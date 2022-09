Gần 1500 xe ôtô Honda đến tay khách Việt trong tháng 8/2022

Công ty Honda Việt Nam (HVN) vừa công bố doanh số bán hàng tháng 8/2022. Kết quả được tổng hợp bởi Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm/Nhà Phân phối ôtô Honda giao cho khách hàng và theo ước tính của HVN.

Cụ thể, đối với mảng kinh doanh ôtô Honda Việt Nam, tháng 8/2022, có 1.495 xe bán ra, tăng 0,5% so với tháng trước đạt 1.487 xe. So với cùng kỳ năm 2021, doanh số bán xe ôtô Honda tăng tới 163,7%. Cộng dồn năm tài chính 2022, có 13.968 xe ôtô Honda bán ra tại thị trường Việt, ghi nhận mức tăng tới 107,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Honda City vẫn là xe bán chạy nhất của Honda Việt Nam.

Trong đó, Honda City vẫn là xe bán chạy nhất của Honda Việt Nam trong tháng qua. Cụ thể, doanh số bán Honda City trong tháng 8 đạt 739 xe, chiếm 49,4% tổng doanh số bán ôtô của HVN trong tháng 8/2022. So với tháng 7 đạt 773 xe, doanh số Honda City tháng 8 có sự giảm nhẹ.

Ở thế hệ mới, Honda City đã khắc phục được các vấn đề về tính thẩm mỹ, thiết kế xe trông thể thao và trẻ trung hơn hẳn. Cùng với đó, nội thất thế hệ mới cũng được hãng xe Nhật thiết kế rộng rãi hơn và bổ sung thêm nhiều công nghệ cũng như trang bị hơn. Đặc biệt là sự xuất hiện của phiên bản thể thao RS, đã giúp Honda City khẳng định vị thế trên thị trường ôtô Việt Nam trong thời gian qua.

Xếp sau City là Honda CR-V với 442 xe bán ra.

Xếp sau City là Honda CR-V với 442 xe bán ra, chiếm 29,6% tổng sản lượng bán ôtô của HVN trong tháng 08/2022. So với tháng 7 đạt 535 xe, doanh số bán Honda CR-V tháng 8 cũng ghi nhận mức giảm đáng kể.

Có thể thấy rằng, sau nhiều tháng giảm doanh số trầm trọng vì tình trạng thiếu hụt nguồn cung chip bán dẫn toàn cầu, doanh số xe Honda đang dần được cải thiện. Theo đó, tổng doanh số xe ở cả mảng ôtô và xe máy của HVN tại thị trường ôtô Việt trong tháng 8 đều ghi nhận mức tăng.

Trong tháng 9/2022, Honda Việt Nam không có nhiều chương trình ưu đãi dành cho các mẫu xe ôtô. Theo khảo sát trên thị trường, hiện các đại lý Honda trên toàn quốc đang có các chính sách ưu đãi khá hấp dẫn.

Trong đó, Honda CR-V đang là mẫu xe được các đại lý ưu đãi mạnh tay với mức giảm chung khoảng 70 triệu đồng tiền mặt và quà tặng phụ kiện trị giá khoảng 50 triệu đồng. Honda Civic cũng được các đại lý ưu đãi khoảng 20 triệu, Honda City ưu đãi khoảng 25 triệu. Song, các ưu đãi này sẽ chênh lệch tuỳ thuộc vào chính sách của từng đại lý.