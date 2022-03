Ford Everest 2022 từ 997 triệu đồng tại Thái Lan, sắp về Việt Nam

Hôm này 22/3, triển lãm Bangkok International Motor Show 2022 mới chính thức mở cửa cho báo giới. Đến ngày 23/3, triển lãm sẽ bắt đầu đón khách tham quan. Tuy nhiên, vào chiều ngày 21/3, hãng xe Mỹ đã giới thiệu mẫu SUV Ford Everest 2022 mới tại thị trường Thái Lan. Hiện Ford Everest 2022 tại Thái Lan mới có 2 bản trang bị là Sport và Titanium+. Giá xe Ford Everest thế hệ mới ở 2 phiên bản này lần lượt là 1,464 triệu Baht (997 triệu đồng) và 1,854 triệu Baht (1,26 tỷ đồng). Như vậy, Thái Lan là thị trường thứ 2 trên thế giới đón nhận mẫu SUV hạng D này, sau Úc. Theo tin đồn, Ford Everest 2022 cũng sẽ sớm ra mắt thị trường Việt Nam trong năm nay, cùng người anh em Ranger mới. Xe được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ chung với Ranger thế hệ mới với chiều dài 4.914 mm, rộng 1.923 mm, cao 1.842 mm và chiều dài cơ sở 2.900 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 21 mm, rộng hơn 61 mm, thấp hơn 20 mm và chiều dài cơ sở tăng 50 mm. Ngoài ra, Ford Everest 2022 còn có kích thước lớn hơn đáng kể so với đối thủ Toyota Fortuner (4.795 mm, 1.855 mm, 1.835 mm, 2.750 mm) và Mitsubishi Pajero Sport (4.825 mm, 1.815 mm, 1.835 mm, 2.800 mm). Tương tự xe ở Úc, Ford Everest 2022 tại Thái Lan cũng được áp dụng phong cách thiết kế mới giống Ranger. Xe được trang bị cụm đèn pha hình chữ "C" với dải đèn LED định vị ban ngày bao quanh, nẹp mạ crôm kép nằm ngang, nối liền với logo của hãng Ford ở giữa lưới tản nhiệt, hốc đèn sương mù và hốc gió trung tâm mới. Trong khi đó, sườn xe được bổ sung đường vai xe nổi bật và khe gió sau chắn bùn trước mới với nẹp mạ crôm trang trí. Tiếp đến là cửa sau có kích thước lớn hơn để hành khách ra/vào xe dễ dàng hơn và baga nóc mới. Đằng sau, Ford Everest 2022 có những chi tiết mới như đèn hậu, cản va và đèn phản quang. Ở bản Sport, mẫu SUV hạng D này có những trang bị ngoại thất tiêu chuẩn như tem chữ nổi "Everest" màu đen trên nắp ca-pô, đèn LED tự động bật/tắt, đèn sương mù trước dạng LED, đèn hậu LED và cảm biến đá cốp. Trong khi đó, bản Titanium+ có thêm đèn pha Matrix LED với tính năng chỉnh luồng sáng theo góc đánh lái, chống lóa và tự động bật/tắt. Tiếp đến là những chi tiết ngoại thất màu bạc tạo cảm giác sang trọng hơn. Bên trong Ford Everest 2022 vẫn là không gian nội thất 7 chỗ nhưng đã được nâng cấp mạnh về mặt thiết kế và trang bị tiện nghi. Theo đó, bản Sport sẽ đi kèm nội thất màu đen với ghế bọc da tổng hợp, hai ghế trước chỉnh điện 8 hướng, bảng đồng hồ đi kèm màn hình đa thông tin 8 inch, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, sạc điện thoại thông minh không dây, gương chiếu hậu chống chói tích hợp cổng USB, phanh tay điện tử, nút bấm khởi động máy, mở cửa không cần chìa khóa, 4 cổng USB và hệ thống âm thanh 8 loa. Chưa hết, Ford Everest 2022 bản Sport tại Thái Lan còn có hệ thống thông tin giải trí SYNC 4A với màn hình cảm ứng 10,1 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây cũng như tính năng ra lệnh bằng giọng nói. Cao cấp hơn là bản Titanium+ với bảng đồng hồ kỹ thuật số đi kèm màn hình 12,4 inch, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 12 inch, hàng ghế thứ 3 gập chỉnh điện, 1 ổ điện 230V, hệ thống đèn viền nội thất