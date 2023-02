Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, Hyundai Elantra 2023 bị triệu hồi do cụm căng dây đai an toàn ở hàng ghế trước gặp lỗi, có thể gây thương tích cho người lái và hành khách trên xe trong quá trình hoạt động.

Nguyên nhân của đợt triệu hồi Hyundai Elantra 2023 này là do một số linh kiện bên trong bộ tạo khí của cụm căng dây an toàn có thể gây mất an toàn cho người ngồi hàng ghế đầu. Trong trường hợp khi xảy ra va chạm, ngòi nổ túi khí sẽ được kích hoạt, cùng với đó, áp suất trong bộ tạo khí của bộ căng dây đai ghế trước tăng lên đột ngột dẫn đến áp lực đường ống bị quá tải khiến các mảnh linh kiện có thể bị bung ra, văng vào trong khoang lái.

Gần 360 xe Hyundai Elantra tại Việt Nam lỗi hệ thống dây an toàn.

Tổng cộng, có 357 chiếc Hyundai Elantra thế hệ mới (mã CN7), thời gian sản xuất từ 1/9/2022 - 25/10/2022 tại nhà máy Hyundai Thành Công, nằm trong danh sách triệu hồi lần này.

Những xe nằm trong diện được triệu hồi này sẽ được sửa chữa và thay phụ tùng miễn phí (nếu có) tại các đại lý chính thức của Hyundai Thành Công trên toàn quốc, bắt đầu từ nay đến hết 10/1/2050 (dự kiến), với thời gian khắc phục lỗi cho mỗi xe khoảng 40 phút.

Trước đó, vào hồi tháng 5/2022, Hyundai cũng đã phải triệu hồi khoảng 239.000 xe Accent và Elantra với lý do tương tự tại thị trường Mỹ. Tổng cộng, có 357 chiếc Hyundai Elantra thế hệ mới (mã CN7), thời gian sản xuất từ 1/9/2022 - 25/10/2022 bị dính án triệu hồi. Hyundai Elantra 2023 tại Việt Nam được ra mắt vào ngày 14/10/2022. Thế hệ mới của mẫu sedan hạng C này tiếp tục được lắp ráp trong nước và có 4 phiên bản, trong đó bản Sport được đổi thành bản N-line hiệu suất cao. Xe có giá khởi điểm từ 599 triệu và cao nhất lên tới 799 triệu đồng. Hyundai Elantra 2023 có chiều dài và chiều rộng lớn hơn phiên bản cũ 55 mm. Bên cạnh đó, mẫu sedan hạng C của thương hiệu Hàn cũng sở hữu một diện mạo mới mẻ, thể thao và trẻ trung hơn.