Ford Bronco Sport 2021 chỉ 756 triệu đồng, "sát vách" Việt Nam

Ra mắt lần đầu vào cuối tháng 7 năm ngoái. Ford Bronco Sport 2021 mới là một biến thể 5 cửa của dòng SUV Ford Bronco thế hệ mới. Tại thị trường Mỹ, “Bronco” vốn dòng xe có lịch sử lâu đời và nổi tiếng của Ford. Đây chính là lý do hãng Ford “hồi sinh” dòng xe SUV này. Đây là một trong những dòng SUV chủ lực của hãng xe Mỹ. Tại thị trường Bắc Mỹ. giá xe Ford Bronco Sport 2021 có mức bán khởi điểm từ 27.215 USD (khoảng 623 triệu đồng), giá bán khởi điểm cao hơn dòng Escape (25.555 USD) và thấp hơn Ford Bronco 3 cửa (27.215 USD). Phiên bản Bronco Sport 2021 nhập về Campuchia này là phiên bản “Outer Banks” có giá bán 32.860 USD (khoảng 756 triệu đồng). Ford Bronco Sport 2021 mang thiết kế năng động, khoẻ khoắn, đậm phong cách xe SUV đa dụng. Trang bị đèn pha và đèn hậu LED. Ở phiên bản “Outer Banks” này, xe sử dụng “dàn chân” lắp bộ mâm kích thước 18 inch phối 2 màu. Mẫu xe SUV Ford Bronco Sport 2021 có kích thước (DxRxC) 4.387 x 2.088 x1.890 mm, đi kèm với chiều dài cơ sở 2.670 mm. Kích thước Bronco Sport tương đương với Hyundai Tucson. Phiên bản Bronco Sport 2021 này sử dụng động cơ 3cyl thẳng hàng, dung tích 1.5L tăng áp công nghệ EcoBoost, Ti-VCT GTDI, cho công suất tối đa 181 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 257Nm từ 3.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống 2 cầu (4x4) thông qua hộp số tự động 8 cấp. Ở phiên bản cao cấp hơn, Bronco Sport 2021 còn có thêm lựa chọn động cơ 2.0L tăng áp EcoBoost cho công suất 245 mã lực. Núm xoay chuyển các chế độ hỗ trợ đi địa hình GOAT (Goes Over Any Terrain). Phía bên trên là cần số kiểu núm xoay. Xe đi kèm với nhiều chế độ hỗ trợ đi địa hình GOAT MODES (Goes Over Any Terrain) bao gồm các chế độ như: Normal, Eco, Sport, Slippery và Sand. Thiết kế của Bronco Sport 2021 khá “cao ráo” với khoảng sáng gầm lên tới 224mm. Góc tới 30 độ và góc vượt đỉnh dốc 20 độ đi kèm với khả năng lội nước 599 mm cho phép xe linh hoạt di chuyển, đi off-road nhẹ trên các địa hình đa dạng. Là mẫu SUV tập trung vào sự đa dụng, linh hoạt khi sử dụng. Nội thất của Bronco Sport thiết kế tối giản, dễ dàng sử dụng và vệ sinh. Xe được trang bị đồng hồ analog tích hợp với màn hình hỗ trợ lái, hệ thống thông tin giải trí sử dụng màn hình 8 inch hỗ trợ SYNC 3. Xe có tính năng Remote Start System cho phép đề máy, mở khoá, bật điều hoà… thông qua app trên điện thoại. Ghế ngồi được bọc Da kết hợp vớ Vải, phối màu đẹp mắt với logo ngựa thêu ở tựa lưng. Hàng ghế sau hỗ trợ gập 60:40 linh động. Với giá bán khởi điểm từ 32.860 USD (khoảng 756 triệu đồng) tại thị trường Mỹ, chưa đi kèm với các tùy chọn và mức chênh giá khi về đại lý cho Bronco Sport 2021 phiên bản Outer Banks này. Có thể nói, Bronco Sport 2021 sẽ có mức giá không hề rẻ tại Campuchia. Ford Bronco Sport 2021 là dòng SUV sản xuất dành riêng cho thị trường Bắc Mỹ, hiện tại hãng chưa có kế hoạch phân phối tại thị trường Đông Nam Á. Chính vì thế, nếu bác nào yêu dòng xe này, thì chỉ có thể mua xe nhập tư nhân. Video: Giới thiệu Ford Bronco 2021 mới.

