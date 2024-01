Ford Everest thâu tóm gần 40% thị phần SUV 7 chỗ, Isuzu MU-X “ế sưng“

Khủng hoảng kinh tế đã tác động trực tiếp đến hoạt động mua sắm của người dân. Thu nhập giảm khiến sức mua hầu hết các mặt hàng đều giảm theo, và ô tô cũng không ngoại lệ. Nằm giữa bối cảnh chung đó, doanh số phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam năm 2023, ngoại trừ Ford Everest tăng trưởng, sức giảm đã diễn ra ở tất cả các mẫu xe còn lại. Theo đó, đã có tất cả 9.960 chiếc xe Everest mở bán thành công trong 12 tháng vừa qua, tăng tới 142,7% theo năm và chiếm gần 40% thị phần phân khúc. Đồng thời, Ford Everest thế hệ mới cũng là đại diện duy nhất của nhóm SUV 7 chỗ được ghi danh vào Top 10 bán chạy nhất thị trường ôtô Việt Nam năm 2023. Ngược với đà tăng trưởng ấn tượng của Ford Everest là sức giảm mạnh của Hyundai SantaFe. Cụ thể, các đại lý Hyundai đã bán ra 6.418 chiếc Santa Fe trong năm 2023, giảm tới 39,5% so với năm 2022. Cú "hụt chân" này đã khiến mẫu xe SUV SantaFe trở thành "cựu vương" và lùi xuống đứng thứ 2 trong đội hình phân khúc SUV 7 chỗ tại thị trường Việt Nam. Doanh số bán xe Mazda CX-8 trong năm vừa qua cũng theo chiều đi xuống, song mức giảm nhẹ gần như nhất nhóm, giảm 21,2% đã giúp mẫu SUV Nhật thăng hạng 1 bậc trên cuộc đua giành thị phần. Mazda CX-8 sở hữu giá bán khá hấp dẫn trong phân khúc (khởi điểm từ 949 triệu đồng), song lợi thế về giá vẫn chưa đủ để tạo nên sức bật doanh số cho chiến binh nhà Mazda giữa loạt đối thủ mạnh. Toyota Fortuner với 3.492 xe rời đại lý trong năm 2023, giảm 54,4% theo năm đã bị tụt hạng mạnh trên bảng thành tích nhóm, từ thứ 2 xuống thứ 4. Sức hút của Fortuner giảm mạnh trong năm qua được cho xuất phát từ việc giá niêm yết của mẫu xe này chưa thực sự hấp dẫn, trong khi chậm nâng cấp trang bị cũng như thiết kế so với đối thủ. Đầu tháng 1/2024, giá xe Fortuner đã được điều chỉnh giảm từ 63 - 120 triệu đồng, xuống còn 1,055 - 1,35 tỷ đồng. Đồng thời, bổ sung thêm một số nâng cấp về trang bị mới. Những thay đổi này hy vọng sẽ giúp Toyota Fortuner thay đổi tình thế doanh số trong năm mới. Vị trí tiếp theo gọi tên Mitsubishi Pajero Sport với 1.033 xe chốt đơn thành công, giảm 10,2% theo năm. Mức giảm nhẹ nhất nhóm đã giúp Pajero Sport hoán đổi vị trí cho KIA Sorento, vươn lên đứng thứ 5 toàn đội. Đây cũng có thể được xem là thành công đối với mẫu xe chưa thực sự hút khách Việt như Mitsubishi Pajero Sport. Và sự thành công của Mitsubishi Pajero Sport tại Việt Nam đến từ những nỗ lực kích cầu không ngừng từ hãng cũng như đại lý với loạt chương trình ưu đãi giảm giá sâu qua các tháng. KIA Sorento, mẫu xe có doanh số giảm sâu nhất phân khúc SUV 7 chỗ trong năm 2023, giảm tới 66,7% theo năm đã bị tụt hạng trên cuộc đua giành thị phần nhóm. Dù có tới 13 phiên bản và đa dạng tùy chọn động cơ với đủ máy xăng, máy dầu, hybrid và plug-in hybrid nhưng Kia Sorento chưa thể tỏa sáng trên thị trường ôtô Việt. "Chốt" bảng xếp hạng doanh số nhóm vẫn là Isuzu MU-X với 236 xe được người tiêu dùng lựa chọn, giảm 47,9% so với năm 2022. Thiết kế chưa thực sự bắt mắt cùng trang bị tiện nghi có phần kém đối thủ đã khiến MU-X dù sở hữu giá bán thuộc hàng rẻ nhất nhóm (từ 910.8 triệu đồng) nhưng chưa thể tiếp cận được số đông người Việt. Thứ hạng doanh số nhóm SUV 7 chỗ tháng 1/2024 được dự đoán sẽ không có nhiều biến động so với trước đó. Bởi, Everest vẫn đang rất được lòng khách Việt, trong khi hãng tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và nhiều quà tặng hấp dẫn. Ở chiều ngược lại, việc tăng giá đã ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số bán xe Santa Fe ngay tháng đầu điều chỉnh (tháng 12/2023, giảm 16,3% so với tháng 11). Những nâng cấp cùng chính sách hạ giá niêm yết có thể sẽ giúp Fortuner cải thiện thành tích của mình. Video: Đánh giá xe SUV Ford Everest tại Việt Nam.

