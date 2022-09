Vén màn bán tải "hạng nặng" Ford Super Duty 2023, đối thủ Ram Heavy

Ford Super Duty là dòng xe bán tải hạng nặng rất được ưa chuộng tại thị trường Mỹ. Để duy trì sức hút của mẫu xe này, hãng Ford đã tung ra Super Duty thế hệ mới. Chịu ảnh hưởng thiết kế từ người anh em F-150, Ford Super Duty 2023 mới trông hiện đại và mượt mà hơn trước. Trên đầu xe, mẫu xe bán tải này được trang bị cụm đèn pha tối giản và dải đèn LED định vị hình chữ "C" giống Ford Ranger thế hệ mới. Ngoài ra, đèn pha còn bao quanh bằng 2 nẹp mạ crôm của lưới tản nhiệt. Tương tự như vậy, đèn hậu của mẫu xe bán tải hạng nặng này cũng được thiết kế hình chữ "C". Những điểm nhấn khác trong thiết kế ngoại thất của mẫu xe bán tải Ford Super Duty 2023 bao gồm khe gió sau chắn bùn trước nhằm giảm sức ép bên dưới nắp ca-pô và tăng cường khả năng làm mát khoang động cơ. Thêm vào đó là bệ bước chân ở hai bên thùng sau, giống với Ford Ranger 2022, và cửa chỉnh điện. Bên trong thùng hàng còn có thêm tay nắm cửa, đèn LED và ổ điện mới để cắm các thiết bị. Khi mua Ford Super Duty 2023, khách hàng Mỹ có thể chọn cấu hình Regular Cab, SuperCab và Crew Cab. Ở cấu hình Regular Cab, xe có thùng sau bằng nhôm với thể tích chở hàng 2.223 lít. Con số tương ứng của cấu hình SuperCab là 2.223 lít và Crew Cab là 1.852 lít. Bên cạnh đó, xe còn được chia thành 3 phiên bản là F-250, F-350 và F-450. Phiên bản F-250 và F-350 sẽ dùng vành với đường kính 17 inch, 18 inch hoặc 20 inch. Trong khi đó, phiên bản F-450 dùng vành 19,5 inch. Khách hàng thậm chí có thể lắp 2 bánh hoặc 4 bánh ở cầu sau. Cuối cùng là 6 gói phụ kiện ngoại thất, mang tên STX, Sport, Black Appearance, XL Off-Road, FX4 và Tremor. 3 gói STX, Sport và Black Appearance sẽ có tác dụng nâng cấp ngoại hình cho xe. Trong khi đó, 3 gói còn lại tập trung vào khả năng off-road của mẫu xe bán tải hạng nặng này. Bước vào bên trong Ford Super Duty 2023, người lái sẽ được chào đón bằng không gian nội thất chất lượng cao hơn với thiết kế tiến hóa và công nghệ "xịn sò" hơn. Theo đó, xe được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch hoặc 12 inch, tùy phiên bản, hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay không dây. Trên cụm điều khiển trung tâm xuất hiện các nút bấm cơ học và sạc điện thoại thông minh không dây. Ngăn chứa đồ ở đây đủ chỗ cho cả máy tính bảng. Tiếp đến là hệ thống âm thanh B&O 8 loa tiêu chuẩn hoặc B&O Unleashed 1.080W với 18 loa tùy chọn, hệ thống kết nối 5G, tính năng cập nhật phần mềm qua WiFi, màn hình màu hiển thị thông tin kính lái, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và camera 28 góc khác nhau. Với kích thước lớn, Ford Super Duty 2023 mang đến hàng ghế trước và sau rộng rãi. Không thua kém người anh em F-150, Ford Super Duty 2023 cũng có ghế Max Recline Seats với khả năng ngả phẳng về phía sau để người dùng nghỉ ngơi hoặc chợp mắt khi cần. Trong khi đó, hàng ghế sau có thể gập một chạm và nằm phẳng xuống sàn. Bên dưới hàng ghế sau còn có thêm ngăn chứa đồ nhỏ. Một công nghệ đáng chú ý nữa của mẫu xe bán tải hạng nặng này là camera và cảm biến ở cửa thùng sau. Nhờ đó, ngay cả khi cửa thùng hàng hạ xuống, người lái vẫn có thể quan sát phía sau và được cảnh báo về chướng ngại vật xung quanh. Đây là mẫu xe bán tải hạng nặng đầu tiên tại Mỹ có trang bị này. Những trang bị an toàn nổi bật khác của Ford Super Duty 2023 bao gồm hệ thống cảnh báo điểm mù, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với tính năng Stop & Go, đưa xe vào giữa làn đường, phanh khẩn cấp tự động, đèn pha tự động, hỗ trợ tránh va chạm tại giao lộ, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Ngoài ra, xe còn được trang bị đĩa phanh 363 mm trước/sau ở phiên bản F-250 và F-350. Phiên bản F-450 sẽ được trang bị đĩa phanh 391 mm trên bánh trước và 400 mm ở bánh sau. Nguồn cung cấp sức mạnh cho mẫu xe bán tải hạng nặng này là 3 loại động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng V8, dung tích 6.8L tiêu chuẩn mới, thay cho loại 6.2L cũ. Thứ hai là động cơ xăng Godzilla V8, dung tích 7.3L. Thứ ba là động cơ diesel Power Stroke V8, dung tích 6.7L. Hiện hãng Ford chưa công bố thông số hoạt động của 3 cỗ máy này. Chỉ biết rằng, dù dùng động cơ nào, xe cũng được trang bị hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu. Xe có 6 chế độ lái là Normal, Eco, Tow/Haul, Trail (4×2), Off-Road (4×4), Slippery và Rock Crawl (Tremor). Nhờ động cơ mạnh mẽ, Ford Super Duty 2023 có tải trọng tối đa 3.561 kg và sức kéo lên đến 16.783 kg. Những con số này đều đứng đầu phân khúc. Dự kiến, mẫu xe bán tải hạng nặng này sẽ bắt đầu được bán ra tại thị trường Mỹ vào năm sau. Hiện giá xe Ford Super Duty 2023 vẫn chưa được công bố. Xe sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Chevrolet Silverado HD và Ram Heavy Duty. Video: Giới thiệu bán tải Ford Super Duty F-250 2023 mới.

Ford Super Duty là dòng xe bán tải hạng nặng rất được ưa chuộng tại thị trường Mỹ. Để duy trì sức hút của mẫu xe này, hãng Ford đã tung ra Super Duty thế hệ mới. Chịu ảnh hưởng thiết kế từ người anh em F-150, Ford Super Duty 2023 mới trông hiện đại và mượt mà hơn trước. Trên đầu xe, mẫu xe bán tải này được trang bị cụm đèn pha tối giản và dải đèn LED định vị hình chữ "C" giống Ford Ranger thế hệ mới. Ngoài ra, đèn pha còn bao quanh bằng 2 nẹp mạ crôm của lưới tản nhiệt. Tương tự như vậy, đèn hậu của mẫu xe bán tải hạng nặng này cũng được thiết kế hình chữ "C". Những điểm nhấn khác trong thiết kế ngoại thất của mẫu xe bán tải Ford Super Duty 2023 bao gồm khe gió sau chắn bùn trước nhằm giảm sức ép bên dưới nắp ca-pô và tăng cường khả năng làm mát khoang động cơ. Thêm vào đó là bệ bước chân ở hai bên thùng sau, giống với Ford Ranger 2022, và cửa chỉnh điện. Bên trong thùng hàng còn có thêm tay nắm cửa, đèn LED và ổ điện mới để cắm các thiết bị. Khi mua Ford Super Duty 2023, khách hàng Mỹ có thể chọn cấu hình Regular Cab, SuperCab và Crew Cab. Ở cấu hình Regular Cab, xe có thùng sau bằng nhôm với thể tích chở hàng 2.223 lít. Con số tương ứng của cấu hình SuperCab là 2.223 lít và Crew Cab là 1.852 lít. Bên cạnh đó, xe còn được chia thành 3 phiên bản là F-250, F-350 và F-450. Phiên bản F-250 và F-350 sẽ dùng vành với đường kính 17 inch, 18 inch hoặc 20 inch. Trong khi đó, phiên bản F-450 dùng vành 19,5 inch. Khách hàng thậm chí có thể lắp 2 bánh hoặc 4 bánh ở cầu sau. Cuối cùng là 6 gói phụ kiện ngoại thất, mang tên STX, Sport, Black Appearance, XL Off-Road, FX4 và Tremor. 