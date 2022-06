Ford Territory 2022 sắp ra mắt Việt Nam phiên bản Extreme Edition

Ford Equator Sport là mẫu SUV cỡ C hoàn toàn mới, đã lần đầu tiên ra mắt thị trường Trung Quốc vào tháng 9 năm ngoái. Trong thời gian tới đây, mẫu xe này cũng sẽ chính thức trình làng tại Việt Nam dưới cái tên riêng là Ford Territory 2022. Trong khi Ford Territory 2022 mới vẫn còn đang chạy thử trên đường phố Việt Nam trước ngày ra mắt thì Equator Sport tại Trung Quốc lại được bổ sung phiên bản đặc biệt đầu tiên mang tên Extreme Edition. Hình ảnh của Ford Equator Sport Extreme Edition đã từng xuất hiện trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc vào hồi tháng 2 đầu năm nay. Chính thức trình làng trong triển lãm Ô tô Trùng Khánh 2022 hiện đang diễn ra tại Trung Quốc, Ford Equator Sport Extreme Edition có số lượng sản xuất đúng 100 chiếc. Không chỉ hiếm hơn, xe còn sở hữu một số khác biệt về thiết kế so với bản thường. Theo đó, phiên bản đặc biệt của mẫu SUV cỡ C này được trang bị nhiều chi tiết ngoại thất màu đen mới như lưới tản nhiệt, tấm ốp gầm dưới cản trước, nẹp trên cửa, nóc xe, tem chữ nổi "Equator" trên cửa cốp và viền bao quanh 2 khe gió ở cản sau. Trong khi đó, tem chữ nổi "Sport" trên cửa cốp sau lại được sơn màu cam. Tương tự bản thường, bộ vành của Ford Equator Sport Extreme Edition 2022 cũng có đường kính 20 inch với thiết kế 5 chấu. Tuy nhiên, bộ vành này lại được sơn màu đen bóng nhằm tăng vẻ thể thao và hầm hố cho phiên bản đặc biệt. Đáng tiếc là hiện hãng Ford chưa công bố hình ảnh nội thất của Equator Sport Extreme Edition 2022. Tuy nhiên, sẽ không bất ngờ nếu nội thất của mẫu xe này chỉ được cải tiến nhẹ nhàng ở một số chi tiết. Về trang bị và công nghệ, Ford Equator Sport Extreme Edition 2022 nhiều khả năng sẽ giống hệt bản thường. Tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe này có những trang bị nội thất nổi bật như màn hình cỡ lớn nằm độc lập trên mặt táp-lô, kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí. Cả hai màn hình này đều có kích thước 12,3 inch. Chưa hết, Ford Equator Sport 2022 còn có hệ thống Tencent TAI 4.0, mang đến những tính năng như hệ thống định vị thực tế ảo, ứng dụng WeChat và tính năng điều khiển từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. Thêm vào đó là những trang bị khác như cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, sạc điện thoại thông minh không dây, tính năng ra lệnh bằng giọng nói và nhiều ngăn chứa đồ tiện dụng, đặc biệt ở hàng ghế trước. Hiện giá xe Ford Equator Sport Extreme Edition 2022 chưa được công bố. Trong khi đó, Ford Equator Sport 2022 bản thường có giá dao động từ 139.800 - 165.800 Nhân dân tệ (khoảng 489 - 580 triệu đồng). Tại Việt Nam, Ford Territory 2022 có thể sẽ được lắp ráp trong nước và có giá khởi điểm từ 799 triệu đồng. Thời gian giao xe dự kiến sẽ rơi vào quý III năm nay. Video: Chi tiết Ford Equator Sport tại Trung Quốc.

Ford Equator Sport là mẫu SUV cỡ C hoàn toàn mới, đã lần đầu tiên ra mắt thị trường Trung Quốc vào tháng 9 năm ngoái. Trong thời gian tới đây, mẫu xe này cũng sẽ chính thức trình làng tại Việt Nam dưới cái tên riêng là Ford Territory 2022. Trong khi Ford Territory 2022 mới vẫn còn đang chạy thử trên đường phố Việt Nam trước ngày ra mắt thì Equator Sport tại Trung Quốc lại được bổ sung phiên bản đặc biệt đầu tiên mang tên Extreme Edition. Hình ảnh của Ford Equator Sport Extreme Edition đã từng xuất hiện trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc vào hồi tháng 2 đầu năm nay. Chính thức trình làng trong triển lãm Ô tô Trùng Khánh 2022 hiện đang diễn ra tại Trung Quốc, Ford Equator Sport Extreme Edition có số lượng sản xuất đúng 100 chiếc. Không chỉ hiếm hơn, xe còn sở hữu một số khác biệt về thiết kế so với bản thường. Theo đó, phiên bản đặc biệt của mẫu SUV cỡ C này được trang bị nhiều chi tiết ngoại thất màu đen mới như lưới tản nhiệt, tấm ốp gầm dưới cản trước, nẹp trên cửa, nóc xe, tem chữ nổi "Equator" trên cửa cốp và viền bao quanh 2 khe gió ở cản sau. Trong khi đó, tem chữ nổi "Sport" trên cửa cốp sau lại được sơn màu cam. Tương tự bản thường, bộ vành của Ford Equator Sport Extreme Edition 2022 cũng có đường kính 20 inch với thiết kế 5 chấu. Tuy nhiên, bộ vành này lại được sơn màu đen bóng nhằm tăng vẻ thể thao và hầm hố cho phiên bản đặc biệt. Đáng tiếc là hiện hãng Ford chưa công bố hình ảnh nội thất của Equator Sport Extreme Edition 2022. Tuy nhiên, sẽ không bất ngờ nếu nội thất của mẫu xe này chỉ được cải tiến nhẹ nhàng ở một số chi tiết. Về trang bị và công nghệ, Ford Equator Sport Extreme Edition 2022 nhiều khả năng sẽ giống hệt bản thường. Tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe này có những trang bị nội thất nổi bật như màn hình cỡ lớn nằm độc lập trên mặt táp-lô, kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí. Cả hai màn hình này đều có kích thước 12,3 inch. Chưa hết, Ford Equator Sport 2022 còn có hệ thống Tencent TAI 4.0, mang đến những tính năng như hệ thống định vị thực tế ảo, ứng dụng WeChat và tính năng điều khiển từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. Thêm vào đó là những trang bị khác như cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, sạc điện thoại thông minh không dây, tính năng ra lệnh bằng giọng nói và nhiều ngăn chứa đồ tiện dụng, đặc biệt ở hàng ghế trước. Hiện giá xe Ford Equator Sport Extreme Edition 2022 chưa được công bố. Trong khi đó, Ford Equator Sport 2022 bản thường có giá dao động từ 139.800 - 165.800 Nhân dân tệ (khoảng 489 - 580 triệu đồng). Tại Việt Nam, Ford Territory 2022 có thể sẽ được lắp ráp trong nước và có giá khởi điểm từ 799 triệu đồng. Thời gian giao xe dự kiến sẽ rơi vào quý III năm nay. Video: Chi tiết Ford Equator Sport tại Trung Quốc.