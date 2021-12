Genesis G90 2023 nội thất "sang chảnh", động cơ V6 và treo khí nén

Bắt đầu từ khoang lái, chiếc sedan Genesis G90 2023 mới đã được “thiết kế để làm hài lòng cả những khách hàng tự cầm lái lẫn những người có tài xế riêng”. Hàng ghế trước gây chú ý với cụm đồng hồ điện tử và màn hình trung tâm cỡ lớn, đều có kích thước 12,3 inch. Hai màn hình trên Genesis G90 2023 hạng sang được ngăn cách nhau bởi 1 mảng trang trí cùng màu tap lô. Các khe điều hòa được thu hẹp và ẩn mình ở khu vực này, trong khi cụm điều khiển nằm nhỏ gọn bên dưới màn hình. Giữa xe, ngang với bệ tỳ tay là cụm cần số và núm điều chỉnh chế độ lái cao cấp màu bạc. Genesis G90 sẽ sử dụng hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 23 loa kết hợp pop-up tweeter. Mẫu xe cũng sẽ có hai cửa sổ trời toàn cảnh, có đèn nội thất mood lamp có thể được điều khiển riêng. G90 là chiếc Genesis đầu tiên được trang bị hệ thống hương thơm cao cấp. Xe có thể chứa hai hộp nước hoa cùng 1 lúc và cường độ của hương thơm có thể được kiểm soát thông qua hệ thống thông tin giải trí cũng như bộ điều khiển cảm ứng cho hàng ghế sau. Hãng có 3 mùi hương là The Driver’s Awakening, The Great Outdoors và My Favourite Place. Không gian hàng ghế trước lẫn sau đều vô cùng sang trọng và ấn tượng. Tất cả các ghế đều được bọc da cao cấp, chỉ viền sắc nét. Các ghế trước có chế độ thoải mái ergo-relaxing với 10 đệm hơi ở lưng và 2 đệm hơi ở mặt ghế. Ghế cung cấp 4 kiểu mát-xa bao gồm “toàn thân, thắt lưng, xương chậu và phần trên cơ thể", với 3 lựa chọn về "thời gian và cường độ mát-xa.” Ghế VIP phía sau cũng sang trọng không kém khi nó ó tính năng sưởi ấm và thông gió. Nó có khả năng ngã lưng tối đa cũng như một chỗ để chân vô cùng thoải mái. Tại đây, khách VIP sẽ tìm thấy một không gian lưu trữ ở cột C được thiết kế độc đáo, có khả năng cất giữ tạp chí và sách. Hành khách ngồi phía sau cũng có thể sử dụng Màn hình cảm ứng 8 inch đặt ở phần tựa tay. Màn hình này cho phép họ điều chỉnh ghế ngồi, hệ thống kiểm soát khí hậu, vị trí rèm và ánh sáng chỉ với một vài thao tác. Ở phần hông xe, tay nắm cửa được được làm phẳng với thân xe. Các đường gân thân xe cũng được chế tác lại khiến trụ C dày và thẳng hơn so với các phiên bản trước, mang lại sự rộng rãi và riêng tư hơn cho hành khách. Dàn chân nổi bật với bộ mâm 20 inch độc đáo. Bên cạnh nội thất sang trọng không kém xe Đức, Genesis G90 còn được trang bị động cơ ấn tượng. Genesis xác nhận mẫu xe sẽ được trang bị động cơ 3.5L V6 kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Tại thị trường hàn Quốc, động cơ V6 3.5L này cho (280 kW / 380 PS) và mô-men xoắn 391 lb-ft (530 Nm). Đi cùng là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Chiếc flagship được thiết kế lại hứa hẹn đem đến một chuyến đi êm ái hơn nhờ Hệ thống treo điện tử Preview-Electronic Control Suspension. Hệ thống này sử dụng camera phía trước để nhận biết điều kiện đường xá và dự đoán những vị trí mấp mô để điều chỉnh xe êm ái. Đuôi xe cũng tái định vị lại ống xả, hốc gắn biển số để làm nổi bật thiết kế đèn hậu phía sau. Cụm đèn hậu giờ đây không còn đồ họa 2 tầng như các dòng Genesis khác, thay vào đó là thiết kế liền mạch như S-Class, nhưng góc cạnh hơn đối thủ Đức. Mẫu xe này cũng có hệ thống treo khí nén nhiều buồng với 3 chế độ cài đặt. Ở chế độ cao, nó có thể nâng chiếc sedan lên gần 25 mm. Hệ thống treo khí nén cũng sử dụng các cảm biến để phát hiện khi xe đang đổ dốc. Khi điều này xảy ra, phần đầu xe được nâng lên để giúp tránh hư hại cho gầm xe. Các tính năng đáng chú ý khác bao gồm hệ thống đánh lái bánh sau cho phép bánh sau quay tới 4 độ ở tốc độ thấp, chẳng hạn như khi đỗ xe. Ở tốc độ cao hơn, bánh sau chỉ quay tối đa 2 độ. Genesis cho biết hệ thống này cải thiện sự nhanh nhẹn và ổn định khi vào cua, đồng thời cho phép mẫu xe có bán kính quay vòng tương tự như một chiếc sedan hạng trung. Cuối cùng, mẫu xe sang này có hệ thống phanh có thể điều chỉnh cho phép người lái chọn giữa 3 chế độ khác nhau. Một trong số chúng được gọi là chế độ Chauffeur, hỗ trợ cung cấp các điểm dừng nhẹ. Giá xe Genesis G90 2023 chưa công bố, xe dự kiến sẽ ra mắt vào năm sau. Video: Soi chi tiết mẫu xe sedan hạng sang Genesis G90 2023.

