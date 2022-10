Ford Ranger Raptor 2023 hơn 1,3 tỷ về Việt Nam cuối năm nay có gì?

Mới đây, một số nhân viên của đại lý Ford đã thông báo về việc mở đơn hàng cọc cho siêu bán tải Ranger Raptor 2023 mới đã thu hút không ít người chơi xe. Điều đáng nói là dù thị trường lân cận Campuchia đã bán ra dòng xe Ford Ranger Raptor 2023 thì các khách hàng Việt chỉ mới được phép mua được bản tiêu chuẩn mới ra mắt vào tháng 8 này. Nhân viên bán hàng của Ford ở Sài thành đã chia sẻ cho khách hàng giữ chỗ mua xe Ranger Raptor 2023 chính hãng và thời gian dự kiến cho lô đầu tiên về nước sẽ là tháng 12/2022, tuy nhiên, đây là sản phẩm sẽ dùng để hướng dẫn cho các nhân viên của đại lý. Bên cạnh đó, nhân viên này còn rất nhiệt tình khi cho rằng xe sẽ sớm ra mắt và việc giao hàng Ford Ranger Raptor 2023 sẽ diễn ra ngay tháng 1 năm 2023, nhiều khả năng trước Tết Nguyên đán để các khách hàng "đủ máu" mua xe chơi Tết. Mức giá xe Ford Ranger Raptor 2023 không được chia sẻ nhưng nhiều khả năng sẽ cao hơn con số 1,202 tỷ đồng của xe Ford Ranger Raptor đời cũ đang được bán chính hãng tại Việt Nam. Trước đó, có thông tin cho rằng giá xe Ford Ranger Raptor 2023 dự kiến được bán chính hãng tại Việt Nam sẽ là 1,329 tỷ đồng, tức tăng 127 triệu đồng, thời gian giao xe đến Quý III năm 2023. Như vậy, so với thông tin mới nhất của nhân viên Ford tiết lộ, có thể thời gian ra mắt và giao xe Ranger Raptor 2023 đang được đẩy nhanh hơn so với tiến độ ban đầu. Tất nhiên đây chỉ là thông tin từ các nhân viên bán hàng, không phải phát ngôn chính thức từ Ford Việt Nam. Về cấu hình, bán tải Ford Ranger Raptor 2023 sẽ được cung cấp một loạt các trang bị tiêu chuẩn như cụm đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 12,4 inch, 2 ghế trước chỉnh điện 10 hướng, 1 ổ điện 12V, 1 ổ điện 230V, sạc điện thoại thông minh không dây, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, gương chiếu hậu chống chói tích hợp cổng USB và 4 cổng USB. Mẫu xe bán tải hiệu năng cao này cũng sở hữu màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng, kích thước 12 inch với hệ thống SYNC 4A, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, ra lệnh bằng giọng nói, hệ thống định vị và hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 10 loa. Khối động cơ xăng tăng áp V6 3.0L trên Ranger Raptor 2023 sản sinh công suất 397 mã lực và mô-men xoắn cực đại 583 Nm, kết hợp hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Trong khi đó, với cỗ máy dầu diesel biturbo 2.0L, Ford Ranger Raptor mới chỉ có 211 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm.

Ở thế hệ mới này, Ford Ranger Raptor 2023 có 7 chế độ lái khác nhau bao gồm: Bình thường (Normal), Thể thao (Sport), Tuyết (Slippery), Đá (Rock Crawl), Bùn lầy (Mud/Ruts), Cát (Sand) và chế độ chạy tốc độ cao trên sa mạc (Baja). Điểm nhấn chính trên Ford Ranger Raptor 2023 nằm ở hệ thống treo được tái phát triển hoàn toàn với tay đòn bằng nhôm 2 lớp và giảm xóc FOX Live Valve 2,5 inch. Ở phía sau, là hệ thống treo dạng lò xo trụ với giảm xóc FOX Live Valve 2,5 inch và liên kết Watt. Hành trình của hệ thống treo được tăng lên 290 mm ở phía trước và 250 mm ở đằng sau.

Về thiết kế ngoại thất, Ford Ranger Raptor 2023 sở hữu ngoại hình mạnh mẽ và nam tính hơn so với Ranger tiêu chuẩn với vòm bánh xe cứng cáp mở rộng. Xe được trang bị mâm xe 17 inch độc quyền, bọc trong lốp 32 inch đa địa hình BF GoodRich All-Terrain K02 với khoảng sáng gầm xe được tăng lên. So với thế hệ trước, Raptor 2023 sở hữu các chi tiết được tinh chỉnh như: cản trước/sau với khung bảo vệ mới, thềm cửa nhôm, tản nhiệt Ranger đặc trưng với dòng ký tự Ford khổ lớn như thường lệ, hốc gió gắn ca pô, 2 móc kéo trước/sau và sticker. Để bảo vệ động cơ và hộp số phụ của xe khi đi off-road, Ford trang bị thêm cho Ranger Raptor 2023 tấm ốp gầm cỡ lớn làm bằng thép cường độ cao dày 58 mm.

Video: Giới thiệu chi tiết Ford Ranger Raptor 2023 mới.

