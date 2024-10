Ford Super Duty 2025 - xe bán tải hạng nặng từ 1,133 tỷ đồng

Ford F-Series Super Duty 2025 mới đã chính thức ra mắt. Hiện mức giá xe Ford Super Duty 2025 khởi điểm cho bản F-250 là 45.300 USD (khoảng 1,133 tỷ đồng), trong khi F-350 sẽ có giá là 46.595 USD (tương đương 1,153 tỷ đồng), tăng lần lượt 330 USD (khoảng 8,16 triệu đồng) và 580 USD (14,35 triệu đồng) so với phiên bản hiện hành. Mặc dù Ford không đề cập đến điều này, nhưng bán tải Ford Super Duty Limited 2025 mới có vẻ như đã bị loại bỏ vì nó không được liệt kê trên F-250, F-350 và F-450. Phiên bản cao cấp nhất sẽ có giá khởi điểm là 97.095 USD (khoảng 2,4 tỷ đồng) cho biến thể F-250 và lên tới 104.030 USD (khoảng 2,57 tỷ đồng) cho F-450. Trên Ford Super Duty 2025, khách hàng sẽ bị chinh phục bởi khối động cơ V8 mạnh mẽ, sự thoải mái, tiện ích đến từ gói trang bị Platinum Plus mới và phiên bản Platinum cải tiến. Theo đó, trên phiên bản Platinum (chỉ đứng sau Limited), Ford F-Series Super Duty 2025 sẽ được cung cấp lưới tản nhiệt sơn đen thể thao, ốp cửa sau và tay nắm cửa cùng màu thân xe mang đến cái nhìn liền mạch. Bên trong cabin, xe có nội thất tông màu Black Onyx với điểm nhấn Platinum Blue, ghế trước có sưởi và thông gió, bệ bước chân chỉnh điện và hệ thống âm thanh B&O. Trong khi đó với gói trang bị Platinum Plus cao cấp hơn, mẫu bán tải này sẽ được trang bị lưới tản nhiệt với các chi tiết mạ crôm sáng bóng. Nội thất Smoked Truffle độc quyền với ghế ngồi bọc da Venetian đục lỗ, được trang trí bằng đường khâu kiểu Pháp. Gói này cũng bao gồm ghế Max Recline của Ford cho phép các ghế phía trước ngả hoàn toàn và máy phát điện Pro Power Onboard 2 kW trong thùng xe. Điều thú vị là gói trang bị này đi kèm với quyền sở hữu Platinum Plus với nhiều phần quà tặng cá nhân cũng như trạng thái Blue Tier cho chương trình Ford Pass Rewards. Điều này cho phép khách hàng tham quan ảo không giới hạn để giải thích các tính năng của xe, trao đổi riêng với các chuyên gia sản phẩm và giảm giá 20% cho các phụ kiện trong 90 ngày đầu tiên sở hữu. Trên phiên bản Lariat thấp hơn, Ford F-Series Super Duty 2025 sẽ có nội thất bọc chất liệu tổng hợp ActiveX. Hai tuỳ chọn màu sơn ngoại thất là Avalanche và lớp phủ bóng màu đỏ Ruby Metallic. Gói ngoại hình màu đen được cập nhật, về cơ bản nó là sự kết hợp Gói ngoại hình màu đen cũ và Gói ngoại hình thể thao. Về truyền động, các phiên bản XL, XLT và Lariat được trang bị tiêu chuẩn động cơ V8 6,8 lít, sản sinh công suất 405 mã lực và mô-men xoắn 603 Nm. Tất cả các phiên bản cũng có thể được nâng cấp lên động cơ diesel Power Stroke 6,7 lít sản sinh công suất 475 mã lực và mô-men xoắn 1.422 Nm ở biến thể tiêu chuẩn, trong khi biến thể công suất cao tăng lên 500 mã lực và mô-men xoắn 1.625 Nm. Video: Giới thiệu siêu bán tải Ford F-Series Super Duty 2025.

