Ford Bronco 2021 có xứng đáng là đối thủ của Jeep Wrangler?

Bắt đầu với biến thể cơ sở nhất, Ford Bronco 2021 mới có các cửa dễ tháo lắp, các tấm mái panen và hệ thống 4x4. Ford cung cấp cho xe tùy chọn Sasquatch Package, bổ sung lốp cao su Goodyear Wrangler Territory LT 35 inch, bánh xe khóa hạt 17 inch, khóa vi sai trước/sau, hệ thống kiểm soát đường mòn Trail Control, các bánh răng 4,7, hệ thống treo tăng chiều cao gầm hiệu Bilstein và các vòm bánh xe tương ứng. Trong khi đó, phiên bản Big Bend sẽ có thêm ghế sưởi, bộ kích điện và vô lăng bọc da tiêu chuẩn. Cao cấp hơn là các bản Black Diamond, Outer Banks, Badlands, WildTrak và First Edition hàng đầu, trong số này, Badlands là phiên bản có khả năng vượt địa hình tốt nhất. Được trang bị đầy đủ và sẵn sàng cho những cuộc phiêu lưu mạo hiểm nhất, Ford Bronco First Edition mới chỉ có tổng cộng 3.500 xe sản xuất, hiện tại, khách hàng đã có thể đặt cọc xe với 100 USD (khoảng 2,3 triệu đồng). "Cưỡi" trên nền tảng của chiếc xe bán tải Ranger thế hệ mới, Ford Bronco 2021 sẽ chính thức lên dây chuyển sản xuất vào mùa xuân năm sau. Chiếc SUV off-road cỡ trung tự hào với góc thoát và góc vượt đỉnh dốc tốt nhất phân khúc (37,2 và 29 độ), ngoài ra, xe còn có góc tiếp cận 43,2 độ, gầm xe cũng tốt hơn so với Jeep Wrangler Rubicon (294 m với lốp 35 inch đề cập phía trên) và khả năng lội nước ở mức 850,9 mm. Hệ thống kiểm soát địa hình với các chế độ lái G.O.A.T hứa hẹn sẽ đem đến khả năng di chuyển trên mọi địa hình cho Ford Bronco 2021, hệ thống này có tới 8 thiết lập là Sand, Slippery, Sport, Eco, Normal, Mud/Ruts, Rock Crawl, và Baja - sẽ có sẵn trên xe tùy theo các biến thể. Các phiên bản thường của Bronco sẽ đi kèm với hộp số phụ điện tử 2 cấp có kỹ thuật "gài cầu". Những chiếc Bronco cao cấp sẽ sở hữu tính năng "Advanced 4x4 with Automatic On-Demand Engagement", gồm hộp số phụ điện cơ 2 cấp có chế độ tự động 2H và 4H theo yêu cầu. Trong khi đó, chế độ 4A được thiết kế để liên tục thay đổi sức mạnh gửi tới trục trước nhằm đạt được hiệu suất tối ưu trên đường. Động cơ tăng áp EcoBoost 2.4L 4 xi-lanh là tiêu chuẩn trên Ford Bronco 2021, cỗ máy này sản sinh công suất 270 độ và mô-men xoắn cực đại 420Nm. Một số tin đồn cho rằng Ford sẽ sớm bổ sung một tùy chọn động cơ EcoBoost V6 2.7L mạnh mẽ 310 mã lực / 542Nm. Ford Bronco mới sẽ có hai lựa chọn hộp số: tự động 10 cấp (tỷ lệ số truyền 67,8:1 có hộp chuyển đổi 4x4) và số sàn 7 cấp “6+1 Crawler Gear” có tỷ lệ 94,97:1 độc quyền. Được cung cấp trong cấu hình thân xe 2 cửa hoặc 4 cửa, Ford Bronco 2021 sẽ mang đến trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên nhờ trần xe vải mềm, mui cứng một mô-đun hoặc cửa sổ trời kép. Như đã đề cập ở trên, các cánh cửa của xe rất dễ tháo lắp, điều này sẽ giúp ích nhiều trong việc vận chuyển hàng hóa. Giá xe Ford Bronco Sport 2021 khởi điểm từ 28.155 USD (giá đã bao gồm phí vận chuyển), nó sẽ có mặt tại các đại lý ở Mỹ vào cuối năm nay. Video: Ford Bronco 2021, sự hồi sinh của một biểu tượng offroad.

