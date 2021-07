Ford Everest 2023 hoàn toàn mới lộ diện, có máy dầu V6 3.0L

Nguyên mẫu chạy thử nghiệm của Ford Everest 2023 mới đã bị bắt gặp khi đang chạy thử gần thành phố Dearborn, bang Michigan, Mỹ. Mặc dù ngoại thất đã được che kín cẩn thận nhằm che giấu thiết kế, tuy nhiên qua hình ảnh có thể thấy tổng thể của Ford Everest thế hệ mới không thay đổi quá nhiều so với phiên bản hiện tại. Phầu xe của Ford Everest 2023 hoàn toàn mới sở hữu mặt ca-lăng kích thước lớn hơn, trang bị đèn pha LED có tạo hình dạng càng cua rất giống với đèn pha sẽ có trên Ford Ranger thế hệ mới. Khi nhìn ngang, các khung cửa sổ gần giống so với Everest thế hệ cũ. Kích thước của mẫu SUV này chắc chắn sẽ thay đổi, rộng rãi hơn so với đàn anh. Điểm đáng chú ý nhất ở mẫu xe SUV Ford Everest 2023 thế hệ mới chính là thiết kế đột phát hơn trước. Phía sau nguyên mẫu chạy thử bị che kín hoàn toàn, tuy nhiên chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi lớn. Nguyên mẫu chạy thử sử dụng mâm thông thường với lốp Goodyear, chắc chắn đây không phải kiểu mâm mới của Ford Everest 2023 thế hệ mới. Tương tự Ford Everest thế hệ đang bán hiện tại, thế hệ mới của Ford Everest sẽ chia sẻ chung một nền tảng khung gầm, động cơ và nhiều bộ phận khác với “người anh em” bán tải Ford Ranger 2023 thế hệ mới. Bao gồm sử dụng chung động cơ dầu 4cyl dung tích 2.0L tăng áp, và động cơ V6 3.0L mới, kết hợp với hộp số tự động 10 cấp. Về trang bị tiện nghi và hỗ trợ lái, Ford Everest 2023 thế hệ mới phiên bản cao cấp sẽ có cụm đồng hồ hỗ trợ lái kỹ thuật số, hệ thống thông tin giải trí hỗ trợ cập nhật qua mạng. Bên cạnh các “đồ chơi” an toàn như nhận dạng biển báo tốc độ, kiểm soát hành trình sử dụng radar, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi… Hiện tại, giá xe Ford Everest 2023 chưa công bố vaf chốt lịch ra mắt chính thức. Tại Việt Nam, Ford Everest là một dòng xe bán chạy trong phân khúc xe SUV cỡ trung tại thị trường Việt trong nhiều năm liền. Ford Everest đã chinh phục khách hàng Việt bằng thiết kế nam tính, đi cùng với những tính năng hỗ trợ người lái, an toàn và tiện nghi nổi bật trong phân khúc từ rất sớm. Ngoài ra hiệu suất mạnh mẽ của động cơ tăng áp kép và hộp số nhiều cấp của Everest cũng rất đáng để trải nghiệm. Tương tự như dòng Mitsubishi Pajero Sport, dòng Ford Everest thường được khách hàng lựa chọn để phục vụ cho gia đình hơn là chạy dịch vụ như Toyota Fortuner hay Isuzu Mu-X. Video: Xem trước mẫu xe SUV Ford Everest thế hệ mới.

Nguyên mẫu chạy thử nghiệm của Ford Everest 2023 mới đã bị bắt gặp khi đang chạy thử gần thành phố Dearborn, bang Michigan, Mỹ. Mặc dù ngoại thất đã được che kín cẩn thận nhằm che giấu thiết kế, tuy nhiên qua hình ảnh có thể thấy tổng thể của Ford Everest thế hệ mới không thay đổi quá nhiều so với phiên bản hiện tại. Phầu xe của Ford Everest 2023 hoàn toàn mới sở hữu mặt ca-lăng kích thước lớn hơn, trang bị đèn pha LED có tạo hình dạng càng cua rất giống với đèn pha sẽ có trên Ford Ranger thế hệ mới. Khi nhìn ngang, các khung cửa sổ gần giống so với Everest thế hệ cũ. Kích thước của mẫu SUV này chắc chắn sẽ thay đổi, rộng rãi hơn so với đàn anh. Điểm đáng chú ý nhất ở mẫu xe SUV Ford Everest 2023 thế hệ mới chính là thiết kế đột phát hơn trước. Phía sau nguyên mẫu chạy thử bị che kín hoàn toàn, tuy nhiên chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi lớn. Nguyên mẫu chạy thử sử dụng mâm thông thường với lốp Goodyear, chắc chắn đây không phải kiểu mâm mới của Ford Everest 2023 thế hệ mới. Tương tự Ford Everest thế hệ đang bán hiện tại, thế hệ mới của Ford Everest sẽ chia sẻ chung một nền tảng khung gầm, động cơ và nhiều bộ phận khác với “người anh em” bán tải Ford Ranger 2023 thế hệ mới. Bao gồm sử dụng chung động cơ dầu 4cyl dung tích 2.0L tăng áp, và động cơ V6 3.0L mới, kết hợp với hộp số tự động 10 cấp. Về trang bị tiện nghi và hỗ trợ lái, Ford Everest 2023 thế hệ mới phiên bản cao cấp sẽ có cụm đồng hồ hỗ trợ lái kỹ thuật số, hệ thống thông tin giải trí hỗ trợ cập nhật qua mạng. Bên cạnh các “đồ chơi” an toàn như nhận dạng biển báo tốc độ, kiểm soát hành trình sử dụng radar, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi… Hiện tại, giá xe Ford Everest 2023 chưa công bố vaf chốt lịch ra mắt chính thức. Tại Việt Nam, Ford Everest là một dòng xe bán chạy trong phân khúc xe SUV cỡ trung tại thị trường Việt trong nhiều năm liền. Ford Everest đã chinh phục khách hàng Việt bằng thiết kế nam tính, đi cùng với những tính năng hỗ trợ người lái, an toàn và tiện nghi nổi bật trong phân khúc từ rất sớm. Ngoài ra hiệu suất mạnh mẽ của động cơ tăng áp kép và hộp số nhiều cấp của Everest cũng rất đáng để trải nghiệm. Tương tự như dòng Mitsubishi Pajero Sport, dòng Ford Everest thường được khách hàng lựa chọn để phục vụ cho gia đình hơn là chạy dịch vụ như Toyota Fortuner hay Isuzu Mu-X. Video: Xem trước mẫu xe SUV Ford Everest thế hệ mới.