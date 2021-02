Lô xe Genesis GV80 2021 cập cảng tại Việt Nam, có phân phối chính hãng?

Sau khi lộ diện hình ảnh trên xe cứu hộ, Genesis GV80 2021 mới lại xuất hiện thêm nhiều hình ảnh tại cảng với số lượng lớn, bác bỏ lập luận về việc nhập khẩu tư nhân cho khách hàng đơn lẻ. Nhiều người dự đoán rằng đây có thể là lô Genesis của TC Motor, đem về phục vụ cho mục địch quảng bá sản phẩm, hứa hẹn về khả năng phân phối thương hiệu Genesis chính hãng trong tương lai. Tuy nhiên, đây cũng có thể là lô sản phẩm nhập riêng giới quản lý cấp cao của hãng hoặc các chủ doanh nghiệp người Hàn. Thương hiệu Genesis từng được TC Motor phân phối xe chính hãng tại Việt Nam với các mẫu xe sedan như G70 hay G80. Tuy nhiên, các mẫu xe sang Genesis phân phối chính hãng trước đây khá kén người mua, do thương hiệu này không thực sự phổ biến và giá bán gần bằng các xe sang của Đức. Dù vậy, hiện nay thương hiệu Genesis ngày càng có chỗ đứng trên thị trường quốc tế, nhận nhiều giải thưởng quan trọng được các chuyên gia đánh giá cao. Dải sản phẩm đang được mở rộng từ sedan đến CUV với các nâng cấp đáng chú ý từ ngoại hình, tiện nghi đến công nghệ. Do đó, nếu TC Motor muốn tái phân phối lại thương hiệu này cũng là điều dễ hiểu.Genesis GV80 thế hệ mới được định vị cạnh tranh với các dòng SUV hạng sang lâu đời như BMW X5 và Mercedes GLE. Ở phiên bản thế hệ mới, Genesis GV80 2021 được nâng cấp ngoại hình bắt mắt và sang trọng hơn. Xe có lưới tản nhiệt hình kim cương cỡ lớn trung tâm (hãng gọi là "Crest"). Nó làm nổi bật hơn những đường gân nắp ca pô và logo Genesis ở giữa. Cân bằng cho thiết kế này chính là 2 dải LED song song trên cụm đèn. Ở phía sau, cụm đèn hậu có kiểu dáng tương tự như đèn pha. Tuỳ thuộc vào phiên bản, bản cao cấp nhất của GV80 sở hữu “dàn chân” lắp bộ mâm kích thước lên đến 22 inch. Nội thất GV80 2021 được thiết kế sang trọng và sử dụng nhiều vật liệu Da Nappa và Gỗ cao cấp. Vô lăng xe thiết kế hai chấu bọc da, trang bị cụm đồng hồ hỗ trợ lái kỹ thuật số 12,3 inch. Màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 14,5 inch tích hợp hệ thống thông tin giải trí và hỗ trợ đa kết nối, cửa sổ trời toàn cảnh, chìa khóa kỹ thuật số (NFC) hay dàn âm thanh Lexicon Premium với 21 loa, điều hoà tự động 3 vùng độc lập,… Genesis GV80 2021 còn sở hữu trang bị đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái mới nhất của hãng như 10 túi khí (Tiêu chuẩn), loạt các hệ thống như điều khiển hành trình thích ứng thông minh, hỗ trợ phòng tránh va chạm trước/sau, cảnh báo điềm mù,… Đi cùng là nhiều tùy chọn động cơ, từ động cơ 2.5L tăng áp cho công suất khoảng 300 mã lực, cho đến động cơ V6 3.5L tăng áp kép cho công suất 375 mã lực. Xe sử dụng kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, đi kèm với 2 lựa chọn dẫn động cầu sau (RWD) và bốn bánh toàn thời gian (AWD). Video: Genesis GV80 2021 sẽ "đấu" BMW X5, Mercedes Benz GLE.

