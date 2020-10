Ford Bronco Overland mới, "nhà di động" nhỏ gọn đủ tiện nghi

Ford Bronco 2021 mới vẫn chưa được bán tới tay người tiêu dùng, nhưng nhà sản xuất đã giới thiệu tới vài bản xe concept thú vị nhằm nhấn mạnh khả năng off-road đáng tin cậy của nó. Tại Bronco Super Celebration East, sự kiện tập hợp Bronco cổ điển lớn nhất nước Mỹ, Ford đã hé lộ một mẫu phiên bản concept khác của mẫu xe mới. Dựa trên bản 4 cửa, Bronco Overland Concept ra mắt trong vai trò một phương tiện đi cắm trại gia đình tiện ích. Ford Bronco Overland Concept mới có vai trò thể hiện vô số trang bị phụ kiện đối với Bronco tiêu chuẩn. Để có thể đáp ứng những chuyến đi phiêu lưu ở những nơi xa xôi hẻo lánh, Bronco Overland Concept được trang bị đầy đủ các thiết bị off-road và cắm trại, khiến nó trở thành chiếc xe hoàn hảo để vượt qua địa hình thử thách và sau đó dừng lại để cắm trại. Ford Bronco Overland Concept nhận được nhiều trang bị nâng cấp để cải thiện khả năng off-road. Cụ thể hơn, mẫu concept được làm dựa trên phiên bản Badlands và sơn màu chủ đề “Area 51”. Chiếc xe trong ảnh đây có trang bị động cơ 4 xi-lanh EcoBoost dung tích 2.3 lít nhỏ hơn, ghép cặp cùng hộp số sàn 7 cấp độc quyền với hệ thống treo ổn định off-road hiệu suất cao (HOSS) và bộ giảm chấn Bilstein. Đồng thời, Ford còn lắp đặt cho mẫu concept bộ la-zăng heavy-duty Fifteen52 Turbomatic cỡ 17 inch bọc trong bộ lốp chuyên lội bùn BFGoodrich cỡ 35 inch để tăng cường năng lực off-road. Để vượt qua địa hình đá tảng, mẫu concept có lắp một bộ tời Ford Performance by WARN, đặt trên tấm cản va thép phía trước. Khi đến lúc dựng trại, chiếc xe có một túp lều hạng nặng dành cho hai người từ Yakima được gắn trên nóc cùng với giá đỡ chính hãng. Hơn nữa, nóc xe cũng có một thanh đèn dài, 6 bóng đèn RIGID POD bổ sung được lắp theo cấu hình 360 độ và một ăng-ten CB cao. Ở phía sau, Bronco Overland Concept có chứa tất cả những gì bạn cần để tồn tại ở nơi hoang dã, bao gồm tủ lạnh ARB, bộ dụng cụ nấu ăn và bếp nấu, tất cả đều được bố trí ngăn nắp trong một hệ thống quản lý hàng hóa tích hợp. Tủ lạnh có thể trượt ra khỏi khung đỡ, và chiếc xe cũng có chứa sẵn bàn và ghế phụ để tạo thành chỗ ngồi ăn đàng hoàng. Ford hứa hẹn rằng các trang bị có trên Bronco Overland Concept đều sẽ được cung cấp từ nhà máy chính hãng. Ford sẽ không bán một bản Bronco với tất cả những trang bị trên, nhưng công ty hứa hẹn rằng sẽ cung cấp hàng trăm loại phụ kiện do nhà máy chính hãng sản xuất, vậy nên bạn có thể tự do tạo nên một chiếc SUV Ford cắm trại theo ý mình. Video: Chi tiết Ford Bronco Overland Concept mới.

