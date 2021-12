Ford Expedition Timberline bản off-road khởi điểm 1,55 tỷ đồng

Ra mắt vào hồi tháng 9 vừa qua, Ford Expedition 2022 mới được giới thiệu với một phiên bản Timberline hoàn toàn mới tập trung nhiều hơn vào khả năng off-road. Theo báo cáo của Ford Authority, giá xe Ford Expedition Timberline 2022 tại Mỹ sẽ khởi điểm từ 68.150 USD (khoảng 1,55 tỷ đồng), chỉ cao hơn đôi chút so với Expedition Limited 4x4 có giá khởi điểm 66.780 USD (khoảng 1,51 tỷ đồng). Thiết kế ngoại thất của mẫu xe SUV Ford Expedition Timberline 2022 đi kèm một số điểm nhấn trang trí để phân biệt với các phiên bản còn lại. Trong đó bao gồm bộ lưới tản nhiệt độc quyền, đường viền màu cam nổi bật ở hốc gió trung tâm, những tấm ốp thân xe bằng nhựa đen nhấn mạnh vẻ đẹp khỏe khoắn và cơ bắp, tấm chống trượt màu bạc và bộ mâm đa chấu sơn đen bóng đi kèm lốp Goodyear Wrangler A/T 33 inch. Khoảng sáng gầm của phiên bản Timberline cũng được tăng lên mức 269mm, cao hơn 15mm so với mẫu xe đối thủ là Jeep Wagoneer. Kết hợp với các tấm chống trượt đặt nghiêng, Ford Expedition Timberline 2022 có góc tiếp cận và góc thoát lớn hơn đáng kể so với các phiên bản thông thường. “Trái tim” của Ford Expedition Timberline 2022 là khối động cơ EcoBoost tăng áp kép V6 3.5L cho ra công suất tối đa 440 mã lực và momen xoắn cực đại 691 Nm. Ngoài ra, Timberline còn nhận được một số tính năng bổ sung để tăng cường khả năng off-road như hệ thống hỗ trợ rẽ trên đường mòn Trail Turn Assist, hộp số phụ 2 cấp,... Kỹ sư trưởng của Ford Expedition, ông Mike Kepley cho biết: “Timberline đã thiết lập một tiêu chuẩn mới cho dòng SUV cỡ lớn dành cho đối tượng khách hàng là các hộ gia đình cần nhiều không gian chuyên chở hơn, với khả năng off-road nâng cao mang đến những chuyến hành trình tuyệt vời”. Ford Expedition 2022 hiện đang được sản xuất tại nhà máy Kentucky và dự kiến sẽ có mặt tại các showroom ở Mỹ vào đầu năm sau. Video: Giới thiệu Ford Expedition Timberline 2022 bản off-road.

Ra mắt vào hồi tháng 9 vừa qua, Ford Expedition 2022 mới được giới thiệu với một phiên bản Timberline hoàn toàn mới tập trung nhiều hơn vào khả năng off-road. Theo báo cáo của Ford Authority, giá xe Ford Expedition Timberline 2022 tại Mỹ sẽ khởi điểm từ 68.150 USD (khoảng 1,55 tỷ đồng), chỉ cao hơn đôi chút so với Expedition Limited 4x4 có giá khởi điểm 66.780 USD (khoảng 1,51 tỷ đồng). Thiết kế ngoại thất của mẫu xe SUV Ford Expedition Timberline 2022 đi kèm một số điểm nhấn trang trí để phân biệt với các phiên bản còn lại. Trong đó bao gồm bộ lưới tản nhiệt độc quyền, đường viền màu cam nổi bật ở hốc gió trung tâm, những tấm ốp thân xe bằng nhựa đen nhấn mạnh vẻ đẹp khỏe khoắn và cơ bắp, tấm chống trượt màu bạc và bộ mâm đa chấu sơn đen bóng đi kèm lốp Goodyear Wrangler A/T 33 inch. Khoảng sáng gầm của phiên bản Timberline cũng được tăng lên mức 269mm, cao hơn 15mm so với mẫu xe đối thủ là Jeep Wagoneer. Kết hợp với các tấm chống trượt đặt nghiêng, Ford Expedition Timberline 2022 có góc tiếp cận và góc thoát lớn hơn đáng kể so với các phiên bản thông thường. “Trái tim” của Ford Expedition Timberline 2022 là khối động cơ EcoBoost tăng áp kép V6 3.5L cho ra công suất tối đa 440 mã lực và momen xoắn cực đại 691 Nm. Ngoài ra, Timberline còn nhận được một số tính năng bổ sung để tăng cường khả năng off-road như hệ thống hỗ trợ rẽ trên đường mòn Trail Turn Assist, hộp số phụ 2 cấp,... Kỹ sư trưởng của Ford Expedition, ông Mike Kepley cho biết: “Timberline đã thiết lập một tiêu chuẩn mới cho dòng SUV cỡ lớn dành cho đối tượng khách hàng là các hộ gia đình cần nhiều không gian chuyên chở hơn, với khả năng off-road nâng cao mang đến những chuyến hành trình tuyệt vời”. Ford Expedition 2022 hiện đang được sản xuất tại nhà máy Kentucky và dự kiến sẽ có mặt tại các showroom ở Mỹ vào đầu năm sau. Video: Giới thiệu Ford Expedition Timberline 2022 bản off-road.