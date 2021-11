"Khủng long" Ford Expedition 2021 bán 4,5 tỷ đồng tại Campuchia

Tại Campuchia, Ford Expedition 2021 mới được phối duy nhất một phiên bản Platinum Max. Xe được phân phối với mức giá lên đến 199.000 USD (tương đương 4,5 tỷ đồng), gấp khoảng 2,5 lần mức giá niêm yết, khởi điểm từ 76.000 USD tại thị trường Bắc Mỹ. Vì giá cao, nên dòng Ford Expedition Platinum Max 2021 này hướng đến một nhóm nhỏ khách hàng có điều kiện kinh tế khá giả, ưa thích xe SUV cỡ lớn. Ford Expedition Platinum Max 2021 mới sử dụng động cơ xăng V6 dung tích 3.5L tăng áp kép, công nghệ Ecoboost cho công suất tối đa 375 mã lực tại 5.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại lên đến 637Nm từ 2.250 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (4WD), thông qua hộp số tự động SelectShift 10 cấp (10AT). Là mẫu SUV full-size, Ford Expedition Max sở hữu chiều dài 5.636mm và chiều dài cơ sở lên đến 3.342mm, nhờ đó nội thất xe cực kỳ rộng rãi cho cả 3 hàng ghế. Xe sở hữu nội thất ghế ngồi bọc Da, màn hình hỗ trợ lái kiểu analog kết hợp với màn hình đa thông tin. Màn hình giải trí 8 inch hỗ trợ đa kết nối SYNC 3. Vô lăng chỉnh điện, bọc da với các nút điều khiển âm thanh và tích hợp sưởi và kiểm soát hành trình, loa B&O (Bang & Olufsen). Xe đi kèm với các tiện nghi như cửa sổ trời, cốp điện, điểm phát sóng Wi-Fi, ổ cắm điện AC 110V/150W, hệ thống hỗ trợ đề nổ từ xa, kiểm soát tiếng ồn chủ động. Về an toàn và hỗ trợ lái, Ford Expedition Platinum Max 2021 đi kèm với nhiều “đồ chơi” an toàn như: Cảnh báo về phương tiện cắt ngang khi lùi, hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động có tích hợp tính năng đỗ xe song song và vuông góc. Kiểm soát hành trình thích ứng (Stop-and-Go), đèn pha điều chỉnh chùng tia sáng tự động, hệ thống giữ làn đường, hỗ trợ trước khi va chạm với phanh tự động khẩn cấp (AEB). Sở hữu thiết kế nam tính, bề thế, động cơ V6 tăng áp kép mạnh mẽ, nội thất rộng rãi, nhiều tiện nghi giải trí và trang bị an toàn. Dòng xe SUV Ford Expedition Max này sẽ cực kỳ lý tưởng dành cho các khách hàng yêu thích SUV cỡ lớn của Mỹ, mua về để phục vụ cho gia đình. Vào thời điểm cuối năm 2019, một doanh nghiệp tư nhân cũng đã nhập khẩu Ford Expedition về Việt Nam. Xe được trang bị động cơ EcoBoost 3.5 lít tích hợp tiêu chuẩn tính năng Auto Start/Stop, đi kèm với hộp số tự động 10 cấp mới và có giá bán khoảng 4 tỷ đồng. Video: Giới thiệu chi tiết xe SUV Ford Expedition 2021 mới.

