Bộ đôi MPV GAC M8 và SUV GAC GS8 chốt lịch ra mắt Việt Nam

GAC M8 sắp bán tại Việt Nam là sự kết hợp giữa sự sang trọng và đổi mới, đặt ra tiêu chuẩn mới trong phân khúc MPV (Xe đa dụng) cao cấp. M8 sở hữu công nghệ tiên tiến, thiết kế tinh tế và nhiều tính năng tiện nghi. MPV GAC M8 xuất hiện lần đầu tại Trung Quốc ở Triển lãm ôtô Thành Đô 2022 là thế hệ thứ hai của GAC GN8. Riêng thế hệ đầu tiên ra mắt vào năm 2017, GN8 đã dẫn đầu thị trường nội địa Trung Quốc về doanh số bán xe MPV hạng sang trong 34 tháng liên tiếp. GAC M8 không chỉ ấn tượng bởi thiết kế lưới tản nhiệt cùng cụm đèn LED trước sau, mà còn trang bị hàng loạt tính năng và công nghệ tiên tiến như hệ thống treo điện tử SDC, hỗ trợ tự lái cấp 2… Những trang bị kể trên giúp MPV GAC M8 2024 mới trở thành mẫu xe dẫn đầu trong việc bảo vệ hành khách, đồng thời không gian nội thất của M8 trở thành chuẩn mực mới trong phân khúc MPV cao cấp. Trong khi đó, mẫu xe SUV GAC GS8 mang phong cách mạnh mẽ với lưới tản nhiệt mạ crôm cỡ lớn hình chữ V, hệ thống đèn pha tạo hình bắt mắt. Không gian nội thất của xe rộng rãi, nổi bật với hệ thống màn hình trung tâm, chất liệu ghế da, không gian cốp xe lớn… Không chỉ vậy, GAC GS8 còn được trang bị hàng loạt tính năng an toàn và hỗ trợ người lái tiên tiến giúp cho trải nghiệm lái xe dễ dàng và an toàn hơn, như hệ thống tránh va chạm ở tốc độ thấp, hệ thống hỗ trợ người lái, hệ thống cảnh báo trước va chạm. Đồng thời, hệ thống khung gầm Megastar được phát triển riêng biệt cũng giúp tăng cường cảm giác lái, khả năng xử lý ổn định và an toàn trên mọi hành trình. Tập đoàn ô tô Quảng Châu (Tập đoàn GAC – GAC GROUP) được thành lập năm 1997 có trụ sở chính tại Quảng Châu – là công ty cổ phần nhà nước lớn được niêm yết tại cả hai Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải và Hồng Kông (Trung Quốc). GAC Motor ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể về doanh số bán hàng từ 17.000 xe trong năm 2011 lên 535.000 xe vào năm 2018. Tốc độ phát triển và lợi nhuận của GAC MOTOR đứng đầu trong số các thương hiệu ôtô Trung Quốc. Tại Việt Nam, tháng 2/2024, GAC MOTOR chính thức chỉ định Tập đoàn Tan Chong được quyền nhập khẩu, phân phối các dòng xe máy xăng và phụ tùng của thương hiệu GAC tại Việt Nam. Video: Giới thiệu MPV hạng sang GAC M8 của Trung Quốc.