3 gói STX, Sport và Black Appearance sẽ có tác dụng nâng cấp ngoại hình cho xe. Trong khi đó, 3 gói còn lại tập trung vào khả năng off-road của mẫu xe bán tải hạng nặng này. Bước vào bên trong Ford Super Duty 2023, người lái sẽ được chào đón bằng không gian nội thất chất lượng cao hơn với thiết kế tiến hóa và công nghệ "xịn sò" hơn. Theo đó, xe được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch hoặc 12 inch, tùy phiên bản, hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay không dây. Trên cụm điều khiển trung tâm xuất hiện các nút bấm cơ học và sạc điện thoại thông minh không dây. Ngăn chứa đồ ở đây đủ chỗ cho cả máy tính bảng. Tiếp đến là hệ thống âm thanh B&O 8 loa tiêu chuẩn hoặc B&O Unleashed 1.080W với 18 loa tùy chọn, hệ thống kết nối 5G, tính năng cập nhật phần mềm qua WiFi, màn hình màu hiển thị thông tin kính lái, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và camera 28 góc khác nhau. Với kích thước lớn, Ford Super Duty 2023 mang đến hàng ghế trước và sau rộng rãi. Không thua kém người anh em F-150, Ford Super Duty 2023 cũng có ghế Max Recline Seats với khả năng ngả phẳng về phía sau để người dùng nghỉ ngơi hoặc chợp mắt khi cần. Trong khi đó, hàng ghế sau có thể gập một chạm và nằm phẳng xuống sàn. Bên dưới hàng ghế sau còn có thêm ngăn chứa đồ nhỏ. Một công nghệ đáng chú ý nữa của mẫu xe bán tải hạng nặng này là camera và cảm biến ở cửa thùng sau. Nhờ đó, ngay cả khi cửa thùng hàng hạ xuống, người lái vẫn có thể quan sát phía sau và được cảnh báo về chướng ngại vật xung quanh. Đây là mẫu xe bán tải hạng nặng đầu tiên tại Mỹ có trang bị này. Những trang bị an toàn nổi bật khác của Ford Super Duty 2023 bao gồm hệ thống cảnh báo điểm mù, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với tính năng Stop & Go, đưa xe vào giữa làn đường, phanh khẩn cấp tự động, đèn pha tự động, hỗ trợ tránh va chạm tại giao lộ, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Ngoài ra, xe còn được trang bị đĩa phanh 363 mm trước/sau ở phiên bản F-250 và F-350. Phiên bản F-450 sẽ được trang bị đĩa phanh 391 mm trên bánh trước và 400 mm ở bánh sau. Nguồn cung cấp sức mạnh cho mẫu xe bán tải hạng nặng này là 3 loại động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng V8, dung tích 6.8L tiêu chuẩn mới, thay cho loại 6.2L cũ. Thứ hai là động cơ xăng Godzilla V8, dung tích 7.3L. Thứ ba là động cơ diesel Power Stroke V8, dung tích 6.7L. Hiện hãng Ford chưa công bố thông số hoạt động của 3 cỗ máy này. Chỉ biết rằng, dù dùng động cơ nào, xe cũng được trang bị hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu. Xe có 6 chế độ lái là Normal, Eco, Tow/Haul, Trail (4×2), Off-Road (4×4), Slippery và Rock Crawl (Tremor). Nhờ động cơ mạnh mẽ, Ford Super Duty 2023 có tải trọng tối đa 3.561 kg và sức kéo lên đến 16.783 kg. Những con số này đều đứng đầu phân khúc. Dự kiến, mẫu xe bán tải hạng nặng này sẽ bắt đầu được bán ra tại thị trường Mỹ vào năm sau. Hiện giá xe Ford Super Duty 2023 vẫn chưa được công bố. Xe sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Chevrolet Silverado HD và Ram Heavy Duty. Video: Giới thiệu bán tải Ford Super Duty F-250 2023 mới.