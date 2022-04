Ford Everest 2023 máy dầu V6 3.0L tăng áp mạnh nhất phân khúc

Theo trang Drive của Úc, hãng xe Mỹ đã xác nhận Ford Everest 2023 thế hệ mới sẽ được trang bị động cơ dầu V6 3.0L twin-turbo cho công suất 246 mã lực tại 3.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 600Nm đạt được tại dải vòng tua từ 1.750 – 2.250 vòng/phút. Ford Everest 2023 máy dầu động cơ V6 3.0L tăng áp kép sử dụng kết hợp với hệ dẫn động bốn bánh 4WD và hộp số tự động 10 cấp (10AT). Đây là cấu hình mạnh mẽ nhất của Ford Everest thế hệ mới, bên cạnh 2 lựa chọn động cơ dầu 4cyl 2.0L tăng áp đơn (single turbo) và tăng áp kép (biturbo). Hơn nữa, Everest 2023 máy dầu V6 3.0L sẽ là phiên bản mạnh mẽ nhất của dòng SUV Everest từ trước đến nay. Mạnh hơn so với thế hệ cũ đã từng có lựa chọn máy dầu 5cyl (I5) dung tích 3.2L từng được phân phối tại Việt Nam hay nhiều thị trường khác. Khi được trang bị động cơ diesel V6, Ford Everest 2023 sẽ là mẫu xe SUV 7 chỗ cỡ trung có công suất và mô-men xoắn cao nhất trong phân khúc nếu so với Toyota Fortuner, Toyota Land Cruiser Prado, Isuzu MU-X, Nissan Terra và Mitsubishi Pajero Sport. Nếu Ford Everest 2023 máy dầu V6 3.0L tăng áp kép được bán tại thị trường Việt trong tương lai gần, thì chắc chắn rằng phiên bản này sẽ có giá bán không hề rẻ, đắt hơn vài trăm triệu đồng so với phiên bản máy dầu 2.0L thông thường. Nhớ lại thời điểm năm 2016, Ford Everest phiên bản máy dầu 5cyl dung tích 3.2L có giá bán niêm yết 1,629 tỷ đồng tại Việt Nam. Phiên bản máy dầu 3.2L của Everest đã từng đắt hơn 300 – 400 triệu đồng so với hai phiên bản 2.2L Trend và Titanium 4x2 AT có giá khoảng 1,249 và 1,349 tỷ đồng tại thời điểm đó. Mặc dù giá cao, Ford Everest 2023 máy dầu V6 3.0L tăng áp kép hứa hẹn sẽ hấp dẫn khách hàng yêu thích SUV động cơ mạnh mẽ, đề cao công suất khả năng vận hành thú vị. Video: Ford Everest 2023 sẽ nhấn chìm mọi đối thủ bằng công nghệ.

