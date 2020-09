Ford EcoSport 2020 về đại lý, "đấu" Kia Seltos tại Việt Nam

Các phiên bản mới của Ford EcoSport 2020 mới đã được đưa về đại lý, chi tiết dễ phân biệt nhất là phần bánh dự phòng phía sau không còn như trước, điều này giúp chiều dài của xe gọn gàng hơn đáng kể. Các chi tiết ngoại thất của Ford EcoSport thế hệ mới còn lại không thay đổi so với phiên bản hiện hành. Mẫu xe lộ diện lần này sử dụng đèn pha bi projector cho thấy đây là phiên bản 1.0 Ecoboost cao cấp nhất. Xe không có bánh dự phòng nên hãng xe Mỹ bổ sung bộ dụng cụ vá lốp và bơm điện cho phía sau, điều này có lẽ sẽ gây tranh cãi trong điều kiện sử dụng ở đường xá Việt Nam. Ở bên trong, người dùng dễ dàng nhận ra sự tương đồng với phiên bản hiện hành ở những trang bị cơ bản. Tuy nhiên, trên vô-lăng đã có sự xuất hiện của các nút bấm cài đặt Cruise Control, đây là trang bị mà hiện nhiều người dùng Ford EcoSport tại Việt Nam mong muốn có trên xe của mình. Bên cạnh cũng có nút cài đặt giới hạn tốc độ Lim. Một tính năng mới nữa của Ford EcoSport 2020 là nút bấm gập gương bằng điện đã xuất hiện, cùng với đó là nút khóa cửa an toàn cho trẻ em. Tổng thể thiết kế khoang nội thất vẫn được giữ nguyên. Ford EcoSport được trang bị nhiều tính năng thông minh và hỗ trợ người lái như hệ thống camera lùi, cảm biến, Auto Start Stop, gạt mưa tự động, đèn pha tự động, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, chìa khoá thông minh và khởi động không cần chìa, 6 túi khí. Không những vậy, hệ thống phân phối lực phanh điện tử, cân bằng điện tử và chống bó cứng phanh cũng là trang bị an toàn trên tất cả các phiên bản của EcoSport. Ford EcoSport hiện được trang bị 2 loại động cơ gồm EcoBoost 1.0L và Dragon 1.5L 3 xy-lanh, đi kèm hộp số tự động 6 cấp hoặc số sàn 5 cấp. Hiện chưa rõ giá xe Ford EcoSport 2020 bán ra bao nhiêu và khi nào thì mẫu xe mới này sẽ được giới thiệu chính thức tại Việt Nam. Khi bán ra thị trường, đây sẽ là đối thủ cạnh tranh của Kia Seltos, Hyundai Kona hay Honda HR-V. Video: Ford EcoSport 2020 đã về đại lý chính hãng tại Việt Nam.

