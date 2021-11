Chi tiết “khủng long Mỹ” Ford Expedition 2021 sát vách Việt Nam

Ford Expedition 2021 mới chia sẻ chung nền tảng cơ bản và kết cấu khung gầm rời với mẫu bán tải F-150, kết hợp cùng các đường nét mượt mà đặc trưng của dòng xe crossover Ford. Ở phần đầu xe SUV Ford Expedition Platinum Max 2021 mới tại thị trường Campuchia vẫn là bộ lưới tản nhiệt hình thang cứng cáp được mở rộng sang hai bên, với đồ họa gồm các chi tiết mắt xích đẹp mắt. Cụm đèn pha có cấu trúc 2 tầng tinh xảo với tạo hình chữ C góc cạnh ôm trọn lấy phía ngoài của bộ lưới tản nhiệt. Khi nhìn ngang, thân xe Ford Expedition 2021 mang lại cảm giác quen thuộc khi sở hữu kiểu dáng tương đồng với người anh em Explorer. Tuy nhiên, kể từ phần trụ C trở ra sau, Expedition lại có thiết kế vuông vức và góc cạnh hơn nhiều. Các đường nét mềm mại của dòng crossover chiếm ưu thế trên thân xe, với đường beltline dứt khoát tạo điểm nhấn rõ ràng cho sự cứng cáp và khỏe khoắn của Expedition. Tiến vào bên trong, Expedition 2021 sở hữu không gian nội thất rộng rãi và sang trọng với 3 hàng ghế tiện nghi. Đáng chú ý, Expedition 2021 vẫn là một mẫu SUV có hàng ghế thứ 3 rộng rãi nhất trên thị trường hiện nay. Đi cùng với đó là khoảng cách trần tuyệt vời và khoảng để vai thoải mái, khiến hàng ghế thứ 3 thậm chí còn trở nên phù hợp với nhiều người có vóc dáng to lớn. Hàng ghế thứ 2 của Ford Expedition 2021 cũng tương tự, cung cấp trải nghiệm thoải mái và dễ chịu trong những chuyến đi dài. Chưa kể đến việc khách hàng còn có thể lựa chọn nâng cấp ghế thuyền trưởng cho hàng ghế này. Ở cấu hình 7 ghế ngồi, hàng ghế thứ 2 có thể trượt và ngửa ra theo tỷ lệ 40/20/40. Expedition Platinum Max 2021 chính hãng tại Campuchia được trang bị hệ thống thông tin giải trí SYNC 3 với màn hình cảm ứng 8.0 inch, kết nối Wi-Fi 4G LTE, hai khe cắm USB-A trên mỗi hàng ghế, 4 ổ điện 12V và sạc không dây. Cung cấp sức mạnh cho Ford Expedition Platinum Max 2021 tại Campuchia là khối động cơ xăng tăng áp kép V6 3.5L sản sinh công suất 375 mã lực và mô-men xoắn cực đại 637 Nm, kết hợp hệ dẫn động 4 bánh và hộp số tự động SelectShift 10 cấp. Mức giá xe Ford Expedition Platinum Max 2021 ở Campuchia là 199.000 USD (khoảng hơn 4,5 tỷ đồng). Tại Việt Nam, những mẫu SUV full-size như Ford Expedition Platinum Max khó có thể được phân phối chính hãng, khách Việt muốn mua đều phải mua từ công ty tư nhân. Video: Đánh giá chi tiết Ford Expedition Max Platinum 2021.