và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Không chỉ tiện nghi, Ford Everest 2022 tại Thái Lan còn có nhiều trang bị an toàn như 7 túi khí, hệ thống cảnh báo khoảng cách phía trước/sau khi đỗ xe, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống kiểm soát hành trình và camera lùi. Ở bản Titanium+, xe có thêm hệ thống cảnh báo áp suất lốp, phanh khẩn cấp tự động tích hợp tính năng phát hiện người đi bộ, cảnh báo va chạm phía trước và hỗ trợ phanh, hỗ trợ phanh sau va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường, phát hiện điểm mù, camera 360 độ, hỗ trợ phanh khi lùi, hỗ trợ đánh lái tránh va chạm cũng như hỗ trợ đỗ xe thông minh. Đáng tiếc là Ford Everest 2022 tại Thái Lan không có 2 động cơ mới là máy dầu EcoBoost V6, tăng áp kép, dung tích 3.0L và máy xăng EcoBoost 4 xi-lanh, dung tích 2.3L. Thay vào đó, xe vẫn dùng 2 động cơ diesel cũ là máy dầu 4 xi-lanh, tăng áp đơn, dung tích 2.0L tạo ra công suất tối đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 405 Nm dành cho bản Sport. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Tiếp theo là động cơ máy dầu 4 xi-lanh, tăng áp kép, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 210 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm dành cho bản Titanium+. Động cơ đi với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 2 cầu. Bên cạnh đó là 5 chế độ lái, bao gồm Normal, Eco, Tow/Haul, Slippery và Mud/Ruts. Khi mua bản Sport, khách hàng Thái Lan có thể chọn 1 trong 7 màu sơn ngoại thất là bạc, xám, đen, trắng, nâu, cam và xanh dương. Trong khi đó, bản Titanium+ không có màu xanh dương. Theo kế hoạch, Ford Everest 2022 sẽ bắt đầu được trưng bày trong triển lãm Bangkok International Motor Show 2022 từ ngày mai. Video: Ford Everest 2022 chính thức ra mắt tại Thái Lan.

Hôm này 22/3, triển lãm Bangkok International Motor Show 2022 mới chính thức mở cửa cho báo giới. Đến ngày 23/3, triển lãm sẽ bắt đầu đón khách tham quan. Tuy nhiên, vào chiều ngày 21/3, hãng xe Mỹ đã giới thiệu mẫu SUV Ford Everest 2022 mới tại thị trường Thái Lan. Hiện Ford Everest 2022 tại Thái Lan mới có 2 bản trang bị là Sport và Titanium+. Giá xe Ford Everest thế hệ mới ở 2 phiên bản này lần lượt là 1,464 triệu Baht (997 triệu đồng) và 1,854 triệu Baht (1,26 tỷ đồng). Như vậy, Thái Lan là thị trường thứ 2 trên thế giới đón nhận mẫu SUV hạng D này, sau Úc. Theo tin đồn, Ford Everest 2022 cũng sẽ sớm ra mắt thị trường Việt Nam trong năm nay, cùng người anh em Ranger mới. Xe được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ chung với Ranger thế hệ mới với chiều dài 4.914 mm, rộng 1.923 mm, cao 1.842 mm và chiều dài cơ sở 2.900 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 21 mm, rộng hơn 61 mm, thấp hơn 20 mm và chiều dài cơ sở tăng 50 mm. Ngoài ra, Ford Everest 2022 còn có kích thước lớn hơn đáng kể so với đối thủ Toyota Fortuner (4.795 mm, 1.855 mm, 1.835 mm, 2.750 mm) và Mitsubishi Pajero Sport (4.825 mm, 1.815 mm, 1.835 mm, 2.800 mm). Tương tự xe ở Úc, Ford Everest 2022 tại Thái Lan cũng được áp dụng phong cách thiết kế mới giống Ranger. Xe được trang bị cụm đèn pha hình chữ "C" với dải đèn LED định vị ban ngày bao quanh, nẹp mạ crôm kép nằm ngang, nối liền với logo của hãng Ford ở giữa lưới tản nhiệt, hốc đèn sương mù và hốc gió trung tâm mới. Trong khi đó, sườn xe được bổ sung đường vai xe nổi bật và khe gió sau chắn bùn trước mới với nẹp mạ crôm trang