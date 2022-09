Ford F-150 Raptor hơn 4,6 tỷ đeo "biển sảnh 12345” ở Hà Giang

Mới đây trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện hình ảnh "ông vua bán tải" Ford F-150 Raptor biển sảnh siêu đẹp “12345” với đầu số của tỉnh Hà Giang - 23, thu hút rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận, nhiều người không khỏi xuýt xoa trước độ may mắn của chủ xe khi sở hữu được chiếc Ford F-150 Raptor biển khủng. Theo dân chơi biển số, dãy số 12345 là dãy số tiến rất đẹp, chỉ sau các số ngũ quý. Sở hữu 5 con số liên tiếp của dãy số tự nhiên đứng gần nhau theo thứ tự tăng dần sẽ gây ấn tượng mạnh với mọi người. Cũng chính vì vậy mà có không ít vị đại gia sẵn sàng chi ra số tiền lớn để mua lại xe ôtô có biển số đẹp. Ford F-150 Raptor tại Việt Nam sở hữu động cơ V6 dung tích 3,5 lít EcoBoost như trước, với công suất 444 mã lực và mô-men xoắn 692 Nm, kết hợp số tự động 10 cấp. Xe tích hợp rất nhiều tính năng an toàn chất lượng như: phanh đĩa tản nhiệt 4 bánh, hỗ trợ đổ đèo, ga tự động thích ứng, cảnh báo tiền va chạm... Ford F-150 Raptor 2021 được tích hợp hệ thống điều chỉnh theo địa hình mới Terrain Management System. Hệ thống này cho phép người dùng chỉnh độ nặng vô-lăng hay thậm chí can thiệp vào cân bằng điện tử và cả hộp số để thay đổi trải nghiệm vận hành. Hiện chưa rõ chủ sở hữu của chiếc Ford F-150 Raptor này có ý định bán lại xe hay không, nếu có thì chắc chắn mức giá sẽ tăng lên nhiều so với giá mua ban đầu. Hiện giá xe Ford F-150 Raptor 2021 bán ra tại Việt Nam qua các đại lý tư nhân từ khoảng 4,6 tỷ đồng. Video: Giới thiệu siêu bán tải Ford F-150 Raptor 2021.

Mới đây trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện hình ảnh "ông vua bán tải" Ford F-150 Raptor biển sảnh siêu đẹp “12345” với đầu số của tỉnh Hà Giang - 23, thu hút rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận, nhiều người không khỏi xuýt xoa trước độ may mắn của chủ xe khi sở hữu được chiếc Ford F-150 Raptor biển khủng. Theo dân chơi biển số, dãy số 12345 là dãy số tiến rất đẹp, chỉ sau các số ngũ quý. Sở hữu 5 con số liên tiếp của dãy số tự nhiên đứng gần nhau theo thứ tự tăng dần sẽ gây ấn tượng mạnh với mọi người. Cũng chính vì vậy mà có không ít vị đại gia sẵn sàng chi ra số tiền lớn để mua lại xe ôtô có biển số đẹp. Ford F-150 Raptor tại Việt Nam sở hữu động cơ V6 dung tích 3,5 lít EcoBoost như trước, với công suất 444 mã lực và mô-men xoắn 692 Nm, kết hợp số tự động 10 cấp. Xe tích hợp rất nhiều tính năng an toàn chất lượng như: phanh đĩa tản nhiệt 4 bánh, hỗ trợ đổ đèo, ga tự động thích ứng, cảnh báo tiền va chạm... Ford F-150 Raptor 2021 được tích hợp hệ thống điều chỉnh theo địa hình mới Terrain Management System. Hệ thống này cho phép người dùng chỉnh độ nặng vô-lăng hay thậm chí can thiệp vào cân bằng điện tử và cả hộp số để thay đổi trải nghiệm vận hành. Hiện chưa rõ chủ sở hữu của chiếc Ford F-150 Raptor này có ý định bán lại xe hay không, nếu có thì chắc chắn mức giá sẽ tăng lên nhiều so với giá mua ban đầu. Hiện giá xe Ford F-150 Raptor 2021 bán ra tại Việt Nam qua các đại lý tư nhân từ khoảng 4,6 tỷ đồng. Video: Giới thiệu siêu bán tải Ford F-150 Raptor 2021.