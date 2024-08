GMC Terrain 2025 nâng cấp ngoại hình, nội thất “ngập” công nghệ

GMC Terrain đã có mặt trong dải sản phẩm của thương hiệu kể từ năm 2018, tuy nhiên tính đến nay, mẫu xe vẫn được biết đến là chiếc SUV được ưa chuộng nhất của GMC trong suốt nửa đầu năm nay. Giờ đây đã thương hiệu đã ra mắt GMC Terrain 2025 mới và được hãng xe Mỹ coi là thế hệ tiếp theo cho chiếc SUV entry-level của mình. Mẫu xe SUV GMC Terrain 2025 trở nên khác biệt với diện mạo tổng thể được làm mới với đèn LED chạy hình chữ C phía trước và đường gấp khúc lên đường đai ở cột C. Phần cản trước của xe có thiết kế hoàn toàn mới với lưới tản nhiệt hình chữ nhật lớn hơn, phía trên tấm chắn có nhiều góc cạnh và sắc nét hơn. Mọi thứ mới mẻ ở phía sau với nhiều đường thẳng hơn từ tấm cản dưới hiện có gương phản xạ định hướng theo chiều dọc. Đèn hậu hình chữ C có tổng thể nhỏ hơn, trong khi cửa sổ nhỏ phía sau của Terrain được thay thế bằng những tấm kính lớn hơn. Ngoài ra còn có tùy chọn mui xe hai tông màu mới, nổi bật với họa tiết mái nổi được tạo ra bởi thiết kế cột C mới. Về nội thất, mẫu xe được nâng cấp với loạt chi tiết như màn hình kỹ thuật số hướng dọc 15 inch giữ vị trí ở trung tâm bảng điều khiển cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số 11 inch. Đây là những trang bị tiêu chuẩn của dòng xe. Xe cũng được nâng cấp thêm với tổng cộng 15 hệ thống hỗ trợ người lái và Trợ lý Google cùng nhiều hệ thống khác. Xe còn có tùy chọn bao gồm cốp điện, cảm biến gạt mưa, kết nối điểm phát sóng 5G và 8 camera bên ngoài. Về động cơ, xe vẫn có 1 lựa chọn duy nhất là động cơ 4 xi-lanh 1,5 lít tăng áp, tạo ra công suất 175 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm. Cho dù thiết lập động cơ này giống với phiên bản hiện tại nhưng xe lại được kết nối với hộp số tự động tám cấp mới. Khi ra mắt, GMC cho biết Terrain 2025 sẽ được trang bị hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn. Thương hiệu sẽ ra mắt phiên bản Elevation đầu tiên, thay thế SLE và SLT và đến các đại lý vào cuối năm 2024. AT4 và Denali sẽ xuất hiện vào năm tới với phiên bản 2026 hứa hẹn cung cấp nhiều tính năng hơn, sang trọng hơn và trên AT4, nhiều nâng cấp địa hình hơn. Mức giá xe GMC Terrain 2025 sẽ được công bố gần ngày chính thức mở bán. Với những nâng cấp với một số thay đổi ở ngoại thất mạnh mẽ và nam tính hơn cùng nhiều công nghệ mới, Terrain 2025 sẽ tăng sức cạnh tranh hơn so với các đối thủ cùng phân khúc. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV GMC Terrain 2025 mới.

