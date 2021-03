Genesis G70 Launch Edition sắp ra mắt tại Mỹ, "đấu" BMW 3 Series

Ở bản nâng cấp facelift Genesis G70 2022 mới, thương hiệu xe sang Hàn Quốc tiếp tục nuôi tham vọng tăng sức cạnh tranh với các đối thủ đến từ Đức và Nhật trong phân khúc sedan hạng sang cỡ nhỏ như BMW 3 Series, Mercedes-Benz C-Class hay Lexus IS. Để hấp dẫn khách hàng ở khu vực Bắc Mỹ, mẫu xe sang Genesis G70 2022 có một đặc biệt mang tên “Launch Edition” với nước sơn mờ (Matte) độc đáo và khác biệt. Mặc dù hiện tại Genesis chưa chính thức bán ra G70 2022 Launch Edition, nhưng hãng xe sang của Hàn đã tung ra một cấu hình đặt trước trên webside tiết lộ các trang bị có trên G70 2022 Launch Edition. Ở phiên bản Tiêu Chuẩn, G70 2022 sử dụng động cơ 4cyl thẳng hàng, dung tích 2.0 lít tăng áp. Bên cạnh đó, ngoại thất được trang bị tiêu chuẩn đèn pha LED và “dàn chân” lắp bộ mâm kim 18 inch. Nội thất xe đi kèm với ghế trước giả da có sưởi, ghế người lái chỉnh điện 12 hướng. Xe đi kèm với các tiện ích khác bao gồm màn hình hỗ trợ lái LCD 8 inch và hệ thống thông tin giải trí 10,25 inch tích hợp định vị GPS. Genesis G70 2022 được trang bị Tiêu Chuẩn các hệ thống an toàn và hỗ trợ lái bao gồm Kiểm soát hành trình thông minh với Dừng và Đi (Smart Cruise Control with Stop & Go), tính năng hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc, hỗ trợ giữ làn đường và hỗ trợ theo làn đường. Ngoài ra còn có Hỗ trợ tránh va chạm điểm mù, cánh báo phương tiện cắt ngang ở phía sau,… Ở phiên bản Prestige 2.0 cao cấp hơn, xe được bổ sung thêm cửa sổ trời và mâm hợp kim 19 inch lớn hơn. Trang bị ghế da, sạc điện thoại không dây, vô lăng chỉnh điện, cảnh báo khoảng cách khi đỗ xe và hệ thống âm thanh cao cấp 15 loa từ thương hiệu Lexicon. Để chinh phục các khách hàng đề cao công suất mạnh mẽ , G70 2022 có phiên bản máy V6 3.3L twin-turbo (tăng áp kép), ngoài ra xe còn đi kèm với hệ thống treo thể thao (tiêu chuẩn), hệ thống phanh tốt hơn và “dàn chân” lắp bộ mâm 19 inch. Ở phiên bản G70 3.3T “Sport Advanced” cao cấp hơn, xe sở hữu lưới tản nhiệt mạ crôm tối màu, hệ thống ống xả biến thiên và “dàn chân” lắp bộ mâm 19 inch độc đáo. Phiên bản này cũng có ghế trước thông gió, bàn đạp hợp kim và nhiều trang trí khác. Ở phiên bản G70 3.3T “Sport Prestige” hàng đầu, xe được trang bị ghế bọc da Nappa cao cấp, trần xe bọc da lộn và vô lăng có sưởi. Phiên bản này cũng sở hữu hệ thống phanh hàng hiệu từ Brembo, bộ vi sai chống trượt cầu sau và hệ thống treo thích ứng. Genesis còn ra mắt phiên bản “Launch Edition” được phát triển dựa trên phiên bản G70 3.3T Sport Prestige này. Đặc biệt hơn, phiên bản Launch Edition có thêm màu sơn mờ “thửa riêng” gồm Trắng mờ (Verbier White) hoặc xám mờ (Melbourne Grey) độc đáo. Phiên bản đặc biệt còn có nội thất màu Đen (Obsidian Black Red) và Đỏ (Sevilla).

Giá xe Genesis G70 2022 sẽ được hãng xe Hàn sớm công bố trong vài tuần tới. Theo tờ Car & Driver cho biết, Genesis G70 2022 phiên bản Launch Edition sẽ được giới hạn khoảng 500 chiếc. Dòng sedan hạng sang Genesis G70 đã từng được phân phối chính hãng tại Việt Nam tại thời điểm năm 2018 với giá bán lên đến 1,7 tỷ đồng (bản máy 2.0L tăng áp).



Tại thời điểm đó, Genesis G70 có giá bán cao hơn BMW 3-Series 320i (đời F30) có giá tham khảo từ 1,3 – 1,5 tỷ đồng hay ngang tầm giá Mercedes-Benz C250 Exclusive (W205) với giá 1,7 tỷ đồng. Giá cao, thương hiệu xe sang Genesis “sinh sau đẻ muộn” ít người biết tại thời điểm đó là lý do khiến Genesis G70 kén khách, Chính vì thế, Hyundai Thành Công (TC Motor ngày nay) đã ngừng phân phối dòng G70 sau đó.

Video: Chi tiết Genesis G70 Launch Edition 2022 mới.





