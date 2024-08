GAC GS8 của Trung Quốc hơn 1,2 tỷ tại Việt Nam "đòi đấu" SantaFe?

GAC GS8 của Trung Quốc đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam, lần này là GAC Motor thông qua nhà phân phối TC Services. Ở lần ra m,ắt này, nhãn hiệu ôtô Trung Quốc mở đầu bằng 2 dòng xe cao cấp nhất hiện nay của họ, bao gồm M8 và GS8 2024 mới. GAC GS8 tại Việt Nam thuộc phân khúc SUV 7 chỗ hạng D, được công bố với 2 phiên bản là GL và GT. Theo công bố của hãng, GAC GS8 2024 sẽ cạnh tranh trực tiếp với Hyundai SantaFe, Kia Sorento và Mazda CX-8, đồng thời cũng sẽ đối đầu với Ford Everest, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport… GAC GS8 sở hữu thiết kế hình hộp, vuông vức, kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.980 x 1.950 x 1.780 (mm), trục cơ sở dài 2.920 mm. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim đa chấu kích thước 20 inch. Xe được phát triển từ nền tảng mô-đun toàn cầu GPMA và sở hữu cấu trúc khung Megastar, được tinh chỉnh nhằm đạt được sự cân bằng giữa khả năng vận hành mạnh mẽ và thoải mái. Mặt ca-lăng mở rộng với lưới tản nhiệt mạ crôm hình chữ V theo bố cục đối xứng. Đèn pha “Eye of the Conqueror” tượng trưng cho hình ảnh đôi mắt của một chiến binh được trang bị bốn bóng đèn và những đường nét sắc sảo toát lên vẻ mạnh mẽ và uy quyền. Thiết kế cụm đèn hậu được lấy cảm hứng từ cây cầu vượt biển hùng vĩ, bề mặt đèn mô phỏng những mặt cắt của kim cương “Ruby Diamond”. Tổng thể không gian nội thất được kết nối với ngoại thất thông qua ngôn ngữ thiết kế “Star Diamond Shadow”. Màn hình cảm ứng giải trí đa chức năng 14.6″ và màn hình trung tâm hiển thị đa thông tin LCD 12.3″ góp phần tạo nên không gian sang trọng, mang lại cảm giác dễ dàng khi thao tác và lựa chọn các chương trình giải trí đa dạng với đầy đủ kết nối với Apple CarPlay cũng như Android Phone. Hệ thống giải trí nổi bật với 8 loa, điều hòa 3 vùng tự động đảm bảo sự mát mẻ và ấm áp trong mọi điều kiện thời tiết. Ghế lái điều chỉnh điện 6 hướng và hỗ trợ tựa lưng 2 hướng giúp người lái luôn có được tư thế ngồi thoải mái nhất. Chất liệu da mềm mại với logo đặc biệt được thêu nổi như tạo điểm nhấn táo bạo và sang trọng. Không gian bên trong xe được kết nối với thiên nhiên thông qua cửa sổ trời toàn cảnh cùng hệ thống đèn trang trí nội thất thông minh đa màu sắc sẽ cho phép khách hàng tùy chỉnh theo sở thích. Chiếc xe được thiết kế với 7 ghế ngồi có thể sắp xếp linh hoạt để đáp ứng nhu cầu tối đa của chủ xe và hành khách. Hàng ghế thứ hai có thể dễ dàng gập lại với chỉ một nút bấm để ra/vào hoặc mở rộng không gian hành lý, phù hợp trong các tình huống sử dụng thực tế. GAC GS8 vận hành bằng động cơ xăng Turbo 2.0L tích hợp phun nhiên liệu trực tiếp thế hệ thứ 4 của GAC, cho công suất tối đa 248 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Hộp số tự động 8 cấp do hãng Aisin (Nhật Bản) cung cấp. Xe dẫn động cầu trước. Cùng với đó, hệ thống kiểm soát vận hành toàn diện (AVDC) giúp chiếc xe có thể tăng, giảm tốc độ một cách mượt mà và ổn định khi vào cua. Xe được trang bị hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến để giảm thiểu nguy cơ va chạm trên đường, bao gồm: Camera 360 độ, Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDW), hỗ trợ giữ làn đường (LKA), hỗ trợ tự động phanh khẩn cấp (AEB), cảnh báo va chạm phía trước (FCW), Hệ thống kiểm soát hành trình chủ động (ACC), hỗ trợ hành trình thích ứng (ICA), Hệ thống hỗ trợ lái xe khi tắc đường (TJA). Ngoài ra GS8 còn có các tính năng an toàn chủ động như: Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), Hỗ trợ phanh (BA), Hệ thống ổn định thân xe điện tử (ESP), Khởi hành ngang dốc (HHC), Hỗ trợ xuống dốc (HDC), Dây đai an toàn còn trang bị tính năng căng đai tự động và giới hạn lực. Ngoài ra GS8 còn có các tính năng an toàn chủ động như: Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), Hỗ trợ phanh (BA), Hệ thống ổn định thân xe điện tử (ESP), Khởi hành ngang dốc (HHC), Hỗ trợ xuống dốc (HDC), Dây đai an toàn còn trang bị tính năng căng đai tự động và giới hạn lực. GS8 sẽ được nhập khẩu chính hãng từ Trung Quốc, thông qua nhà phân phối Tan Chong. Mức giá xe GAC GS8 2024 cho 2 phiên bản gồm GL và GT lần lượt từ 1,269 tỷ - 1,369 tỷ đồng. Xe sẽ đắt ngang với các đối thủ có doanh số cao như Ford Everest (1,099-1,545 tỷ đồng), Hyundai SantaFe (1,029-1,369 tỷ đồng). Với mức giá GAC GS8 khá đắt so với mặt bằng chung tại Việt Nam, theo các chuyên gia cho biết GS8 sẽ khó khăn trong việc tạo lợi thế cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc. Với thương hiệu mới của Trung Quốc nhưng lại xếp ngang ngửa với những ông lớn Nhật Hàn, nhà phân phối sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nếu muốn thuyết phục khách hàng Việt. Video: GAC M8 và GS8 tại Việt Nam giá đắt.

