Kinh ngạc quái vật Bigfoot hiện nguyên hình giữa màn đêm

Colton Small đã chia sẻ bức ảnh chụp năm 2020 tại Khu bảo tồn người da đỏ Bắc Cheyenne, Montana, Mỹ, lên Facebook. Bức ảnh cho thấy bóng dáng một sinh vật kỳ dị, to lớn giữa màn đêm, mà Small tin là quái vật Bigfoot. Để chứng minh, ông đăng thêm ảnh từ camera đo ban ngày tại vị trí quái vật xuất hiện.(Ảnh: DNVN) Sinh vật có kích thước đồ sộ hơn con người, đúng với mô tả về Bigfoot trong phim và truyện. Nhiều người tin rằng đó là Bigfoot đang kiếm ăn ban đêm. (Ảnh:DNVN) Bigfoot, một quái vật nổi tiếng trong truyền thuyết đô thị Mỹ từ năm 1958, được mô tả là sinh vật lông lá, ngoại hình gớm ghiếc, có mùi hôi thối. Nhiều hình ảnh trước đây lan truyền trên mạng xã hội chưa đủ thuyết phục, nhưng đoạn video này là một trong những bằng chứng đáng tin cậy nhất chứng minh sự tồn tại của Bigfoot. (Ảnh: Wikipedia) Việc nhìn thấy Bigfoot rất phổ biến ở Mỹ với hơn 10.000 người tuyên bố đã phát hiện sinh vật này trong hơn 50 năm qua. (Ảnh: The Economic Times) Bigfoot, hay còn gọi là “quái vật chân lớn”, là một trong những sinh vật bí ẩn và gây tranh cãi nhất trong lịch sử hiện đại. (Ảnh: Amazon.com) Những dấu chân khổng lồ, dài tới 60 cm và rộng 20 cm, được cho là của Bigfoot, đã được phát hiện ở nhiều nơi. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra bằng chứng thuyết phục để chứng minh sự tồn tại của sinh vật này. (Ảnh: Somerset Live) Các nghiên cứu khoa học khác cũng chỉ ra rằng lông thu được từ các khu vực được cho là nơi Bigfoot xuất hiện chủ yếu là của gấu, chó, và các loài động vật khác. (Ảnh: Science) Dù chưa có bằng chứng khoa học xác thực, Bigfoot vẫn là một huyền thoại sống động trong tâm trí nhiều người. Những câu chuyện về Bigfoot không chỉ là một phần của văn hóa dân gian mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều cuộc thám hiểm và nghiên cứu. (Ảnh: Discovery Plus) Liệu Bigfoot có thực sự tồn tại hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng? Câu hỏi này vẫn còn bỏ ngỏ và tiếp tục thu hút sự quan tâm của công chúng. (Ảnh: Columbia Magazine) Mời quý độc giả xem thêm video: Hoảng hồn đụng trúng "quái vật xanh" trong cổ mộ nghìn năm.

Colton Small đã chia sẻ bức ảnh chụp năm 2020 tại Khu bảo tồn người da đỏ Bắc Cheyenne, Montana, Mỹ, lên Facebook. Bức ảnh cho thấy bóng dáng một sinh vật kỳ dị, to lớn giữa màn đêm, mà Small tin là quái vật Bigfoot. Để chứng minh, ông đăng thêm ảnh từ camera đo ban ngày tại vị trí quái vật xuất hiện.(Ảnh: DNVN) Sinh vật có kích thước đồ sộ hơn con người, đúng với mô tả về Bigfoot trong phim và truyện. Nhiều người tin rằng đó là Bigfoot đang kiếm ăn ban đêm. (Ảnh:DNVN) Bigfoot, một quái vật nổi tiếng trong truyền thuyết đô thị Mỹ từ năm 1958, được mô tả là sinh vật lông lá, ngoại hình gớm ghiếc, có mùi hôi thối. Nhiều hình ảnh trước đây lan truyền trên mạng xã hội chưa đủ thuyết phục, nhưng đoạn video này là một trong những bằng chứng đáng tin cậy nhất chứng minh sự tồn tại của Bigfoot. (Ảnh: Wikipedia) Việc nhìn thấy Bigfoot rất phổ biến ở Mỹ với hơn 10.000 người tuyên bố đã phát hiện sinh vật này trong hơn 50 năm qua. (Ảnh: The Economic Times) Bigfoot, hay còn gọi là “quái vật chân lớn”, là một trong những sinh vật bí ẩn và gây tranh cãi nhất trong lịch sử hiện đại. (Ảnh: Amazon.com) Những dấu chân khổng lồ, dài tới 60 cm và rộng 20 cm, được cho là của Bigfoot, đã được phát hiện ở nhiều nơi. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra bằng chứng thuyết phục để chứng minh sự tồn tại của sinh vật này. (Ảnh: Somerset Live) Các nghiên cứu khoa học khác cũng chỉ ra rằng lông thu được từ các khu vực được cho là nơi Bigfoot xuất hiện chủ yếu là của gấu, chó, và các loài động vật khác. (Ảnh: Science) Dù chưa có bằng chứng khoa học xác thực, Bigfoot vẫn là một huyền thoại sống động trong tâm trí nhiều người. Những câu chuyện về Bigfoot không chỉ là một phần của văn hóa dân gian mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều cuộc thám hiểm và nghiên cứu. (Ảnh: Discovery Plus) Liệu Bigfoot có thực sự tồn tại hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng? Câu hỏi này vẫn còn bỏ ngỏ và tiếp tục thu hút sự quan tâm của công chúng. (Ảnh: Columbia Magazine) Mời quý độc giả xem thêm video: Hoảng hồn đụng trúng "quái vật xanh" trong cổ mộ nghìn năm.