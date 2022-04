Ford Mustang Convertible California Special động cơ V8 đến châu Âu

Hãng xe cơ bắp Mỹ đã chính thức công bố hình ảnh về mẫu xe mui trần đầy vẻ hứng khởi Ford Mustang Convertible California Special 2022 dành cho thị trường châu Âu. Mẫu xe mang cấu hình động cơ V8 dung tích 5.0 lít. Theo Ford, do các tiêu chuẩn khí thải hết sức nghiêm ngặt mà công suất của xe chỉ còn 444 mã lực, thay vì 454 mã lực như phiên bản ở Mỹ. Động cơ V8 cho Ford Mustang hai cửa ở châu Âu kể từ khi động cơ EcoBoost 2.3 lít 4 xy-lanh bị ngừng sản xuất vào năm ngoái do doanh số bán chậm. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số sàn 6 cấp hoặc số tự động 10 cấp. Bản tiêu chuẩn số sàn có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,8 giây, trong khi bản dùng hộp tự động 10 cấp chỉ mất 4,5 giây để đạt tốc độ 100 km/h. Mustang trang bị tiêu chuẩn với bộ vi sai hạn chế trượt, trong khi hệ thống treo MagneRide điều khiển điện tử là tùy chọn. Mẫu xe thể thao mui trần sở hữu loạt chế độ lái đa dạng như Normal, Sport, Track và Snow/Wet, cùng với chế độ “Good Neighbor” cho âm thanh ở ống xả êm hơn ở một vài thời điểm trong ngày. Mustang Convertible California Special được lấy cảm hứng từ bản gốc ra mắt năm 1968. Mẫu xe có huy hiệu GT/CS trong màu đỏ Race Red, lưới tản nhiệt tổ ong màu đen Ebony, vành xe hợp kim 19 inch màu xám và 4 ống xả. Để làm nổi bật hơn, Ford đưa ra bộ decal “chuyển màu” California Special thú vị với chữ viết “California Special” ẩn ở hai bên sườn xe và có thể nhìn thấy dưới ánh sáng mặt trời mạnh. Bảng màu có 9 màu sắc khác nhau với màu da cam Cyber Orange tương phản với phần mui bằng vải đen. Toàn bộ ghế ngồi tích hợp sưởi và làm mát. Ghế được bọc da Miko màu xám và da lộn cùng chỉ khâu màu đỏ. Cụm đồng hồ kỹ thuật số 12 inch cùng với màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch kết hợp hệ thống thông tin giải trí SYNC 3. Hệ thống hỗ trợ lái tiêu chuẩn bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng và cảnh báo giữ làn đường. Ford Mustang mui trần là mẫu xe được khá nhiều người xe ở Việt Nam quan tâm. Đa số các mẫu Ford Mustang ở Việt Nam là nhập khẩu từ Mỹ với động cơ EcoBoost dung tích 2.3 lít công suất 310 mã lực, mô-men xoắn 474 Nm. Phiên bản động cơ V8 dung tích 5.0 lít rất ít được nhập về bởi các chi phí nhập khẩu cao do dung tích động cơ lớn. Video: Giới thiệu Ford Mustang Convertible California Special 2022.