trí. Tiếp đến là cửa sau có kích thước lớn hơn để hành khách ra/vào xe dễ dàng hơn và baga nóc mới. Đằng sau, Ford Everest 2022 có những chi tiết mới như đèn hậu, cản va và đèn phản quang. Ở bản Sport, mẫu SUV hạng D này có những trang bị ngoại thất tiêu chuẩn như tem chữ nổi "Everest" màu đen trên nắp ca-pô, đèn LED tự động bật/tắt, đèn sương mù trước dạng LED, đèn hậu LED và cảm biến đá cốp. Trong khi đó, bản Titanium+ có thêm đèn pha Matrix LED với tính năng chỉnh luồng sáng theo góc đánh lái, chống lóa và tự động bật/tắt. Tiếp đến là những chi tiết ngoại thất màu bạc tạo cảm giác sang trọng hơn. Bên trong Ford Everest 2022 vẫn là không gian nội thất 7 chỗ nhưng đã được nâng cấp mạnh về mặt thiết kế và trang bị tiện nghi. Theo đó, bản Sport sẽ đi kèm nội thất màu đen với ghế bọc da tổng hợp, hai ghế trước chỉnh điện 8 hướng, bảng đồng hồ đi kèm màn hình đa thông tin 8 inch, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, sạc điện thoại thông minh không dây, gương chiếu hậu chống chói tích hợp cổng USB, phanh tay điện tử, nút bấm khởi động máy, mở cửa không cần chìa khóa, 4 cổng USB và hệ thống âm thanh 8 loa. Chưa hết, Ford Everest 2022 bản Sport tại Thái Lan còn có hệ thống thông tin giải trí SYNC 4A với màn hình cảm ứng 10,1 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây cũng như tính năng ra lệnh bằng giọng nói. Cao cấp hơn là bản Titanium+ với bảng đồng hồ kỹ thuật số đi kèm màn hình 12,4 inch, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 12 inch, hàng ghế thứ 3 gập chỉnh điện, 1 ổ điện 230V, hệ thống đèn viền nội thất và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Không chỉ tiện nghi, Ford Everest 2022 tại Thái Lan còn có nhiều trang bị an toàn như 7 túi khí, hệ thống cảnh báo khoảng cách phía trước/sau khi đỗ xe, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống kiểm soát hành trình và camera lùi. Ở bản Titanium+, xe có thêm hệ thống cảnh báo áp suất lốp, phanh khẩn cấp tự động tích hợp tính năng phát hiện người đi bộ, cảnh báo va chạm phía trước và hỗ trợ phanh, hỗ trợ phanh sau va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường, phát hiện điểm mù, camera 360 độ, hỗ trợ phanh khi lùi, hỗ trợ đánh lái tránh va chạm cũng như hỗ trợ đỗ xe thông minh. Đáng tiếc là Ford Everest 2022 tại Thái Lan không có 2 động cơ mới là máy dầu EcoBoost V6, tăng áp kép, dung tích 3.0L và máy xăng EcoBoost 4 xi-lanh, dung tích 2.3L. Thay vào đó, xe vẫn dùng 2 động cơ diesel cũ là máy dầu 4 xi-lanh, tăng áp đơn, dung tích 2.0L tạo ra công suất tối đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 405 Nm dành cho bản Sport. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Tiếp theo là động cơ máy dầu 4 xi-lanh, tăng áp kép, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 210 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm dành cho bản Titanium+. Động cơ đi với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 2 cầu. Bên cạnh đó là 5 chế độ lái, bao gồm Normal, Eco, Tow/Haul, Slippery và Mud/Ruts. Khi mua bản Sport, khách hàng Thái Lan có thể chọn 1 trong 7 màu sơn ngoại thất là bạc, xám, đen, trắng, nâu, cam và xanh dương. Trong khi đó, bản Titanium+ không có màu xanh dương. Theo kế hoạch, Ford Everest 2022 sẽ bắt đầu được trưng bày trong triển lãm Bangkok International Motor Show 2022 từ ngày mai. Video: Ford Everest 2022 chính thức ra mắt tại Thái Lan.