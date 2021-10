Giá xe Ford Bronco tăng “điên đảo” cao gấp 5 lần mức đề xuất

Ford Bronco có thể được xem là mẫu xe hot nhất của Ford nói riêng và thị trường xe ôtô Mỹ nói chung trong năm 2021. Nói cách khác, Ford Bronco 2021 mới là mẫu xe phải mua trong năm nay của khách hàng Mỹ. Trong khi một số khách hàng muốn mua Ford Bronco do nhu cầu đi lại, số khác lại mua xe để bán lại ngay nhằm kiếm tiền chênh lệch. Theo Ford, mẫu SUV ăn khách Bronco có giá rẻ nhất ở mức 29.995 USD cho bản 3 cửa tiêu chuẩn, tuy nhiên trên một số nền tảng bán xe hiện nay, một số mẫu Bronco đang được đăng bán với mức hơn 100.000 USD (2,275 tỷ đồng), cá biệt có một chiếc Bronco do người dùng đăng bán được niêm yết với giá lên đến 150.000 USD (3,415 tỷ đồng). Dù vậy, đa phần những chiếc Ford Bronco được rao bán với giá rất cao này đều là bản đặc biệt Bronco First Edition với số lượng giới hạn 7.000 xe và được bổ sung thêm một số trang bị đặc biệt. Vì vậy mà chiếc Ford Bronco First Edition 4 cửa tại Mỹ có giá niêm yết ở mức 63.250 USD (1,44 tỷ đồng). Mức giá này mang đến cho khách hàng một chiếc SUV với rất nhiều trang bị đắt đỏ, tuy nhiên giá thành của xe lại bị đội lên đến 150.000 liệu có hợp lý hay không? Bên cạnh đó, một số chiếc Bronco được đăng bán nêu trên thậm chí còn chưa được lựa chọn trang bị trên trang bán hàng của Ford, điều này đồng nghĩa rằng dù có bỏ ra một số tiền lớn thì khách hàng mua lại xe cũng phải đợi đến tháng 11 mới có thể nhận xe sau khi đã hoàn thành tất cả các bước mua xe.Ngoài Bronco First Edition, một số người dùng hiện cũng đang rao bán các bản trang bị khac như Badlands với giá bán 115.000 USD (2,62 tỷ đồng), trong khi giá bán niêm yết của bản trang bị này là 46.730 USD (1 tỷ đồng). Chiếc Ford Bronco Badlands kể trên đã lăn bánh khoảng 110 km, và được trang bị sẵn gói nâng cấp offroad Sasquatch trị giá 2.495 USD (57 triệu đồng). Nếu vẫn kiên quyết mua Ford Bronco Edition và có điều kiện tại chính, người dùng có thể tham khảo chiếc mua lại chiếc Ford Bronco First Edition sắp được lắp ráp vào tháng 11 với giá bán lên đến 165.000 USD (3,75 tỷ đồng). Người đăng bán cho biết chiếc Bronco này đã được trang bị khá đầy đủ các "options" cần thiết với tổng trị giá cả xe là 72.558 USD (1,65 tỷ đồng). Nói cách khác người bán xe sẽ kiếm lời khoảng 90.000 USD (2 tỷ đồng) nếu thực sự có một khách hàng rất nóng ruột mua xe và xuống tiền ngay lập tức. Có thể nói, tình trạng sốt giá, làm giá với mẫu Bronco đang là tình trạng chung tại thị trường Mỹ. Cách đây không lâu, một chiếc Ford Bronco First Edition từng được bán lại với giá 126.500 USD (2,87 tỷ đồng), cao hơn gấp hai lần so với giá bán niêm yết. Nhìn thấy món lợi này, nhiều đại lý cũng đã sử dụng chiều trò bỏ qua khách đã đặt cọc xe trước để bán cho khách lẻ với giá cao hơn. Đứng trước tình trạng làm giá và bỏ qua khách hàng của đại lý, Ford đã đưa ra chính sách mới cho các đại lý, bắt buộc mỗi đại lý cần đạt quota 60% xe Bronco nhập về đến được với tay khách hàng đã đặt trước, 40% còn lại có thể bán cho khách lẻ. Nếu không đáp ứng được quote này, Ford sẽ cắt nguồn cùng xe cho các đại lý vi phạm. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Ford Bronco 2022 hoàn toàn mới.

