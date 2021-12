Genesis G90 2022 hạng sang "giá mềm", đối thủ Mercedes-Benz S-Class

Genesis G90 hạng sang là mẫu sedan cỡ lớn đã lần đầu tiên trình làng vào năm 2016 như đối thủ dành cho Mercedes-Benz S-Class và BMW 7-Series. Sau 5 năm, mẫu xe này chuẩn bị được bổ sung thế hệ thứ hai. Trước thời điểm đó, thương hiệu con Genesis của tập đoàn Hyundai đã tung ra những hình ảnh đầu tiên của G90 thế hệ mới. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Athletic Elegance của thương hiệu, Genesis G90 2022 mới tiếp tục mang trên mình lưới tản nhiệt hình chiếc khiên Crest Grille đặc trưng. Theo thương hiệu Hàn Quốc, lưới tản nhiệt này được thiết kế với cấu trúc đa lớp mới. Bên cạnh đó là cụm đèn pha Two-Line, đi kèm 2 dải nằm song song với nhau, và nắp ca-pô hình vỏ sò, tạo cảm giác liền lạc cho đầu xe. Nhìn từ bên sườn, chúng ta sẽ thấy 2 dải đèn LED báo rẽ phía sau chắn bùn trước và đường vai xe uốn cong mềm mại, chạy tới đèn hậu. Tiếp đến là tay nắm cửa có thể bật lên, thụt xuống nhằm tăng hiệu suất khí động lực học. Một điểm nhấn nữa ở sườn xe là viền cửa sổ mạ crôm hất lên ở cuối, nối với cột C. Thật bất ngờ khi Genesis G90 2022 không được trang bị cụm đèn hậu với 2 dải đèn LED song song giống trên đầu xe. Thay vào đó, mẫu sedan hạng sang này đi kèm cụm đèn hậu LED thanh mảnh và góc cạnh, nối liền với nhau. Bên dưới là một dải đèn nữa, kéo dài sang chắn bùn sau khiến đuôi xe trông như rộng hơn. Ngoài ra, mẫu xe sedan Genesis G90 2022 còn nẹp mạ crôm bao quanh thân xe. Trong đó, nẹp mạ crôm trên cản sau tích hợp đèn phản quang nằm ngang. Cuối cùng là 2 đầu ống xả giả hình chiếc khiên giống lưới tản nhiệt. Hiện Genesis chưa công bố hình ảnh nội thất bên trong G90 thế hệ mới. Chỉ biết rằng, xe sẽ có phiên bản kéo dài với chiều dài cơ sở nhỉnh hơn 190 mm so với bản tiêu chuẩn, mang đến hàng ghế sau rộng rãi hơn. Đặc điểm nhận dạng của Genesis G90 2022 phiên bản trục cơ sở dài chính là cột B mạ crôm, cột C dày hơn và bộ vành hợp kim 20 inch với thiết kế lạ mắt. Theo một số nguồn tin, Genesis G90 2022 sẽ không dùng động cơ xăng V8, dung tích 5.0L như cũ. Thay vào đó, xe sẽ được trang bị động cơ xăng Smartstream V6, tăng áp, dung tích 3.5L nâng cấp giống các mẫu xe Genesis đời mới. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 380 mã lực và mô-men xoắn cực đại 530 Nm. Trong khi đó, hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tùy chọn dự kiến vẫn được giữ lại trên xe. Ngoài ra, Genesis G90 2022 còn được đồn sẽ có phiên bản thuần điện giống GV70 EV đã ra mắt trong triển lãm Ô tô Quảng Châu 2021. Phiên bản chạy điện của Genesis G90 2022 sẽ đi kèm mô-tơ điện trên cả 2 cầu, tạo ra hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. 2 mô-tơ điện này sản sinh công suất tổng cộng 489 mã lực và mô-men xoắn cực đại 700 Nm. Theo kế hoạch, Genesis sẽ bắt đầu nhận cọc của khách muốn mua G90 2022 ở thị trường Hàn Quốc từ tháng sau Video: Xe sedan cỡ lớn Genesis G90 2022 hạng sang lộ diện.

