưa hé lộ các con số công suất cụ thể nhưng hứa hẹn 993 Speedster Remastered sẽ mang đến một sự cải thiện “khiêm tốn” so với 440 mã lực và 454 Nm mô-men xoắn cực đại của khối động cơ làm mát bằng khí nguyên bản. Nhìn chung, bản độ 993 Speedster Remastered có tiềm năng mang tới trải nghiệm lái tuyệt vời, và khách hàng còn có lựa chọn tận hưởng nó với kính chắn gió thấp hoặc thậm chí không có kính chắn gió. Vì là dạng mui trần hoàn toàn, vậy nên nội thất được làm lại đã sử dụng các chất liệu chống thời tiết, và ghế ngồi được đặt thấp hơn so với ban đầu để giữ người lái và hành khách tránh khỏi đường khí lưu. Đồng thời, Gunther Werks cũng thay đổi hộp bàn đạp nguyên bản với một loại có vị trí công thái học tốt hơn. Công ty độ xe có trụ sở tại California có dự định sẽ chỉ chế tạo 25 chiếc 993 Speedster Remastered mà thôi. Không rõ chi phí cho mỗi chiếc là bao nhiêu nhưng đừng hi vọng là giá mềm bởi nó là dạng mui trần sang chảnh. Gunther Werks 993 Speedster Remastered - Porsche 911 độ siêu chất.

