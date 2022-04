GMC Hummer EV Edition 1 2022 - "khủng long điện" hơn 2,5 tỷ đồng

Vào tháng 12 năm ngoái, chiếc bán tải thuần điện GMC Hummer EV 2022 đầu tiên đã chính thức được xuất xưởng tại nhà máy Factory ZERO với biến thể Edition 1 đầu tiên. Vào tháng 12 năm ngoái, chiếc bán tải thuần điện GMC Hummer EV 2022 đầu tiên đã chính thức được xuất xưởng tại nhà máy Factory ZERO với biến thể Edition 1 đầu tiên. Chỉ có 1.200 chiếc GMC Hummer EV Edition 1 2022 mới được đưa vào dây chuyền sản xuất và tất cả đều đã được bán hết. Vào thời điểm mới ra mắt, chiếc bán tải thuần điện có giá khởi điểm từ 112.595 USD (khoảng 2,5 tỷ đồng). Ở phía sau, GMC Hummer EV Edition 1 2022 được trang bị cụm đèn hậu LED đặt dọc cản sau hạng nặng và cửa thùng sau MultiPro. Để tăng khả năng off-road cho “siêu bán tải” thuần điện, GMC cung cấp cho xe bộ lốp Goodyear Wrangler All Territory MT kích thước 35 inch hoặc tùy chọn lốp lớn hơn 37 inch. Ở bên trong cabin, GMC Hummer EV Edition 1 2022 cung cấp cho người dùng màn hình thông tin giải trí 13,4 inch đặt nổi trên bảng táp-lô, tích hợp hệ thống UltraVision của Hummer với 18 góc quay camera khác nhau. Chưa hết, hệ thống này còn có cả góc quay dưới gầm xe để hạn chế va phải các chướng ngại vật khi di chuyển trên địa hình gồ ghề. Ngoài ra, hệ thống thông tin giải trí cũng sẽ hiển thị các tiện ích off-road, cung cấp cho tài xế thông tin về tình trạng địa hình các chức năng của xe. Bên cạnh đó, GMC Hummer EV Edition 1 2022 còn sở hữu các trang bị khác như: vô lăng 3 chấu bọc da, cụm đồng hồ đo kỹ thuật số 12,3 inch, hệ thống âm thanh cao cấp Bose, điều hòa khí hậu tự động ba vùng, Android Auto và Apple CarPlay không dây. Điểm “đắt giá” trên GMC Hummer EV Edition 1 2022 nằm ở hệ truyền động. Cụ thể, chiếc bán tải thuần điện được trang bị 3 motor điện sản sinh công suất kết hợp khoảng 1.000 mã lực và mô-men xoắn cực đại 15.592 Nm. Đi kèm với động cơ này là hệ dẫn động 4 bánh giúp xe chỉ mất 3 giây để đạt vận tốc 96 km/h khi sử dụng tính năng Launch control “Watts to Freedom”. Cung cấp năng lượng cho các motor điện là gói pin Ultium dung lượng 212,7 kWh, cho phép GMC Hummer EV có thể di chuyển được quãng đường 529 km. Đáng chú ý, với công suất sạc lên tới 350 kW, chỉ với một lần sạc trong 10 phút, GMC Hummer EV có thể đi được khoảng 161 km. Video: Giới thiệu chi tiết GMC Hummer EV 2022 mới.

